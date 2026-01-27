Горбачев и Ельцин. Кто развалил СССР? | Сергей Дмитриев и Юрий Скуратов
Гость — Юрий Ильич Скуратов, экс-генпрокурор РФ (1995–1999) и автор книги «Горбачёв. Ельцин. Примаков. Современная история России в лицах». Беседует с Сергеем Дмитриевым — российским писателем, историком, поэтом и главным редактором издательства «Вече». Обсуждают поздний СССР и 90-е: аппарат ЦК при Горбачёве, роль Яковлева и Шеварднадзе, ГКЧП и Беловежье, «коробку из-под ксерокса», Мабетекс, ГКО и Березовского, девять месяцев правительства Примакова, Лужкова, образ Жириновского, а также расследования по царским останкам и версии смерти Есенина.
00:00–04:00 — Введение и представление гостя.
04:00–10:20 — Попадание Скуратова в аппарат ЦК в эпоху Горбачёва.
10:20–18:00 — Ключевые фигуры распада СССР: Яковлев, Шеварнадзе, ГКЧП.
18:00–22:00 — Работа в спецслужбах и личный опыт.
22:00–31:00 — Назначение генеральным прокурором и трения с властью.
31:00–36:30 — Основные коррупционные дела и давление.
36:30–40:00 — Отстранение и увольнение с должности.
40:00–47:00 — Оценка политиков: Примаков и Лужков.
47:00–54:50 — Жириновский и его роль в политике.
54:50–58:40 — Рассуждения о других исторических фигурах и итоги.
Комментарий редакции
Ключевые идеи и выводы из видео с Сергеем Дмитриевым и Юрием Скуратовым: "Горбачёв и Ельцин. Кто развалил СССР?"
1. История — это фигуры, решения, субъективные качестваЮрий Скуратов подчеркивает: история определяется не столько абстрактными законами или безличной логикой "власти", сколько личностями, их характером, решениями и субъективными особенностями. Идея "портретной истории" служит не только методу изложения, но раскрывает, что судьба страны зачастую оказывается в руках конкретных людей: их интеллектуального уровня, нравственных установок, личных амбиций и слабостей.
2. Роль Горбачёва: не злой гений, а управленческая некомпетентность и лицемерие- Личный опыт в ЦК КПСС позволяет Скуратову утверждать, что Горбачёв отличался поверхностностй и отсутствием стратегии в кризисных условиях. Важнейшие речи, по воспоминаниям, были больше набором слов, чем видением будущего.
- В действиях Горбачёва он отмечает лицемерие: одно говорилось в узком кругу, совсем другое — публично.
- Скуратов склоняется к мысли, что Горбачёв не был сознательным "разрушителем" с самого начала, скорее, он плыл по течению, пытаясь сохранить власть и боясь принимать силовые или решительные меры. Его слабое лидерство, по мнению Скуратова, стало катализатором распада.
3. Роль Ельцина: личные амбиции, политика "семьи" и цинизм власти- Миф о близости Скуратова и Ельцина развенчан: их связь была больше случайностью рекомендаций, а не сведомым "назначением".
- Ельцин представлен как человек, одержимый властью, склонный к популизму, лично уязвимый, не чуждый алкоголя и компромиссов с окружением ("семья").
- На практике институты (например, прокуратура) блокировались, когда они угрожали личным интересам высшего руководства: дела об экономических преступлениях, коррупции, даже истории, как с "коробкой из-под ксерокса".
- Примаков и Лужков, по мнению Скуратова, обладали потенциалом для стабилизации и развития страны, но были отстранены той же "семьей". Примаков сравнивается с Дэн Сяопином — человеком, чье лидерство могло бы вывести Россию на иной путь.
4. Механика развала: совокупность системных и личных факторов- Крушение СССР представляется как результат и внутренней апатии элит, и внешнего влияния, и личных заблуждений или подлости некоторых фигур.
- Особое внимание уделено механике развала: решения, принятые и в кулуарах, и на международной арене (раздел территорий, Беловежские соглашения), проходили порой на грани закона и морали.
- Защитники Конституции (например, ГКЧП) по формальным юридическим признакам действовали законно, но проиграли из-за отсутствия единства, смелости и поддержки лидера.
5. Фигуры второго ряда и их влияние- Рассматриваются роли: Яковлева (как "скрытого дирижера" и идеолога), Шеварднадзе, Лужкова (государственника и делового реформатора), Жириновского (харизматичного выразителя "скрытых" настроений общества и системы).
- Особенно подчеркивается, что известных патриотов дискредитировала не столько их моральная несостоятельность, сколько отсутствие реальных рычагов влияния в нужный момент.
6. Память и роль исторического анализа- Судьбы и скандалы многих дел (о коррупции, убийствах, махинациях), которыми занимался Скуратов, остались не раскрыты и искусственно замолкли, когда это было выгодно власти.
- Исторический анализ, по мнению Скуратова, должен быть направлен на живых, на современность, а не на бесконечное "раскапывание" прошлого. В этом его позиция примыкает к прагматическому взгляду на роль мифов и идеализаций — важно не обманываться ими и не устраивать игру в поиски "сакральной" правды там, где на самом деле работают законы власти и интереса.
7. Субъективность, смелость быть личностью, цена достоинства- Скуратов не раз возвращается к мысли: главным критерием для него была не личная верность лидеру или системе, а соблюдение закона и долг перед страной.
- В этом разрезе его история — это и частная драма человека системы, и универсальный рассказ о борьбе индивидуальной совести с безличной машиной. Именно поддержка общества, ощущение правоты, верность принципам сделали возможным его противостояние, но победить систему оказалось невозможно.
---
Вывод:
Разговор о распаде СССР и кризисе 1990-х годов с участием Юрия Скуратова предлагает уникальный взгляд изнутри — осознание решающей роли личностей, сочетание случайностей и закономерностей, размывание границ между ошибкой, слабостью и сознательным предательством. Судьба России (как и любой другой страны) оказывается не фатальной игрой законов истории, а сложной совокупностью внутренних, порой скользких, мотивов лидеров и их окружения.
Сквозной мотив беседы — разоблачение ложных идеализаций, осознание цены субъектности, роли человеческого достоинства и трагической уязвимости институций перед личными интересами элиты. Трагедии российских реформ и развала Советского Союза — не только хроника потерь, но и вечный вызов: возможен ли иной тип политического лидерства, при котором закон, нравственность и коллективный интерес не будут раздавлены под напором случайных и подчас мелочных страстей хозяев момента?
Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Если история в решающие моменты сводится к личному выбору и слабости (или силе) конкретных людей, способен ли когда-либо народ или общество выстроить институты и культуру, где отсутствие идеальных лидеров не оборачивается катастрофой для целой страны? Каким может быть предел ответственности каждого "маленького человека" в лабиринте большой истории?