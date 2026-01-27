Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Гость — Юрий Ильич Скуратов, экс-генпрокурор РФ (1995–1999) и автор книги «Горбачёв. Ельцин. Примаков. Современная история России в лицах». Беседует с Сергеем Дмитриевым — российским писателем, историком, поэтом и главным редактором издательства «Вече». Обсуждают поздний СССР и 90-е: аппарат ЦК при Горбачёве, роль Яковлева и Шеварднадзе, ГКЧП и Беловежье, «коробку из-под ксерокса», Мабетекс, ГКО и Березовского, девять месяцев правительства Примакова, Лужкова, образ Жириновского, а также расследования по царским останкам и версии смерти Есенина.

00:00–04:00 — Введение и представление гостя.

04:00–10:20 — Попадание Скуратова в аппарат ЦК в эпоху Горбачёва.

10:20–18:00 — Ключевые фигуры распада СССР: Яковлев, Шеварнадзе, ГКЧП.

18:00–22:00 — Работа в спецслужбах и личный опыт.

22:00–31:00 — Назначение генеральным прокурором и трения с властью.

31:00–36:30 — Основные коррупционные дела и давление.

36:30–40:00 — Отстранение и увольнение с должности.

40:00–47:00 — Оценка политиков: Примаков и Лужков.

47:00–54:50 — Жириновский и его роль в политике.

54:50–58:40 — Рассуждения о других исторических фигурах и итоги.

