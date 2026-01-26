Как восполнить дефициты, улучшить здоровье, получить фигуру мечты и стать дипломированным нутрициологом? Присоединяйтесь к бесплатному марафону → https://getfit-onlain.online/pro_baza?utm_source=ytb_kolya_discr&utm_medium=projektor&utm_campaign=podcast_vishnevskiy&utm_content=pIelJ92DdLI

Михаил Владимирович Вишневский — российский миколог, этномиколог, миколог-токсиколог, кандидат биологических наук.

Навигация (тайм-коды):

00:00 — Введение

00:38 — Тема подкаста

01:55 — Что такое микология?

07:20 — Почему идет такой тренд на микологию?

14:19 — Грибы: это наука или псевдонаука

20:39 — В усталости и отсутствии

Энергии виноваты грибы?

26:17 — Как правильно есть грибы?

30:00 — Невероятные лечебные свойства грибов

35:55 — 4 базовые свойства грибов!

37:47 — Лечение грибами от Ковида

39:56 — Секрет молодости Михаила Вишневского

41:47 — ТОП 3 «грибных» препарата

43:25 — Уникальные свойства ежовика

54:08 — Мифы и противопоказания при ежовике

56:08 — Что важно знать про мухоморы!

1:03:06 — Кордицепс и иммунитет

1:05:55 — Грибной набор для тренировок

1:13:38 — Зачем употреблять чагу?

1:22:07 — Как получать пользу от простых грибов из леса?

1:27:08 — Чек-лист новичка: как начать «работу» с грибами?

1:32:52 — Правда про производителей препаратов из грибов

1:40:42 — Подарки от Михаила Вишневского

