ВСЕ, что нужно знать про грибы — лечение рака, депрессии и долголетие

Михаил Владимирович Вишневский — российский миколог, этномиколог, миколог-токсиколог, кандидат биологических наук.

Навигация (тайм-коды):
00:00 — Введение
00:38 — Тема подкаста
01:55 — Что такое микология?
07:20 — Почему идет такой тренд на микологию?
14:19 — Грибы: это наука или псевдонаука
20:39 — В усталости и отсутствии
Энергии виноваты грибы?
26:17 — Как правильно есть грибы?
30:00 — Невероятные лечебные свойства грибов
35:55 — 4 базовые свойства грибов!
37:47 — Лечение грибами от Ковида
39:56 — Секрет молодости Михаила Вишневского
41:47 — ТОП 3 «грибных» препарата
43:25 — Уникальные свойства ежовика
54:08 — Мифы и противопоказания при ежовике
56:08 — Что важно знать про мухоморы!
1:03:06 — Кордицепс и иммунитет
1:05:55 — Грибной набор для тренировок
1:13:38 — Зачем употреблять чагу?
1:22:07 — Как получать пользу от простых грибов из леса?
1:27:08 — Чек-лист новичка: как начать «работу» с грибами?
1:32:52 — Правда про производителей препаратов из грибов
1:40:42 — Подарки от Михаила Вишневского
