Борис Марцинкевич детально разбираем доклад главы Росатома Алексея Лихачева, раскрывая рекордные показатели выработки энергии. Вы узнаете эксклюзивные подробности о революционном проекте «Прорыв» в Северске, который выводит Россию в лидеры атомной энергетики 4-го поколения, и о ходе строительства АЭС в Турции, Китае и Венгрии. Особое внимание уделено новой стратегии Казахстана по созданию дата-центров на базе угольной генерации и перспективам майнинга в Средней Азии. Подробнее в новом видео

00:00 Росатом: Итоги 2025 и планы на будущее

00:53 Росэнергоатом перевыполнил план: Как это удалось?

02:08 Курская АЭС: Работа в экстремальных условиях

02:47 Запуск Курской АЭС-2: Новый реактор ВВЭР-ТОИ

03:55 Проект "Прорыв": Реактор 4-го поколения и будущее энергетики

05:16 Безотходная АЭС: Как "Прорыв" замкнет ядерный топливный цикл

06:44 Плавучие АЭС: Энергия для Арктики и Чукотки

07:34 Международные проекты Росатома: Узбекистан, Венгрия, Якутия

09:14АЭС "Аккую" и БелАЭС: Что нового?

10:15 Росатом в Китае и Бангладеш: Строительство идет по плану

12:30 Не только атом: Новые технологии и импортозамещение от Росатома

14:30 Казахстан: Угольная долина для дата-центров?

16:12 Гениальный ход? Как ЦОДы спасут угольную отрасль

18:16 Энергодефицит в Казахстане и роль России

