ОТ ЛЕНИНА ДО МАКРОНА: Почему левая идея в Европе умерла | Олеся Орленко и Александр Колпакиди
Франция — лаборатория революций, которая в ХХ веке стала полигоном для самого грандиозного предательства левой идеи. В студии Александр Колпакиди и историк Олеся Орленко. Мы вскрываем анатомию политического перерождения: как получилось, что кумиры пролетариата и «рыцари баррикад» надели форму СС, а Социалистическая партия стала повивальной бабкой режима Виши? В центре дискуссии — трагедия и фарс французских левых: Казус Жака Дорио: Самый яркий вождь коммунистов, «Король Сен-Дени», который прошел путь от любимца Коминтерна до лидера фашистской партии и офицера Вермахта. Где сломалась идеология и началась жажда власти?
00:00 Введение. Тема и гость
00:59 Расколы во французских левых: кейс Дрейфуса
01:40 Ленин, немецкая философия и влияние Гегеля/Фейербаха/Ницше
04:11 Французская философия vs российская реальность; истоки социализма
06:59 Анархо-синдикализм: Жорж Сорель, синдикалисты и WWII
08:15 Жак Дорио: карьерный взлёт и личные противоречия
10:23 Марсель, криминальные сети и Симон Сабиани
11:52 Партия Дорио: состав и идеологический разброс
13:21 Антисемитизм в рабочей среде и исключения (Жан Жорес)
14:05 Исход коммунистов к фашизму: кадровый костяк Народной партии
15:12 Испанский мятеж: добровольцы, легион против большевизма
16:10 Виши и «уступка» Гитлера по армии Франции
16:25 Рекламная интеграция: анонс книги автора*
20:57 Призыв к поддержке издания*
21:35 Вторая книга: еврейские коммунисты и антиизраильская борьба (истории героев)
23:22 Удар Британии по флоту Франции: эффект для Виши
24:45 Расовые теории и антисемитизм рубежа веков
26:24 Как пропаганда Дорио увела рабочих от ФКП
29:56 Рождение и рост ФКП (с конца 1920 года)
32:17 «Москва», колониальные обвинения и националистические лозунги
33:41 Левые и Первая мировая: кредиты, пацифизм, убийство Жореса
34:17 «Владимир Семёнович» и интернационализм; почему часть шла на фронт
35:15 Пацифизм, поддержка солдат и роль «Юманите»
36:15 Жак Дюкло: безопасность партии и мифы о шпионаже
37:04 Политические мифы: от I Интернационала до СССР
38:57 Забастовки с 1917 года: отрасли и масштабы
40:01 Цена Первой мировой: долгий отскок Франции
41:37 Раскол SFIO: социалисты vs коммунисты, Леон Блюм
44:40 Рост социалистов, запрос рабочих на «здесь и сейчас»
45:56 Личная жизнь и политика: отсылка к Золя
46:02 СДПГ vs КПГ: «два мира» в одном кафе
46:42 Леон Блюм: происхождение, соглашения со Сталиным, критика потерь
48:06 Народный фронт без ФКП; причины и последствия
48:59 Забастовки 1917–1919, роль ВКТ и слабое освещение
49:54 Буржпроп и игра слов вокруг большевиков; поездка Каше/Фроссара в СССР
50:44 Как рождалась ФКП: возвращение с идеей и роль амбиций
52:39 Борис Суварин: путь ренегата и антикоммунистическая инфраструктура
55:03 Поль Фор: от СФИО до коллаборации
56:25 Коллаборация лидеров-социалистов: исключения и маскировки
57:02 Троцкисты и коллаборационизм: кейсы и двойственность
58:06 Листовки 1940 года: против СССР и Рейха; Давид Руссе
59:01 «Партия расстрелянных»: учёт ФКП с 1938 года и уличные ячейки
01:01:33 Антиколониальная повестка ФКП с 1920-х
01:02:28 Помощь интернационалистам; нейтралитет полиции
01:04:06 Парадоксы националистов: помощь коммунистам
01:05:07 Деньги, связи и символика Дорио
01:06:59 Кризис в ФКП: назначенцы, догмы и «переход» во фашизм
01:07:54 Почему Москва недооценила французскую сложность
01:09:11 Роль ФКП после 1944 и изгнание 1947 (План Маршалла)
01:10:06 Де Голль и зависимость от США
01:10:42 Компромиссы 1936 и дискредитация 1980-х
01:11:26 Союз с социалистами: тайные переговоры и общая программа
01:13:22 Сегодня: без абсолютного большинства, коалиционные сделки
01:15:44 Бюджет, пенсионка, провалы голосований
01:17:26 Молодёжные радикалы и антфа-сотрудничество
01:17:35 ФКП после 1968: отказ от «диктатуры пролетариата», реформистский поворот
01:18:31 Расколы, критика «сталинистов», кризис левого лагеря
01:19:34 Независимые медиа, роль капитала, «олигархия»
01:20:06 Макрон/Саркози в логике скрытых влияний
01:21:39 Есть ли альтернатива: левый ответ и запрос общества
01:22:30 Финал. Выводы и благодарности
Комментарий редакции
1. Сложность французского левого движения
Во Франции левое движение всегда отличалось крайней фрагментированностью: множество течений (прудонисты, бланкисты, марксисты, анархисты и др.) приводило к бесконечным расколам даже по очевидным, казалось бы, вопросам, например, по делу Дрейфуса. В отличие от относительно прямолинейного немецкого рабочего движения, французское поле идей было более турбулентным и противоречивым.
2. Особенности влияния Германии
Советский Союз и Ленин были ориентированы на немецкую традицию из-за порядка, организованности, а также из-за доминирования немецких философских школ в XIX-XX веках (Гегель, Кант, Фейербах). Это сказывалось и на восприятии французской социалистической мысли как "чуждой" или слишком сложной.
3. Истоки и эволюция французского социализма и анархизма
Социалистические и анархические идеи во Франции появились еще с конца XVIII – начала XIX вв. (Сен-Симон, Фурье, Мабли), а анархизм (Прудон, Сорель) и синдикализм стали значимыми составляющими общественной мысли до первой трети XX века. Значительная часть французских левых в разные периоды переходила на радикально противоположные политические позиции, включая фашизм.
4. Неудобные фигуры и противоречия
Многие влиятельные левые лидеры во Франции проявляли антисемитизм, сотрудничали с фашистами или коллаборационистами, что делало левое движение "неудобной" темой для советской идеологии и до сих пор осложняет объективный анализ истории.
5. Национализм против интернационализма
Основной дихотомией и линией борьбы во французском левом движении была оппозиция национализма и интернационализма. Парадоксальным образом, в период войн и испытаний большинство французских националистов становились предателями и коллаборационистами, а интернационалисты (особенно коммунисты) – главными патриотами и сопротивленцами.
6. Влияние классовой и этнической принадлежности
Обсуждается природа партийных лидеров: значительная часть социалистического истеблишмента происходила из богатых семей, были интегрированы в буржуазный (даже олигархический) класс, что формировало дистанцию по отношению к рабочей среде и приводило к политическим предательствам.
7. История предательств и измен
В истории коммунистической партии Франции (и вообще французского левого движения) много ренегатства: бывшие лидеры, ушедшие к политикам ультраправого толка, занимавшие высокие посты при фашистах, перебежчики и агенты влияния капиталистических кругов.
8. Трансформация левого движения в XX веке
После Второй мировой войны, особенно с 1968 года, французская компартия стала отказываться от наиболее радикальных лозунгов (например, диктатуры пролетариата), приняла курс на реформизм, сотрудничество с социалистами и даже с трошкистами, что привело к ее постепенной маргинализации.
9. Современное левое движение и его кризис
Сегодня левая идея (как во Франции, так и в Европе в целом) находится в состоянии кризиса: социалисты утратили идентичность и стали "партией бесконечных предательств", компартия — маргинализирована и размыта попытками отказаться от радикализма, а радикальные и протестные настроения молодых часто не находят выстраданных форм выражения.
10. Мифы и манипуляции в левом движении
История движется мифами (по Сорелю): взлет и крах левых связывался с "мифом государства рабочих" (Советский Союз), а дискредитация мифа приводит к кризису движения в целом. Многие идеологические позиции были инструментализированы — и слева, и справа, — ради личных амбиций, карьеры и власти.
11. Современная олигархия и бессилие альтернатив
Место идей занимает закулисная политика и экономическая манипуляция (Ротшильды, Рокфеллеры, Макрон и др.), а левый фланг оказывается неготов к реальному сопротивлению, теряя доверие народа.
---
Выводы, основанные на содержании:
Французское левое движение XX – XXI веков можно рассматривать как исторический пример того, насколько сложна и противоречива судьба социальных утопий. Многократные расколы, идеологическое дрейфование из лагеря в лагерь, соединение в одних и тех же людях анархизма, социализма, национализма, антисемитизма или даже фашистских воззрений демонстрируют, как текуча идентичность "левого" в культурном, политическом, психологическом смысле.
Следует подчеркнуть, что судьба французских левых — это не просто череда предательств или неудач реформ. На глубинном уровне — это отражение борьбы между националистическим и универсалистским подходами, между притяжением к коллективному проекту для всех и соблазном закрытой идентичности, между мифом и реальностью.
В сравнении с германским опытом французский вариант левой идеи показал меньше стабильности, но и больше творческого поиска, хотя этот поиск оборачивался и трагедиями нового конформизма и приспособленчества.
Сегодня европейская (и в частности французская) левая идея столкнулась с кризисом легитимности — потеря связи с народом, маргинализация, невозможность предложить убедительный, практический проект будущего. Но сохраняется живая потребность в идее социальной справедливости — она не исчезла, а лишь ожидает нового "мифа", который мог бы вновь вдохновить массы действовать не ради сиюминутной выгоды или идентичности, а во имя общечеловеческого развития.
Конкретно прикладной вывод — осторожность в идеализациях:
История французских левых — напоминание о том, сколь небезопасны любые попытки идеализировать лагеря, людей и проекты. Даже самые высокие цели и идеи могут привести к стагнации или катастрофе, если пренебрегать живой сложностью общества, конфликтом интересов и уязвимостью человеческой природы. Не ошибиться бы в том, кто сегодня действительно представляет интересы народа, ведь история — это не толпа героев и предателей, а сложная сеть мотиваций, страхов, амбиций и надежд.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если искренняя левая идея сегодня кажется умирающей — во Франции, да и во всей Европе, — не свидетельствует ли это о необходимости пересмотреть саму природу политического мифа, взглянуть на истину не как на знамя или итог, а как на процесс совместного постижения и действия? Может быть, только там, где люди научатся терпимо относиться к различию мнений, к несовершенству и неоднозначности собственной истории, возможна новая искренняя солидарность, не требующая идеализированных врагов и героев? И что для вас лично — левое движение: урок прошлого, призыв к действию или вопрос о смысле настоящего?