Франция — лаборатория революций, которая в ХХ веке стала полигоном для самого грандиозного предательства левой идеи. В студии Александр Колпакиди и историк Олеся Орленко. Мы вскрываем анатомию политического перерождения: как получилось, что кумиры пролетариата и «рыцари баррикад» надели форму СС, а Социалистическая партия стала повивальной бабкой режима Виши? В центре дискуссии — трагедия и фарс французских левых: Казус Жака Дорио: Самый яркий вождь коммунистов, «Король Сен-Дени», который прошел путь от любимца Коминтерна до лидера фашистской партии и офицера Вермахта. Где сломалась идеология и началась жажда власти?

00:00 Введение. Тема и гость

00:59 Расколы во французских левых: кейс Дрейфуса

01:40 Ленин, немецкая философия и влияние Гегеля/Фейербаха/Ницше

04:11 Французская философия vs российская реальность; истоки социализма

06:59 Анархо-синдикализм: Жорж Сорель, синдикалисты и WWII

08:15 Жак Дорио: карьерный взлёт и личные противоречия

10:23 Марсель, криминальные сети и Симон Сабиани

11:52 Партия Дорио: состав и идеологический разброс

13:21 Антисемитизм в рабочей среде и исключения (Жан Жорес)

14:05 Исход коммунистов к фашизму: кадровый костяк Народной партии

15:12 Испанский мятеж: добровольцы, легион против большевизма

16:10 Виши и «уступка» Гитлера по армии Франции

21:35 Вторая книга: еврейские коммунисты и антиизраильская борьба (истории героев)

23:22 Удар Британии по флоту Франции: эффект для Виши

24:45 Расовые теории и антисемитизм рубежа веков

26:24 Как пропаганда Дорио увела рабочих от ФКП

29:56 Рождение и рост ФКП (с конца 1920 года)

32:17 «Москва», колониальные обвинения и националистические лозунги

33:41 Левые и Первая мировая: кредиты, пацифизм, убийство Жореса

34:17 «Владимир Семёнович» и интернационализм; почему часть шла на фронт

35:15 Пацифизм, поддержка солдат и роль «Юманите»

36:15 Жак Дюкло: безопасность партии и мифы о шпионаже

37:04 Политические мифы: от I Интернационала до СССР

38:57 Забастовки с 1917 года: отрасли и масштабы

40:01 Цена Первой мировой: долгий отскок Франции

41:37 Раскол SFIO: социалисты vs коммунисты, Леон Блюм

44:40 Рост социалистов, запрос рабочих на «здесь и сейчас»

45:56 Личная жизнь и политика: отсылка к Золя

46:02 СДПГ vs КПГ: «два мира» в одном кафе

46:42 Леон Блюм: происхождение, соглашения со Сталиным, критика потерь

48:06 Народный фронт без ФКП; причины и последствия

48:59 Забастовки 1917–1919, роль ВКТ и слабое освещение

49:54 Буржпроп и игра слов вокруг большевиков; поездка Каше/Фроссара в СССР

50:44 Как рождалась ФКП: возвращение с идеей и роль амбиций

52:39 Борис Суварин: путь ренегата и антикоммунистическая инфраструктура

55:03 Поль Фор: от СФИО до коллаборации

56:25 Коллаборация лидеров-социалистов: исключения и маскировки

57:02 Троцкисты и коллаборационизм: кейсы и двойственность

58:06 Листовки 1940 года: против СССР и Рейха; Давид Руссе

59:01 «Партия расстрелянных»: учёт ФКП с 1938 года и уличные ячейки

01:01:33 Антиколониальная повестка ФКП с 1920-х

01:02:28 Помощь интернационалистам; нейтралитет полиции

01:04:06 Парадоксы националистов: помощь коммунистам

01:05:07 Деньги, связи и символика Дорио

01:06:59 Кризис в ФКП: назначенцы, догмы и «переход» во фашизм

01:07:54 Почему Москва недооценила французскую сложность

01:09:11 Роль ФКП после 1944 и изгнание 1947 (План Маршалла)

01:10:06 Де Голль и зависимость от США

01:10:42 Компромиссы 1936 и дискредитация 1980-х

01:11:26 Союз с социалистами: тайные переговоры и общая программа

01:13:22 Сегодня: без абсолютного большинства, коалиционные сделки

01:15:44 Бюджет, пенсионка, провалы голосований

01:17:26 Молодёжные радикалы и антфа-сотрудничество

01:17:35 ФКП после 1968: отказ от «диктатуры пролетариата», реформистский поворот

01:18:31 Расколы, критика «сталинистов», кризис левого лагеря

01:19:34 Независимые медиа, роль капитала, «олигархия»

01:20:06 Макрон/Саркози в логике скрытых влияний

01:21:39 Есть ли альтернатива: левый ответ и запрос общества

01:22:30 Финал. Выводы и благодарности

