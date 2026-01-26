Нефть в губке, руда – в пироге. Геологический ликбез. Борис Марцинкевич
Мы часто слышим: «разведанные запасы категории А», «прогнозные ресурсы» или «забалансовые запасы». Но что на самом деле стоит за этими сухими формулировками? Почему без них невозможны ни индустриализация прошлого, ни реиндустриализация будущего? Почему в могущественном СССР, создавшем объединённую энергосистему и даже «Мир», Дальний Восток так и остался архипелагом разрозненных энергоостровов? Что такое забытая теория территориально-производственных комплексов (ТПК) и как она может стать реальным ответом на вызовы Дальнего Востока в XXI веке? О том, как заставить энергию работать там, где плотность населения в десятки раз ниже, а расстояния — в сотни раз больше. Обо всём этом в студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Краткие тезисы и основные идеи
1. Геология как основа экономики и энергетики
- Вся современная энергетика и промышленность стоят на геологическом фундаменте: нефть, газ, уголь, металлы и другие ресурсы залегают в недрах Земли.
- Развитие любой цивилизации, по сути, — это освоение энергоресурсов и контроль над ними.
2. История организации геологической науки и геологоразведки в России
- От основания минералогического общества в 1817 году и Геологического комитета (Геолкома) в 1882-м до советской централизованной системы учёта и разведки ресурсов.
- Невозможно индустриализацию или крупномасштабное развитие без единого стандарта и учёта запасов. На это были нацелены преобразования как в имперские, так и в советские времена.
3. Переход от плановой экономики к рыночной
- Во времена СССР лицензиями и планами распоряжались государственные органы, что позволяло комплексно развивать регионы и держать под контролем запасы, ресурсы, проекты.
- В современной России разведка и добыча регулируются уже по рыночным правилам — аукционы, конкуренция, частные и государственные компании в равных условиях.
4. Категории ресурсов, специфика учёта и аналогии
- Подробный ликбез о советско-российской классификации: ресурсы и запасы ранжируются по обоснованности и степени изученности — от прогнозных (Р3, Р2, Р1), через предварительно оценённые (C2, C1), до детально разведанных (B, A).
- Аналогия с «походом за грибами» помогает понять: сначала есть лишь ожидание–вероятность, потом — конкретные находки, а на высшем уровне — полное и точное знание о содержимом «лукошка» (месторождения).
- Для нефти и газа (флюиды, которые «живут» в порах, как вода в губке) схема сложнее: добавляются категории D1, D2, С3, потому что невозможно, в отличие от твёрдых полезных ископаемых, «выкопать всё и пересчитать».
5. Динамика системы: “Забалансовые запасы” и технологический прогресс
- Категории запасов — не застывшая вещь: что сегодня считается экономически невыгодным (забалансовые запасы), завтра может стать доступным благодаря изменению цен, технологий, инфраструктуры.
6. Проблемы развития Дальнего Востока, энергетика и территориально-производственные комплексы
- Примеры советского и постсоветского подхода: сложности в реализации крупных инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке связаны не только с идеологией (план/рынок), но и с фундаментальными географическими причинами — малонаселённость, огромные расстояния, затраты на Сети.
- Возможным механизмом будущего развития названы территориально-производственные комплексы (ТПК) — не просто станции и сети, а интегрированные промышленные, энергетические, инфраструктурные проекты, реализуемые в связке с исследованием недр и ресурсной базой.
7. Проблемы планирования и реализации крупных стратегий
- Построение единой энергосистемы СССР было уникальным технологическим и организационным достижением, но даже в таком масштабе Дальний Восток остался «отстающим».
- Современные попытки возродить централизованное планирование проходят медленно и порой формально, что косвенно высмеивается в виде саркастических замечаний о повторении поручений на протяжении нескольких лет без настоящего прорыва.
8. Гуманистический и исторический аспект
- За сухой бюрократией, статистикой и технологиями остаётся человеческая судьба: история массовых строек, успехов и неудач, разочарований, героизма и бессилия перед “физикой пространства”, а не просто решениями из центра.
- Важен не только технический прогресс, но и культурная, образованная “грамотность” по отношению к языку (дискуссия о правильной кириллической классификации), уважение к собственной традиции.
---
Выводы и философские акценты
В центре размышления — глубоко прагматичная мысль: политика и экономика всегда опираются на геологическую реальность. Земля — источник, от которого невозможно убежать ни при самом жёстком централизме, ни в ультралиберальной системе: кто владеет пониманием структуры, закономерностей и запасов недр, тот способен строить реальные стратегии выживания и процветания общества.
При этом видно, что классификации, институты, органы управления — всего лишь инструменты для того, чтобы снизить уровень неопределённости и оптимизировать жизнедеятельность, но сами по себе они ничего не гарантируют. Вопрос: как избежать иллюзорного планирования “по бумажке”, не впадая при этом в хаос разрозненных частных инициатив, если истина о запасах и возможностях всегда ситуативна и относительна?
Сравнение “руды в пироге” и “нефти в губке” — не только удачная геологическая метафора, но и образ двух мировых стратегий: точного, выверенного управления (можно разделить, измерить, проконтролировать) и работы с неопределённостью, вероятностными оценками, где многое зависит от высоких технологий, экономических условий, случайностей природы и человеческих коллективных усилий.
Историческая динамика показывает: даже тщательно отлаженные системы дают сбои, когда сталкиваются с физическими, инфраструктурными и человеческими границами. Поэтому истина для управления ресурсами всегда в процессе: её границы подвижны, она постоянно уточняется, требует междисциплинарного взгляда и открытости эксперименту.
Практический выводОсознанная, системная работа с геологическими данными, ресурсами и энергетикой — это не только техническая задача, но и культурная, организационная, образовательная работа, где необходим язык точности и честности в терминах, а не мода на иностранные словечки и “международные тренды”.
Открытый вопрос для размышленияКак нам не потерять живую, интуитивную связь с “почвой” (в самом буквальном и переносном смысле), не заменить её фантомами теорий и бюрократии, если каждое поколение заново изобретает свои “реестры запасов”, свои классификации и свои мифы о неограниченных возможностях? Где граница между гибкостью человеческой мысли и необходимостью твёрдого стандарта в мире, где сама природа ускользает от точных определений?