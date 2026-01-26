КАРТЫ НЕ ВРУТ, ВРУТ ТРАКТОВКИ: Что на самом деле называли Тартарией? | Вардан Багдасарян
В студии историк Вардан Эрнестович Багдасарян. Разбираем, что скрывается за словом «Тартария»: сакральная география Европы, библейские образы и реальная Монгольская империя. Почему на средневековых картах появлялась «Чагатайская Тартария», как Русь была встроена в ордынскую систему, чем опасна новая «альтернативная» версия о «великой Тартарии» как «истинной России».
00:00:00 Вступление, мифы
00:00:00 Ввод и главный вопрос «была ли Великая Тартария государством»
00:00:16 Политическая, физическая и сакральная география; символика сторон света
00:02:18 Восток в европейской сакральной картине: гуны, авары, монголы
00:03:14 Откровение, Гог и Магог, Тартар как «бездна» и рождение образа угрозы
00:05:16 От «Хартленда» к «Мордору»; как закрепился ярлык «полюса зла»
00:07:15 Амбивалентность: поиски христианского Востока и «Пресвитера Иоанна»
00:08:44 Тартария на картах и совпадение с Монгольской империей; «Чагатайская Тартария»
00:09:54 Русь в ордынской системе; «иго» как политический конструкт
00:10:50 Распад империи XIV–XV вв., попытки «сборки», российская консолидация Евразии
00:11:59 Новая мифология: «Тартария = истинная Россия», «гражданская война» вместо нашествия
00:14:19 Циклы объединения Евразии: скифы, гуны, тюрки, монголы, Тимур, русские
00:15:50 Почему миф небезобиден; поддержка расколов и внешние интересы
00:17:07 Вывод: реинтеграция Евразии как задача, «Тартария» как инструмент дробления
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Сакральная география и образ Тартарии
В рассматриваемом видео Вардан Багдасарян подчеркивает различие между политической, экономической, физической и сакральной географией. В традиционных обществах сакральное восприятие пространства (разные символические значения сторон света) играло важнейшую роль — например, в китайской или христианской традиции. На Западе «Восток» хронически ассоциировался с угрозой, хаосом, а у славян наоборот — с источником жизни. Образ Тартарии в европейской массовой культуре оформился как инфернальное, опасное пространство «варварства», своего рода сакральная тьма — аналог Мордора из Толкина.
2. Мифология и реальность названия «Тартария»
Багдасарян объясняет происхождение термина: европейцы нередко обозначали на картах огромные, слабо известные территории Евразии как Tartaria. Это было не столько обозначение конкретного государства, сколько мифологизация некой территориальной «зоны угрозы». Происхождение образа Тартарии связано, в том числе, с апокалиптическими сюжетами (Гог и Магог) и античными ассоциациями — Тартар как место вселенского зла из мифов.
Реальные политические структуры (например, Чагатайский улус, Орда, Монгольская империя) на этой территории существовали, однако их никогда не называли «Великой Тартарией» как однонаправленной, самостоятельной цивилизацией с общим самосознанием.
3. Восточный Другой как источник угрозы и мистификаций
В христианской Европе Восток выполнял функцию «инфернального иного» — от гуны и аваров к монголам и прочим степным народам. Монгольское завоевание вело к тому, что европейцы называли пришедших с востока «людьми Тартарии», носителями зла или даже антихристовой силы. Образ Востока был двойственным: с одной стороны — угроза и тьма, с другой — поиски мифической мощной христианской державы (Пресвитериан).
4. Перетолкование мифа о Тартарии в современной политической риторике
Возникли новые трактовки «Тартарии» — например, заявление, что Русь и есть истинная Тартария, великий восточный цивилизационный центр (иногда даже отрицая само монгольское завоевание, объявляя ордынский период «гражданской войной» внутри условно единого пространства). Такой мифологический конструкт используется и как инструмент самоидентификации, и как политический ресурс — но одновременно потенциально опасен, поскольку способен стать манипулятивным инструментом обособления и фрагментации (предложение новой/другой идентичности внутри Евразии).
5. Миф и реальность идентичности: цикличность объединений и разъединений
Историк отмечает, что на евразийском пространстве неоднократно возникали объединяющие силы: скифы, гуны, тюркские каганаты, монголы, затем русские — все они по-своему объединяли регионы. Но идея единого «государства Тартарии» — это современный политико-мифологический конструкт, а не реальность прошлого.
6. Опасность альтернативных мифов
Миф «Великой Тартарии» как отдельной цивилизации или альтернативной России — по мнению Багдасаряна — не безобиден: он способен оправдывать фрагментацию исторической идентичности, быть инструментом внешней и внутренней политической манипуляции.
Вывод и философские размышления
В данном обсуждении раскрывается феномен истолкований, когда историческая реальность, свидетельства и даже карты становятся не столько отражением прошлого, сколько проекцией коллективных страхов, желаний и представлений. Термин «Тартария» превращается из географического обозначения в сакральный миф, инструмент политической игры, элемент коллективного бессознательного, в котором тают границы между знанием и домыслом.
Это показательна иллюстрация того, как «карты не врут, врут трактовки» — сами по себе факты (например, надписи на картах) нейтральны, а их восприятие и интерпретация полностью зависят от рамки мировоззрения, целей сообщества, политической выгоды. Всякая сакральная география — будь то для средневекового европейца или современного ваятеля «альтернативной истории» — есть сплав неведения, страха и стремления к самооправданию.
В междисциплинарной оптике мы наблюдаем столкновение рационального подхода (материалистический анализ исторических процессов) и идеалистического (стремление приписать пространству, народу или эпохе изначальный смысл, сакральность). В очередной раз выходит на первый план гибкость истины: часто она ситуативна, условна, меняется от эпохи к эпохе и зависит, прежде всего, от того, кто и зачем рассказывает историю.
Практический урок здесь прозрачен: без понимания механизма мифологизации, без готовности отличать реальное объединение народов и существовавшие империи от навязываемой сверху сакральной схемы, мы остаёмся заложниками чужих нарративов. Но избавиться от мифов невозможно — они часть человеческой природы, формы осмысления «чужого» и «своего».
Вопрос в другом: насколько мы способны осознанно видеть и пристально рассматривать эти мифы, чтобы не поддаваться соблазну фанатично верить в очередную Великую Империю — свою или чужую? Где проходит грань между исторической памятью и конструктом нового (или манипулятивного) мифа? Какой практический «центр сборки» идентичности выбирает для себя, в конечном счёте, отдельно взятый человек? Не в этом ли наша подлинная внутренняя свобода?