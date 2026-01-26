Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии историк Вардан Эрнестович Багдасарян. Разбираем, что скрывается за словом «Тартария»: сакральная география Европы, библейские образы и реальная Монгольская империя. Почему на средневековых картах появлялась «Чагатайская Тартария», как Русь была встроена в ордынскую систему, чем опасна новая «альтернативная» версия о «великой Тартарии» как «истинной России».

00:00:00 Вступление, мифы

00:00:00 Ввод и главный вопрос «была ли Великая Тартария государством»

00:00:16 Политическая, физическая и сакральная география; символика сторон света

00:02:18 Восток в европейской сакральной картине: гуны, авары, монголы

00:03:14 Откровение, Гог и Магог, Тартар как «бездна» и рождение образа угрозы

00:05:16 От «Хартленда» к «Мордору»; как закрепился ярлык «полюса зла»

00:07:15 Амбивалентность: поиски христианского Востока и «Пресвитера Иоанна»

00:08:44 Тартария на картах и совпадение с Монгольской империей; «Чагатайская Тартария»

00:09:54 Русь в ордынской системе; «иго» как политический конструкт

00:10:50 Распад империи XIV–XV вв., попытки «сборки», российская консолидация Евразии

00:11:59 Новая мифология: «Тартария = истинная Россия», «гражданская война» вместо нашествия

00:14:19 Циклы объединения Евразии: скифы, гуны, тюрки, монголы, Тимур, русские

00:15:50 Почему миф небезобиден; поддержка расколов и внешние интересы

00:17:07 Вывод: реинтеграция Евразии как задача, «Тартария» как инструмент дробления

