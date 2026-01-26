“Дырявые носки укробарыги, или почему Наполеон пошел на Москву”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 20 января 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
1. Почему Наполеон пошёл на Москву, а не на Петербург:
Евгений Спицын признаёт, что не является глубоким специалистом по Отечественной войне 1812 года, однако отмечает сложность стратегических выборов Наполеона. По одной из традиционных версий, Москва воспринималась как «сердце» России, и взятие Москвы должно было психологически деморализовать Российскую империю. Петербург же был лучше защищён с военной точки зрения, там находилась главная армия и укрепления. Однако Спицын указывает, что подобные объяснения во многом легендарны, а конкретные ответы лучше искать у профильных исследователей.
2. Экономическое противостояние СССР и Запада в 1970-е:
Спикер подчеркивает, что в 1970-е перед капиталистическим миром стояли серьёзные экономические трудности: нефтяной кризис, кризисы перепроизводства, падение темпов роста в США и Европе. Однако в СССР и целом социалистическом лагере глобальных экономических кризисов не возникало. Запад волновала прежде всего не военная, а нарастающая экономическая мощь СССР. Приход Горбачёва и его реформ, ознаменованные резким замедлением развития и снижением производительности труда, оказался выгоден Западу, так как сломал советскую экономику и снял угрозу темпов советского прогресса.
3. Назначения послов и кадровая политика:
В советское время нового типа — особенно после сталинской эпохи — посольские должности стали использоваться как своего рода "почетная ссылка" для политиков, потерявших влияние или нуждающихся в перемещении. Назначения делались не только по дипломатической, но по политической линии: отправлялись и карьерные дипломаты, и бывшие партийные функционеры. Эта практика отчасти продолжается и сегодня, особенно на постсоветском пространстве, где учитываются не только профессиональные качества, но и политические интересы, личные связи, экономические "проекты".
4. Проблема вранья и искажения информации в системе управления:
Спицын довольно жестко высказывается о патологической культуре приукрашивания, лжи и сокрытия информации в государственном аппарате — эта традиция берет корни со времён Хрущёва и Брежнева, наблюдалась и позднее. Ложные доклады, бравурные отчёты становятся системной проблемой, мешая реальному принятию решений и зачастую приводя некомпетентных людей к безнаказанности. В системе практически отсутствует реальная ответственность за ложь.
5. Об отношении к педагогике Макаренко и советскому трудовому воспитанию:
Спицын признается, что глубоко не знаком с системой Макаренко, но отмечает, что основа педагогики Макаренко была применима именно к работе с трудными детьми. Спикер вспоминает свой опыт трудового обучения в советской школе — реальный труд рассматривался как неотъемлемая часть воспитания. С сожалением говорит о том, что современные подходы к обучению от этого отошли, делая упор на "стерильность" опыта, что, по мнению Спицына, ведет к отрыву детей от реальных жизненных навыков.
---
Выводы и философские размышления:
В обсуждении Спицына ярко прослеживается тема разрыва между идеалами и реальностью. Это проявляется и в мифологии войны (образ Москвы как "сердца" России), и в идеализации педагогических методик, и в практиках управления государством, когда вместо реального положения дел поддерживается удобная, но ложная картина.
Замечательно, что спикер избегает категоричности, признавая ограниченность собственной экспертизы и подчеркивая сложность исторических и социальных процессов. Вопрос о том, почему Наполеон выбирает Москву, получает не столько ответ, сколько приглашение к дальнейшему изучению; анализ советско-западного противостояния не сводится к черно-белым схемам, а допускает множество экономических, политических и человеческих факторов; тема педагогики и образования — вопрос не только педагогических догм, но и реальных, меняющихся потребностей общества.
Обнажая проблему институциональной лжи, Спицын ставит под сомнение эффективность любой государственной системы, если в ней нет ответственности и самокритики, и эта мысль универсальна — она касается не только государства, но и любой человеческой организации. Здесь возникает классический философский вопрос: может ли система, основанная на ложных представлениях о себе, быть по-настоящему жизнеспособной и справедливой? Или всегда обречена на кризис — пусть и отсроченный?
В контексте трудового воспитания возникает другой вечный вопрос: как обществу найти баланс между формальным соблюдением традиций и реальной, живой передачей ценностей следующему поколению? История советской школы становится фоном для раздумий о природе воспитания, личной ответственности и связи поколений.
Открытый вопрос для размышлений:
Если истина систематически искажается в угоду удобству или интересам, где тогда та точка опоры, на которую может опереться человеческое общество? Может ли честность — к фактам, к себе, к прошлому — стать реальным конкурентным преимуществом общества, или неизбежность искажений заложена в самой природе социального взаимодействия?