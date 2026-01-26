Две новости из прекрасной Великобритании.
Первая. Лейбористское правительство одобрило концепцию «15-минутных городов», теперь муниципалитеты имеют права поделить свои территории на «15-минутные зоны», имеется ввиду, что время передвижения на автомобиле из конца в конец зоны должно не превышать 15-минутный интервал. Муниципалитетам будет разрешено использовать общенациональные базы данных водительских удостоверений для того, чтобы накладывать штрафы на тех, кто нарушит границы этих зон. Ассоциация автовладельцев Великобритании назвала эти ограничения «сталинскими».
Вторая. В Великобритании вводится ретроспективная цензура. К писателям приставят специальных цензоров – «корректоров чувствительности», которые для новых переизданий будут менять в книгах «оскорбительную лексику» на более этичную. Первой жертвой цензоров станет шотландская писательница-детективщица Вэл Макдорманд. «Корректор чувствительности» проверит тексты романов о Линдси Гордон (главная героиня Макдорманд) на наличие стереотипов, предвзятости или искаженного представления определенных групп людей по расовым, гендерным или религиозным признакам, которые могут кого-то оскорбить, – с целью «сделать эти произведения более инклюзивными».
Есть один стереотип, который нужно давно поправить в массовом сознании. Многие считают, что роман Оруэлла «1984» написан про Советский Союз, хотя в реальности автор просто добавил гротеска послевоенной Великобритании.
И в образы попала очень точно, фактически предсказав дальнейшее развитие страны.
Буквально всё развивается в точности по тексту романа:
Главный герой – Уинстон Смит, работает в Министерстве правды, меняет старые газетные тексты на новые, убирает оттуда упоминания, противоречащие госпропаганде, заменяет на актуальные.
Лондон в романе поделен на зоны, выходить за пределы, которых членам партии без соответствующего разрешения воспрещается.
В общем, Оруэлл знал о чем писал, чувствовал родину всем нутром.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Введение концепции 15-минутных городов в Великобритании:
Новое лейбористское правительство одобрило идею деления городов на зоны, пересечение которых на автомобиле не должно занимать более 15 минут. За нарушением границ будут следить с помощью общенациональных баз данных, и нарушители будут штрафоваться. Ассоциация автовладельцев сравнила эти меры с "сталинскими" ограничениями.
2. Введение ретроспективной цензуры книг:
Писателям теперь будут приставлять "корректоров чувствительности", задача которых — менять в переиздаваемых книгах оскорбительные слова и выражения на более этичные, чтобы сделать литературу инклюзивной. Первыми подойдут к романам Вэл Макдорманд, где будут искать и исправлять проявления стереотипов и предвзятости.
3. Параллели с романом Оруэлла "1984":
Автор статьи указывает, что в массовом сознании роман ошибочно считают пророческим относительно СССР, тогда как Оруэлл описывал гротеск современной ему Великобритании. В книге также есть деление города на зоны и министерство, переписывающее прошлое — как аналог ныне вводимых инициатив.
Вывод
В этих двух британских новостях нетрудно заметить тревожную перекличку с оруэлловской темой государственного контроля и ограничения индивидуальной свободы. С одной стороны, под лозунгами рационализации и заботы о комфорте реализуется идея 15-минутных городов — меры, дисциплинирующие и структурирующие повседневную жизнь горожан. С другой — цензура в самой интимной сфере человеческой культуры, литературе, прикрывается заботой об этичности и инклюзивности, снимая с авансцены шершавую правду авторского слова.
Здесь мы видим сложную динамику между стремлением общества к безопасности и порядку (будь то физический контроль передвижения, или моральный контроль языка) и глубинной потребностью человека в свободе выражения, движении и индивидуальном поиске истины. Любопытна аналогия с современными нейросетями: чем совершеннее система самообучения, тем больше вопросов о границах и о праве на ошибку — что важнее: предсказуемость и соответствие стандарту или открытость к новому и пусть даже неудобному опыту?
Книга Оруэлла, задуманная как предупреждение против тоталитарных тенденций, оказывается зеркалом сегодняшней реальности, где даже добрые намерения ("забота", "безопасность", "равенство") парадоксальным образом превращаются в инструменты той самой власти над реальностью, которую нам так страшно потерять — и которую так легко отдать добровольно. Как психологические механизмы вытеснения и рационализации позволяют нам принимать ограничения "ради блага", так и исторические процессы учат: идеализация порядка почти всегда требует жертвы индивидуальной свободы.
Практический вопрос — не в том, плоха ли идея самоуправляемых городов или корректного языка. Проблема тоньше: что мы теряем, обретая новый комфорт и "этичность"? Не станет ли стремление к идеалу гигиены (городской или моральной) лазейкой для всеобъемлющего надзора и нивелировки человеческого многообразия?
И, возвращаясь к фундаментальному — где та подлинная грань между заботой и контролем, между защитой чувств и подавлением живого слова? Как не скатиться из доброй цели в догматизм и не превратить общественную жизнь в очередную утопическую клетку – пусть даже интеллектуально и гуманно обоснованную?
Если истина — это всегда процесс, баланс между порядком и свободой, то как научиться распознавать тот момент, когда забота о всеобщем благе начинает подменять собой подлинную индивидуальность и ответственность?
Разве это новости,именно эта “старая”цука Британия продуцирует все новые и новые механизмы подчинения и уничтожения народов,их культуры..И Грефы с Любимовыми и Швыдкими ей помогают..404 -живой пример..
500 лет назад в Англии было огораживание, когда крестьян сгоняли с земли, а потом вешали за бродяжничество. Всё повторяется.
МАФИЯ вечна ,борьба с ней безрезультатна..Братья руководят :
“В 2019 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила письмо Владимиру Путину, где назвала крупнейшие рынки, где наблюдается массовый уход от налогов. Это столичные «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургская «Софийская овощебаза», «Таганский ряд» и «Новомосковский» в Екатеринбурге, «Норд Сити молл» и «Дружба» в Новосибирске, «Южный» в Уфе, «Торговый город» в Омске и «Хасавюртовский» в Дагестане. Список остался тем же в 2025 году несмотря на то, что полиция пытается хотя бы как-то влиять на ситуацию. Например, в 2024 правоохранительные и надзорные органы составили на торговцев 1,5 тыс. протоколов за различные нарушения, изъяли незаконной продукции на 142 млн рублей.”
Семь поручений ВВП привести в соотвествие с законом эти Садоводы не выполнены..Годовой оборот -600млрд,показывают мах 3млрд..ВСе приверащают в нал,крипту и клану Алиевых в Баку переводят.Всё началось с Черкизона, который был Меккой черного нала. Как позже рассказывали свидетели, с торговцев собирались огромные суммы, потом их в сумках и мешках перевозили личные телохранители и обслуга владельца рынка Тельмана Исмаилова.
Исмаилов – горский еврей, тат. Община, 3,5 тыс. человек, проживает в посёлке Красная Слобода, имеющая название «Кавказский Иерусалим». Она имеет тесные взаимовыгодные связи с кланом Алиевых.
После того, как Исмаилов сбежал за границу, а Черкизон был разгромлен, Баку не остался внакладе. Теперь деньгами его исправно снабжают младшие партнёры – «черкизонцы» Год Нисанов и Зарах Илиев, выходцы из той же Красной Слободы.
Как рассказал «Царьграду» бывший оперативный сотрудник московского РУБОПа Михаил Игнатов, после того как полицейские зашли с проверкой к партнёрам владельцев рынков, были уволены четыре генерала полиции…https://cont.ws/@Beria/3201264..
Возбудились! А как у нас, чтобы затолкать больше рекламы в фильм, вырезают целые сцены из демонстрируемой ленты? Курящих и пьющих блюрят. Это норм? Детские сказки сокращают, приписывая под названием мелким шрифтом “по мотивам”. Рекомендации от властей магазинам убрать с полок книги определенных авторов. Не знали? Книжки потому что давно не покупали.
