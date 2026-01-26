Две новости из прекрасной Великобритании.

Первая. Лейбористское правительство одобрило концепцию «15-минутных городов», теперь муниципалитеты имеют права поделить свои территории на «15-минутные зоны», имеется ввиду, что время передвижения на автомобиле из конца в конец зоны должно не превышать 15-минутный интервал. Муниципалитетам будет разрешено использовать общенациональные базы данных водительских удостоверений для того, чтобы накладывать штрафы на тех, кто нарушит границы этих зон. Ассоциация автовладельцев Великобритании назвала эти ограничения «сталинскими».

Вторая. В Великобритании вводится ретроспективная цензура. К писателям приставят специальных цензоров – «корректоров чувствительности», которые для новых переизданий будут менять в книгах «оскорбительную лексику» на более этичную. Первой жертвой цензоров станет шотландская писательница-детективщица Вэл Макдорманд. «Корректор чувствительности» проверит тексты романов о Линдси Гордон (главная героиня Макдорманд) на наличие стереотипов, предвзятости или искаженного представления определенных групп людей по расовым, гендерным или религиозным признакам, которые могут кого-то оскорбить, – с целью «сделать эти произведения более инклюзивными».

Есть один стереотип, который нужно давно поправить в массовом сознании. Многие считают, что роман Оруэлла «1984» написан про Советский Союз, хотя в реальности автор просто добавил гротеска послевоенной Великобритании.

И в образы попала очень точно, фактически предсказав дальнейшее развитие страны.

Буквально всё развивается в точности по тексту романа:

Главный герой – Уинстон Смит, работает в Министерстве правды, меняет старые газетные тексты на новые, убирает оттуда упоминания, противоречащие госпропаганде, заменяет на актуальные.

Лондон в романе поделен на зоны, выходить за пределы, которых членам партии без соответствующего разрешения воспрещается.

В общем, Оруэлл знал о чем писал, чувствовал родину всем нутром.