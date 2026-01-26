В студии Фёдор Лисицын. Мы привыкли думать, что соцсети дали нам голос. Но книга Кэтрин Элдридж «Политика без слов» (2025) доказывает обратное: платформы превратили демократию в бесконечный, но бессмысленный шум. Разбор кризиса публичной политики: Власть собственника: Лисицын объясняет, почему покупка соцсетей Илоном Маском стала моментом истины. Мы увидели, что «общественная площадь» на самом деле принадлежит одному человеку, который меняет правила игры по щелчку пальцев.

00:00 Введение: о книге и замысле рецензии

02:21 Автор и поколение интернета

06:20 Акционизм и «толпа»: когда не работают авторитеты

09:04 Пандемия и усиление соцсетей

13:15 Маск и X: кто владеет рубильником?

16:16 Концентрация богатства как корень зла

20:36 Конец бесплатного интернета

24:19 Цена «стерильной среды» в дискуссиях

27:38 Профсоюзы: Почему солидарность умерла?

29:30 Жилищный вопрос: Россия и США

36:14 Почему споры цементируют капитализм

39:14 Итог: Альтернативы демократии еще хуже?

