Архитекторы наших решений, или В чьих руках самое мощное оружие когнитивных войн | Андрей Масалович
Почему владеть информацией — уже вчерашний день, а настоящую власть над миром дает только владение сознанием — обсуждаем с КиберДедом, подполковником КГБ в отставке, экспертом в области информационной и кибербезопасности Андреем Игоревичем Масаловичем.
30 лет эволюции инструментария когнитивных войн: от «интернета сайтов» — к «интернету соцсетей» и ИИ, от закулисного шпионажа — к открытой торговле манипуляциями массовым сознанием для достижения политических целей. Как информационные провокации стали реальным оружием в локальных и глобальных конфликтах, и в чьих руках сегодня это оружие?
Начало войны мы, увы, профукали. Есть ли надежда «догнать и перегнать»? Спойлер: есть!
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Сдвиг в парадигме войны и власти:
Ранее утверждалось, что «кто владеет информацией, тот владеет миром». Сегодня эта формула трансформировалась: «Кто владеет сознанием, тот владеет миром». То есть фокус сместился с контроля над информационными потоками к манипуляции сознанием, как индивидуальным, так и коллективным.
2. Символический обмен и симулякры:
Ссылаясь на Ж. Бодрияра, лектор подчёркивает, что наша реальность всё чаще является симуляцией — картинкой, создаваемой для целевой аудитории. Сегодняшние войны и события разворачиваются как медийные спектакли, где реальных действий часто меньше, чем их «упаковки».
3. Инструменты когнитивных войн:
— Исторически первыми «когнитивными атаками» были провокации, компромат, манипуляции в прессе — инструменты спецслужб по смещению акцентов и управлению реакциями.
— В 21 веке критически возросла роль больших данных и алгоритмического анализа личной информации, подбираемой на массовом уровне из интернет-активности.
— Социальные сети стали пространством не только для коммуникации, но и для «пастбища» аналитических систем (например, Palantir), выявляющих аномалии, строящих профили, облегчающих точечную и массовую манипуляцию.
— Когнитивное оружие позволяет влиять на эмоции, коллективный нарратив и политический выбор, не прибегая к насилию.
4. Роль алгоритмов и искусственного интеллекта:
Технологические прорывы (например, архитектура трансформеров в ML) сделали возможным анализ и прогнозирование поведения индивидов и групп через обработку текстовой и поведенческой информации. Рекомендательные системы формируют информационные пузыри, управляя тем, что человек видит и даже во что верит.
5. Растущая сложность манипуляций:
Анализ «слабых сигналов» (настроение, усталость, изменение отношения масс к политикам и событиям) позволяет прогнозировать социальные взрывы, управлять ими заранее. Наводится аналогия с возможностями разведки, которые раньше были элитарными, а теперь стали массовыми благодаря ИИ.
6. Идеологическая борьба и пропаганда:
Создание собственного нарратива, «нашей правды», становится ключевой задачей — иначе чужие нарративы завоёвывают «информационное пространство» и формируют общественное мнение так, как выгодно внешним акторам.
7. Индивидуальные стратегии и вызовы субъектности:
Совет «уйти в лес» и «отказаться от технических средств» подаётся иронично: это не выход. Оградиться от манипуляции невозможно, если нет критического мышления и понимания принципов работы современных техник воздействия.
Выводы и прагматические размышления
В этой лекции прослеживается перемещение центра тяжести власти — из мира материального в пространство символического, сознательного и надсознательного. Классическая битва за территория сменилась войной за внимание, эмоции, образы, то есть за «экраны в голове» и паттерны мотивации людей.
Цепочка аналогий тянется от философии Бодрияра — мира симуляций — через экономику внимания и соцсети, к большим данным, ИИ и невидимым технологиям прогнозирования. Здесь ярко проявляется идея, что манипуляция стала повседневностью не благодаря каким-то тайным силам, а через вполне прагматичные, коммерчески мотивированные технологии: то, что приносило прибыль, стало тем же самым, что сегодня формирует политические страсти, страхи, даже революции.
Однако эта гибкость и универсальность новых инструментов манипуляции — палка о двух концах. С одной стороны, есть возможность управлять повествованием на беспрецедентном уровне детализации. С другой — растёт уязвимость людей, утративших способность отличать свою, «подлинную» мотивацию и желания от внедрённых извне.
Возникает также вопрос об ответственности: если все нарративы — конструкции, то как вообще можно прийти к чему-то, хоть сколько-нибудь близкому к истине? Слепо создавать «нашу правду», чтобы побеждать в информационной войне за счёт более изощрённой манипуляции — не значит ли это лишь усугублять иллюзорность и отчуждённость реальности?
Практический аспект:
Выход здесь, вероятно, не в апокалиптическом отказе от технологий, а в развитии собственной осознанности, медиаграмотности, способности к критической самоидентификации. Как в дзен-упражнениях, важно не отказываться от мира, а практиковать присутствие и ясность ума, различая, где заканчивается внешнее влияние и начинается собственный выбор.
Открытый вопрос:
Если индивидуальные и коллективные нарративы столь легко конструируются продвинутыми игроками, то что остаётся реальным фундаментом для личной свободы воли и подлинности восприятия? Где проходит граница между моей истиной и той, которую для меня спроектировали?