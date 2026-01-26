Почему владеть информацией — уже вчерашний день, а настоящую власть над миром дает только владение сознанием — обсуждаем с КиберДедом, подполковником КГБ в отставке, экспертом в области информационной и кибербезопасности Андреем Игоревичем Масаловичем.

30 лет эволюции инструментария когнитивных войн: от «интернета сайтов» — к «интернету соцсетей» и ИИ, от закулисного шпионажа — к открытой торговле манипуляциями массовым сознанием для достижения политических целей. Как информационные провокации стали реальным оружием в локальных и глобальных конфликтах, и в чьих руках сегодня это оружие?

Начало войны мы, увы, профукали. Есть ли надежда «догнать и перегнать»? Спойлер: есть!

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

