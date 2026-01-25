Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ: Почему международное право умерло, а США готовят войну | Вардан Багдасарян

Историк и политолог Вардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук и профессор, разбирает новогоднюю развёртку мировой политики: от обновлённой стратегии нацбезопасности США и тезиса «моя мораль выше международного права» до практики силового вытеснения конкурентов. Поясняет, как большие войны перестраивают международные системы, чем англосаксонский стиль войны отличается от русского, какие тактики остаются у более слабой стороны и почему реальная многополярность ограничена числом субъектных цивилизаций. В финале — ответы на вопросы про Иран, Африку и исторические кейсы вроде Филиппин.

00:00:00 Ввод и «крах права»
00:01:57 Монро 2.0 и вытеснение
00:08:00 «Железные законы силы»
00:11:00 Иллюзии в конституциях побеждённых
00:14:00 Венесуэла: четыре версии
00:17:41 Стиль войны: расчёт vs экзистенция
00:21:18 Лидеры как ответ эпохи
00:23:14 Почему СССР сдерживал
00:27:32 Тактики слабого против сильного
00:33:03 Идеология экспансии США
00:39:07 Раненый гегемон и война
00:42:06 Почему система плодит войны
00:46:07 Карта теорий международных отношений
00:56:26 Кто пишет правила
00:58:39 История гегемоний
01:07:00 Imperium выше закона
01:08:00 Войны как мосты систем
01:14:19 Горячие «котлы»
01:17:20 Пять моделей мира
01:18:39 Ускоренное время и стратегия
01:30:04 Ограниченная многополярность и «ядро-пояс-хаос»
01:36:00 Иран: готовность и ставки
01:39:32 Кейсы выхода США
01:44:47 Судан, терроризм и борьба за Африку

Комментарий редакции

Ключевые идеи

1. Крах иллюзий о международном праве. В лекции проводится мысль, что современный кризис международного права — не аномалия, а закономерное следствие баланса сил и исторических традиций. Международное право изначально складывалось как «право сильного», конструкция, легитимизирующая статус-кво силовых отношений, и лишь временами прикрывалась идеалистическими декларациями.

2. Роль США и смена стратегий. Лектор анализирует трансформацию американской внешней политики, сопоставляя идеологии глобализма (правила и наднациональные структуры, продвигаемые демократами) и национализма (гегемония американской нации, акцент на силовом доминировании — линия республиканцев, ярко выразившаяся при Трампе). При этом цель — мировое господство — остается неизменной, различаются лишь тактики.

3. Экспансионизм как культурная матрица. Истоки внешней политики США связываются с американской «миссией», религиозной идеей избранности, исключительности и богоизбранности, восходящей к протестантским, пуританским ценностям. Эта идеология оправдывает экспансию, выступая как право на «особое место» вне общих правил.

4. Цивилизационные различия стратегий. Сопоставляется англосаксонская модель ведения войны (расчет, действие лишь в условиях явного преимущества, нежелание затяжных конфликтов) и российская традиция (экзистенциальный характер участия в войнах, мобилизационная модель, героизм-исправление ошибок, высокая роль идеологической мотивации общества).

5. Исторический цикл гегемоний и неизбежность конфликтов. Лектор показывает, что попытки мирового господства — постоянный мотив истории (от Рима и империи Александра до США сегодня). В моменты перепада экономических и военных потенциалов между претендентами на лидерство разгораются войны, которые, собственно, перестраивают мировую систему.

6. Международное право и его относительность. Детально разбирается генезис международного права: оно всегда создавалось победителями для закрепления результата, распространяется не на всех, а на «своих» — акторов признанной цивилизации. Пример: рабовладение у либеральных президентов США, христианский и исламский миры с их правовыми системами, западное деление мира на зоны закона и бесправия.

7. Многополярность — ограниченная и напряжённая. К идее многополярного мира добавляется нюанс: реальных центров силы немного (до десятка), и не все потенциальные цивилизации обладают субъектностью, политической волей и ресурсами для самостоятельной игры против глобальных акторов.

8. Скрытое влияние, манипуляция, двуличие великих держав. Иллюстрируется примерами: поддержка терроризма ведущими странами как инструмента контроля и воздействия, применение силы вне поля зрения международных институтов, лицемерие концепции «свободы для избранных».

9. Текущий мировой момент как переходный. В современности наслоились элементы однополярного, биполярного (США–Китай/Россия–Китай), многополярного и бесполярного миров, каждый со своими противоречиями и конфликтогенностью. Особое внимание уделяется опасностям резкого перераспределения власти в мире.

10. Практическая сторона: выживание слабого. В условиях доминирования сильного права слабые вынуждены применять асимметричные стратегии — от отказа соблюдать формальное право до партизанских войн, роя и тактики «выжженной земли».


Выводы

Лекция рисует картину мира, где объективная справедливость, как кажется, всегда вторична по отношению к балансу сил. Международное право — иллюзорная ширма: устанавливает его тот, кто достаточно силён, чтобы навязать правила, а слабые могут либо приспосабливаться, либо превращаться в инсургентов. Исторические примеры показывают: смена экономических и военных лидеров почти неизменно приводит к мировым войнам, перенастраивающим всю систему.

США рассматриваются не как исключение, а как закономерное продолжение традиций мировой гегемонии, обладающие ярко выраженной идеологией миссианства и практикой глобального контроля. В мире нет универсальной модели отношений — доминируют ситуативные компромиссы, зачастую двуличие, а идеалистические представления (о равноправии, согласии, демократии) используются для легитимации силы и интересов.

Цивилизационные стили, исторический опыт, идеологическая и практическая (в том числе террористическая) борьба за ресурсы и умы, — всё это не отменяет статус-кво: миром управляют власть и прагматичный расчет. Мечты о «чистом» международном праве, как и надежды на бессмертие Лиги Наций или современного ООН, неизменно разбиваются о реальные противоречия и циклы борьбы за гегемонию.

Практически, для России и других центров силы основной вызов — не столько в апелляции к формальным нормам и институтам, сколько в восстановлении и удержании субъектности, политической воли, научно-технического и мобилизационного потенциала, а также собственного нормативного и смыслового поля.

Открытый вопрос:
Если объективная истина и справедливость в международных отношениях всегда подменяются ситуативной логикой силы, есть ли иные пути к согласованному мировому порядку, кроме очередного витка войн и разочарований? Может ли человечество преодолеть этот исторический цикл, или наше желание универсальной справедливости — лишь утопия, скрывающая ту же борьбу за выживание?
