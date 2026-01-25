Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Историк и политолог Вардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук и профессор, разбирает новогоднюю развёртку мировой политики: от обновлённой стратегии нацбезопасности США и тезиса «моя мораль выше международного права» до практики силового вытеснения конкурентов. Поясняет, как большие войны перестраивают международные системы, чем англосаксонский стиль войны отличается от русского, какие тактики остаются у более слабой стороны и почему реальная многополярность ограничена числом субъектных цивилизаций. В финале — ответы на вопросы про Иран, Африку и исторические кейсы вроде Филиппин.

00:00:00 Ввод и «крах права»

00:01:57 Монро 2.0 и вытеснение

00:08:00 «Железные законы силы»

00:11:00 Иллюзии в конституциях побеждённых

00:14:00 Венесуэла: четыре версии

00:17:41 Стиль войны: расчёт vs экзистенция

00:21:18 Лидеры как ответ эпохи

00:23:14 Почему СССР сдерживал

00:27:32 Тактики слабого против сильного

00:33:03 Идеология экспансии США

00:39:07 Раненый гегемон и война

00:42:06 Почему система плодит войны

00:46:07 Карта теорий международных отношений

00:56:26 Кто пишет правила

00:58:39 История гегемоний

01:07:00 Imperium выше закона

01:08:00 Войны как мосты систем

01:14:19 Горячие «котлы»

01:17:20 Пять моделей мира

01:18:39 Ускоренное время и стратегия

01:30:04 Ограниченная многополярность и «ядро-пояс-хаос»

01:36:00 Иран: готовность и ставки

01:39:32 Кейсы выхода США

01:44:47 Судан, терроризм и борьба за Африку

#международноеправо #мироваяполитика #доктринаМонро #геополитика #многополярность #империя #США #Иран #Африка