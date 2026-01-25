Судьба Стеллы Никифоровой потрясает воображение. Во время гражданской войны в Испании ее родители эмигрировали в Бельгию. Они имели еврейские корни, и в мире Третьего Рейха им не было места. В 1943-1945 годах Стелла находилась в концлагере Равенсбрюк. В этом месте нацисты сожгли ее родную мать, которую девочка увидела всего однажды.

Как маленькая девочка смогла выжить в женском концлагере, а спустя 20 лет найти отца?

Рассказ в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость выпуска: руководитель Санкт-Петербургской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз» Стелла Никифорова.

