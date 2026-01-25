Советская испанка, узница Равенсбрюка / Стелла Никифорова и Егор Яковлев
Судьба Стеллы Никифоровой потрясает воображение. Во время гражданской войны в Испании ее родители эмигрировали в Бельгию. Они имели еврейские корни, и в мире Третьего Рейха им не было места. В 1943-1945 годах Стелла находилась в концлагере Равенсбрюк. В этом месте нацисты сожгли ее родную мать, которую девочка увидела всего однажды.
Как маленькая девочка смогла выжить в женском концлагере, а спустя 20 лет найти отца?
Рассказ в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость выпуска: руководитель Санкт-Петербургской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз» Стелла Никифорова.
Комментарий редакции
1. Уникальная судьба Стеллы Никифоровой:
- Стелла родилась в эмигрантской испанской семье в Бельгии.
- С раннего детства ее жизнь была травмирована войной, оккупацией Бельгии, преследованиями из-за еврейского происхождения и подозрений в саботаже.
- Семья была разлучена: бабушка умерла в шкафу, мать скончалась в лагере, а самого отца долгие годы считали пропавшим.
2. Опыт выживания ребенка в нацистских лагерях:
- Стелла прошла через Мехелен (Малин) и затем в детском возрасте оказалась в женском концентрационном лагере Равенсбрюк.
- Ее спасало “лагерное материнство”: взрослые женщины брали на себя заботу о самых маленьких, делились последним хлебом, поддерживали морально, несмотря на собственную утрату и голод.
- На детях, даже осознание смерти родных приходит постепенно; у Стеллы, находясь в абсолютно враждебной среде, сохранялось чувство, что мама всегда рядом — важный психологический феномен.
3. Проявления жестокости и сострадания:
- Четко противопоставляется безжалостность администрации лагеря, показная демонстрация хлеба и насилие, с одной стороны, и готовность узниц жертвовать своим во имя помощи ребенку — с другой.
- Женщины, прошедшие через лагерь, остались солидарны вне зависимости от национальности, языка, веры.
4. Освобождение и послевоенная судьба:
- Описаны сцены эвакуации лагеря, авиаобстрелов, гибели женщин и детей, постоянного страха и смертельной угрозы даже на грани освобождения.
- После освобождения путь пролегал через фильтрационный лагерь, детский дом, бедность, холод и болезни.
5. Личностные поиски, идентичность и возвращение к корням:
- В послевоенном СССР Стелла оказалась оторвенной от истоков: потеряла настоящие имя, дату рождения, родину; в паспорте ей записали “Брянск” вместо Бельгии.
- Несмотря на обесценивающую бюрократическую машину, она всю жизнь не прекращала поиски отца и своих настоящих корней — педантичная работа через международные контакты, бывших узников, помощь неравнодушных людей.
- В конце концов, с помощью случайных совпадений и упорства она смогла встретиться с отцом в Бразилии спустя 20 лет разлуки.
6. Важность поддержки и примеры подлинной человечности:
- Особое место занимает рассказ о “лагерных матерях”, Антонине Никиторовой — докторе и спасительнице многих людей, ее широкой деятельности, боли о том, что память о таких людях часто несправедливо уходит в тень.
- Отмечается и феномен усыновленных и приемных семей после войны: новые связи, новые формы родственности.
7. Психологические последствия травмы:
- Упоминаются длительные психологические и физические травмы: отсутствие ощущения дома, невозможность радоваться праздникам из-за памяти о погибших, последствия болезней, перенесенных в лагере.
8. Память, идентичность и историческая правда:
- Бережно сохраняет записки, дневники, фотографии, несмотря на постоянные потери: личная история становится частью большого исторического нарратива.
- Стелла подчеркивает большую роль простых слов поддержки, честного рассказа о жизни без идеализации и без “мистификации” прошлого.
9. Международное сотрудничество и солидарность
- Только вместе, через межнациональные связи, совместные проекты и женские конгрессы удалось восстановить звенья разорванных судеб.
- Важную роль сыграло вмешательство конкретных людей (например, письмо на имя Никиты Хрущева), чтобы добиться поездки к отцу.
Выводы и философские размышления
В этой беседе, на стыке личной трагедии и коллективной истории, отчетливо проступают несколько уровней смысла.
Во-первых, опыт одной человеческой жизни, пережившей жестокость войны и лагеря в детстве, демонстрирует пределы человеческой выносливости так же, как и феномен устойчивости, любви и веры. При этом человеческая доброта — в простых жестах лагерных матерей, в действиях врача, в сочувствующем директоре музея — противопоставляется системному злу и бюрократическому безразличию.
Во-вторых, мы видим, что идентичность не дана раз и навсегда — она складывается из фрагментов памяти, личных и коллективных травм, и нередко требует многолетней, почти детективной работы по “реставрации” себя (поиск родных, восстановление настоящих данных). В советском контексте это обретает особую остроту: формальные биографии конструируются административно, игнорируя уникальность реальной жизни.
В-третьих, остается вопрос о природе памяти и исторической истины: что значит “правда” в таких историях? Неуловима ли она — ведь во многом рассказаны вещи, которые подпадают под коллективную травму, постпамять, искажения и замалчивания? Стелла признает: иногда истина сильно отличается от официального нарратива, но важна ее человечность, честность, отсутствие лжи.
С философской точки зрения эта история напоминает, что судьба отдельного человека способна быть символом эпохи — и одновременно уязвимо тонка и нераскрываема до конца. Мысли о судьбах, памяти и родственных связях пересекаются с универсальными вопросами: что помогает человеку выжить на грани? Можно ли когда-либо “вернуться домой” после подобного опыта, или дом приходится строить внутри себя — через память, любовь к детям, новые связи? И где проходит граница между личной правдой и истиной коллективной?
Такой рассказ побуждает задуматься: можем ли мы, современные люди, сохранять человеческое достоинство в условиях бесчеловечности, и достаточно ли простого акта милосердия, чтобы противостоять злу тоталитарной машины? Какую цену мы платим за способность помнить и любить — и возможно ли вообще, выстроить личную истину в мире, где границы между правдой и вымыслом, памятью и забвением так зыбки?
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о прошлом каждого — это всегда реконструкция из обрывков памяти, чужих свидетельств и утерянных документов, что же дает нам право считать ту или иную версию “достаточной” для осознания себя? Может ли сочувствие и солидарность быть основанием для новой, более человечной, исторической правды?