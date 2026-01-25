Кризис приведет к цифровому фашизму: есть ли альтернатива? | Елена Ведута и Руслан Сафаров
Рекордные цены на драгоценные металлы сигнализируют о начале глобального кризиса? О том станет ли 2026-й годом начала глобального кризиса, о роли DARPA и Palantir, о цифровом рубле и рисках цифрового концлагеря, о причинах инфляции и роста цен в России, о посткапиталистической альтернативе в виде цифрового фашизма или киберсоциализма, о роли ИИ, о рисках большой войны и альтернативе, которую может дать миру Россия говорят экономист-кибернетик, профессор МГУ, д.э.н. Елена Ведута и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
В этом видео ведущий Руслан Сафаров и экономист Елена Ведута обсуждают пути выхода из глобального экономического кризиса, угрозу "цифрового фашизма" и возможные альтернативы сложившемуся тренду тотальной цифровизации и милитаризации экономики. Беседа построена вокруг вопросов объективных и субъективных причин мирового кризиса, ошибок экономической политики, роли новых технологий, а также рассуждений о необходимости системного планирования в интересах общества.
Основные идеи и линии рассуждения:
1. Рост цен на металлы и обесценивание валют.
- Ведута отмечает, что рост цен на золото, платину и серебро связан не только с их удорожанием, но и с обесцениванием денег на фоне глобального кризиса. В ситуации кризиса мировая экономика возвращается к старым ресурсно-материальным опорам.
- Акцентируется: накопление золота важно, но куда важнее — развитие промышленного производства, чего, по мнению Ведуты, в современной России не происходит.
2. Критика цифрового рубля и "отвлекения" от реальных экономических проблем.
- Цифровизация и обсуждение цифровых денег воспринимается Ведутой как замещение реального обсуждения стратегии и производства. Повсеместный фокус на "рынке" и финансовых инструментах отвлекает от задач реального развития и планирования.
3. Отсутствие экономического плана и стратегических целей.
- В России, отмечает Ведута, отсутствует внятный и научно обоснованный план развития экономики: нет алгоритма "от точки А к точке Б", который предполагал бы рост благосостояния граждан.
- Любые реформы лишены смысла, если не ясно, на что они нацелены и как улучшат реальную экономику для людей.
4. Глобальная экономическая повестка: США, Дарпа и цифровой фашизм.
- Ведута выделяет, что за внешним "шоу" демократии и политических перемен в США идет работа глубоких аналитических структур (например, DARPA), которые ищут новую модель управления мировым хозяйством, основанную на синтезе кибернетики, компьютерных наук и практического планирования.
- Выражена тревога, что разработки платформ наподобие Palantir могут привести к глобальному цифровому тоталитаризму, где ключевой ресурс — контроль над информацией о каждом гражданине.
5. Искусственный интеллект и борьба идеологий.
- Обозначена дилемма: кибернетика и ИИ могут стать как инструментом подчинения, так и средством обеспечения справедливого и морально ориентированного развития — зависит от закладываемых в них ценностей.
- Ведута цитирует Виннера: будущее определяется тем, победят ли ценности морали и свободы, либо цифровой контроль.
6. Проблемы монополистического капитализма и ложные экономические индикаторы.
- Рост цен, инфляция, доминирование монополистов трактуются как следствие отказа от планирования и ручного управления экономикой одной только бухгалтерией, в ущерб потребностям общества.
- Показывается искусственность финансовых показателей роста (типа ВВП), которые мало коррелируют с реальными доходами граждан.
7. Возможные сценарии выхода из кризиса и роль России.
- Два пути:
- а) Продолжение сползания к контролю, цифровому тоталитаризму и милитаризации, с вероятной "мировой войной" или цепочкой катастроф;
- б) Обретение и реализация новой модели кибер-социализма — использования цифровых алгоритмов для реального общественного планирования и развития производства в интересах человека, с прямой обратной связью от потребителя.
- Россия, как страна с уникальным (но сейчас забытным) опытом планирования и кибернетического подхода к экономике, способна предложить миру эту альтернативу — при условии политической воли и осознания ответственности.
8. Практические советы людям:
- Констатируется, что пока система не меняется — рациональным будет больше полагаться на свои силы (самоснабжение, дача, минимизация рисков, критичное отношение к вере в новые финансовые инструменты вроде криптовалют).
- Прогнозируется дальнейшее усложнение и удорожание жизни для большинства населения, если не поменяется экономическая политика.
9. Парадокс "цифровизации без души":
- Замена планирования цифрой, ориентация на тотальный учёт и контроль — это не прогресс, а обнуление и отрыв от реальных человеческих потребностей. Цифровые технологии без осознанной и гуманной цели могут стать инструментом разрушения.
Выводы:
Ведута и Сафаров ставят перед зрителем несколько важных философских и прагматических вопросов:
- Главная угроза нового кризиса — не просто экономическая нестабильность, а "цифровой фашизм": тотальный контроль, потеря свобод в обмен на видимость порядка и эффективность. Это не только технологический вопрос, но и вопрос ценностей, целей и идеалов, закладываемых в алгоритмы управления.
- Альтернатива существует: это осознанное переосмысление и внедрение моделей плановой экономики, в которой цифровые технологии используются не для манипуляции и контроля, а для обеспечения роста, кооперации, повышения реального качества жизни.
- Судьба мира, по мысли Ведуты, зависит не столько от технических прорывов, сколько от того, какие цели, смыслы и моральные устои будут заложены в алгоритмы будущего, и найдётся ли в обществе зрелость открыто обсуждать эти цели.
Открытый вопрос:
Если будущее всё больше зависит от решений, принимаемых алгоритмами и элитами вне широкого общественного контроля, как каждому из нас — даже если мы далеки от власти и больших знаний — остаться субъектом, а не объектом в этом процессе? Каким образом осознанное участие и ответственность человека могут быть сохранены (или возрождены) в мире, движущемся к тотальной "цифровизации" и возможному обнулению гуманистических основ?