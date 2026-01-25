Знаете ли вы, когда кончилось Египетское царство? когда правил последний фараон? Как его звали и почему это царство погибло?

Знаете ли вы, что означает священный символ Анкх? почему египтяне уделяли ему столько внимания и такое значение?

Ну конечно знаете.. официальную версию. или несколько разных версий.

Но, возможно на самом деле всё не так, как кажется. И в этом фильме вы узнаете абсолютно новую и неожиданную версию смысла символа АНКХ, да и самого Египетского царства в целом.

Приятного просмотра.

00:00 Интро

01:37 Последний фараон

17:02 Анкх

28:26 Земля богов

56:54 Титры

