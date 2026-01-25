ГЕРМАНИЯ НА ГРАНИ РАСПАДА | Саботаж в Берлине | Виталий Волков
«Европа истощена, а США больше не считают Германию равным партнером. Трамп строит новую экономику, для которой ему нужна Гренландия, а не мнение Берлина». Виталий Волков, эксперт по Германии, разбирает системный кризис в ФРГ: от поджогов кабелей группировкой «Вулкан» до нацистских скандалов в элитном спецназе Бундесвера. Зачем Трампу на самом деле нужна Гренландия — дело не только в ресурсах, но и в холоде для гигантских дата-центров новой цифровой империи? Как захват танкера с российским флагом меняет правила игры на море? И почему каждый пятый немец мечтает навсегда уехать из страны?
00:00 – Германия в тупике: Европа бессильна перед трампизмом
04:06 – Элиты в маразме: сравнение ЕС с брежневским застоем
08:43 – Саботаж: группировка «Вулкан» отключила Берлин от энергии
12:47 – Уличные войны: левые экстремисты против «Мигрант Антифа»
15:42 – Скандал в Бундесвере: нацизм и наркотики в элитном полку
18:31 – Политический кризис: Мерца хотят заменить на Шпана
22:04 – Чемоданное настроение: немцы массово хотят эмигрировать
24:04 – Суицид экономики: полный отказ от газа из РФ с 2026 года
33:38 – Позор в Гренландии: как Трамп выгнал немецких солдат
41:44 – США списывают Европу: Вэнс отказался от переговоров
48:46 – Истинная цель Трампа: Гренландия как серверная для ИИ и цифрового доллара
50:02 – Трансгуманизм: создание «нового человека» и цифровая диктатура
58:13 – Венесуэла: спецоперация США по захвату нефтяного рынка
01:03:59 – Захват российского танкера: акт агрессии или юридический казус?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы из видео
1. Германия и современное положение Европы
- Германия и вообще Европа находятся в состоянии политического и управленческого кризиса, напоминающего позднесоветский брежневский застой: элиты потеряли связь с реальностью, не способны адекватно отвечать вызовам и быстро реагировать на угрозы.
- Европа воспринимается как «27 шимпанзе, пытающихся казаться одной гориллой» — то есть отсутствует централизованное, сильное руководство и согласованность.
- Фридрих Мерц и немецкий истеблишмент демонстрируют внутренний разброд и неспособность разработать ясный и перспективный внешний или внутренний курс.
2. Внутренние проблемы Германии
- В стране растёт недовольство, усиливается левый экстремизм (пример — организация «Вулкан», организовавшая саботаж в Берлине, и долгосрочное латентное присутствие радикальных групп — слепое пятно для спецслужб).
- Одновременно сбываются тревоги о правом экстремизме, но реакция на него носит скорее отвлекающий и медийный характер, переключая внимание общества.
- Социальная и политическая нестабильность выражается и в желании эмиграции: около 20% жителей задумались о возможности покинуть Германию; у этнических российских немцев — ещё выше.
- Отдельно звучит тема практической уязвимости инфраструктуры: показательный акт саботажа продемонстрировал, что даже небольшое разрушение может ввергнуть крупный город в коллапс.
3. Внешнеполитическая растерянность
- Германия и Европа в целом не воспринимаются больше как самостоятельные и сильные акторы мирового процесса. США, Китай и Россия ведут «большую игру» без оглядки на европейские интересы.
- Санкции, энергетика, технологическая зависимость (особенно от американского ПО типа Palantir), проблемы с военной, кибернетической и экономической суверенностью обнажились как никогда остро.
4. Вопрос о Гренландии, внешние вызовы
- Тема Гренландии показывает: европейцы оказываются вовлечены во внешние авантюры без чёткого понимания, зачем они нужны, и что их позиция в этих глобальных процессах скорее пассивна, чем активна.
- Для США интерес к Гренландии не только стратегический, но и технологический (перспектива размещения дата-центров для новой экономики данных), что обостряет раскол между американской и европейской логиками развития.
- Европа не готова к новой многополярности — институционально, морально и экономически.
5. Паралич стратегического мышления
- В немецкой элите господствует убеждение, что Европа стоит на «правильной стороне истории», и есть «рецепт устройства мира», но этот подход оказался тупиковым в новых реалиях.
- Решение проблемы видится не в выборе союзника (США или альтернативные центры силы), а в переосмыслении самого способа мышления и самовосприятия.
6. Перспективы, риски и неопределённость
- Возможен ли самостоятельный разрыв с текущей зависимостью от США и пересборка курса? Быстрое смещение фокуса кажется невозможным: старые механизмы уже не работают, новые — не созданы.
- Осознаётся угроза появления «нового Гитлера», но на этот раз его образ может быть совершенно иным — «зелёный исламист» или гибридный популист, способный мобилизовать фрустрированную массу под новым лозунгом европейской исключительности.
- Возникают окна возможностей (и для России, и для других не-западных центров силы) за счёт растерянности, фрагментации и внутренней слабости Европы.
7. Вопрос ресурсного и политического выживания
- Темы Венесуэлы, танкеров, энергетики иллюстрируют, что борьба разворачивается не только за территории, но и за контроль над потоками ресурсов, коммуникаций, данных.
---
Выводы и философское осмысление
В этом разговоре Германия представляется не столько на грани формального распада, сколько на моральном и идейном распутье: привычные координаты стремительно утрачивают почву под ногами, а современная европейская элита будто бы утратила субъектность. Кризис возникает и как несовпадение внутренней картины мира с внешней реальностью, и как нарастающая разобщённость — между элитами и обществом, между разными частями Европы, между прежней уверенностью и настоящим состоянием дел.
Особенно интересно, что фокус смещается с техники управления и тактик на качество мышления: не выбрать нового союзника предлагают как выход, а выйти за рамки старого мышления — отказаться от догм и признать, что истина о положении в мире сегодня ситуативна и требует глубокой переоценки. Прагматически же выходит, что без нового институционального и мировоззренческого переосмысления Германия останется страной «упущенных возможностей», решающей чужие задачи и всё меньше способной ответить на свои вызовы.
Обнаруживается опасная пустота и в сфере идентичности — кто мы, за что стоим, на что надеемся? В отсутствие внятного ответа легко услышать манящие, пусть и опасные, голоса популистов и радикалов любой масти: история не раз показывала, что такие периоды растерянности — питательная среда для фанатизма и иллюзий.
Но именно здесь возникает пространство свободы — переучреждать своё место, отношения с миром, смыслы. Вопрос не столько в том, возможен ли «разворот на восток» у Германии (или другой стране), а в том, готова ли она отказаться от старых шор и честно признать: прежние рецепты больше не работают, и только новое критическое мышление, открытое к разным истинам, междисциплинарное видение и внутренняя осознанность могут дать ответ.
Иначе говоря, ситуация Германии — лишь частный случай универсального кризиса современности: когда ускорение внешнего мира опережает внутренние изменения в умах и сердцах. Возможно, и в этом кризисе уже зреет зачаток нового качества мышления и нового баланса.
Но открытым остаётся вопрос: возможно ли в мире быстрых перемен сохранить внутреннее ядро — не сползти в идеализацию прошлого или фантомную гордость, но и не раствориться в хаотичном приспособленчестве? Где найти точку опоры — не столько в устойчивых институтах, сколько в навыке свободы и способности видеть реальность такой, какая она есть, с любовью и трезвостью? Быть может, это и есть главный вызов современной Германии — и многих обществ сегодняшнего мира?