«Европа истощена, а США больше не считают Германию равным партнером. Трамп строит новую экономику, для которой ему нужна Гренландия, а не мнение Берлина». Виталий Волков, эксперт по Германии, разбирает системный кризис в ФРГ: от поджогов кабелей группировкой «Вулкан» до нацистских скандалов в элитном спецназе Бундесвера. Зачем Трампу на самом деле нужна Гренландия — дело не только в ресурсах, но и в холоде для гигантских дата-центров новой цифровой империи? Как захват танкера с российским флагом меняет правила игры на море? И почему каждый пятый немец мечтает навсегда уехать из страны?

00:00 – Германия в тупике: Европа бессильна перед трампизмом

04:06 – Элиты в маразме: сравнение ЕС с брежневским застоем

08:43 – Саботаж: группировка «Вулкан» отключила Берлин от энергии

12:47 – Уличные войны: левые экстремисты против «Мигрант Антифа»

15:42 – Скандал в Бундесвере: нацизм и наркотики в элитном полку

18:31 – Политический кризис: Мерца хотят заменить на Шпана

22:04 – Чемоданное настроение: немцы массово хотят эмигрировать

24:04 – Суицид экономики: полный отказ от газа из РФ с 2026 года

33:38 – Позор в Гренландии: как Трамп выгнал немецких солдат

41:44 – США списывают Европу: Вэнс отказался от переговоров

48:46 – Истинная цель Трампа: Гренландия как серверная для ИИ и цифрового доллара

50:02 – Трансгуманизм: создание «нового человека» и цифровая диктатура

58:13 – Венесуэла: спецоперация США по захвату нефтяного рынка

01:03:59 – Захват российского танкера: акт агрессии или юридический казус?

