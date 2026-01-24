Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Творчество, Экономика

Великий обман Европы: Как «зеленая повестка» убила экономику ЕС?

32 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

В этом выпуске Борис Марцинкевич жестко развенчивает мифы о причинах энергетического коллапса в Евросоюзе и раскрывает истинных бенефициаров «зеленой повестки». Вы узнаете, как директивы ЕС и отказ от долгосрочных контрактов с Газпромом привели Европу к деиндустриализации, и почему американский СПГ не стал спасением для Германии. Мы детально разберем, кто на самом деле зарабатывает на поставках газа, и почему санкции ударили бумерангом по западной экономике, уничтожив стабильность энергосистемы. Подробнее в новом видео

00:00 Борис Марцинкевич: Геоэнергетика и будущее Европы
00:50 Энергетический кризис в ЕС: причины и последствия
02:00 Зеленая энергетика: почему Европа выбирает дорогой путь?
03:02 Истоки кризиса: как директивы ЕС изменили рынок газа
04:08 Проблема ВИЭ: почему солнце и ветер не спасают Европу
05:11 Цена "зеленого перехода": триллион евро на электросети
07:55 Ошибка Германии? Отказ от атомной энергетики и его последствия
08:38 Северный поток: как Германия упустила шанс стать газовым хабом
10:26 Энергетический поворот: Германия теперь импортирует энергию
11:25 СПГ-терминалы не панацея: главная проблема инфраструктуры
12:34 Спотовый рынок против Газпрома: роковое решение Европы
15:05 Новые поставщики газа для Европы: откуда на самом деле идет СПГ?
16:00 Кто зарабатывает на кризисе? Роль европейских компаний и биржи TTF
18:05 Дипломатия с Москвой: есть ли шанс на возобновление диалога?
18:57 Энергополитика России и Казахстана: другой подход к ВИЭ
22:06 Выводы и прогнозы: что ждет энергетику в будущем?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина #usa

Комментарий редакции

Ключевые тезисы из видео:

1. Истоки «зелёной повестки» в Европе.
- Активное продвижение зеленой энергетики (солнечная, ветровая генерация) началось с 2009 года, когда была принята соответствующая директива в Евросоюзе, задолго до энергетических кризисов и геополитических потрясений последних лет.
- Идейные основы заложили Альберт Гор (пропаганда климатической повестки, Нобелевская премия 2007) и далее Грета Тунберг, однако принятие решений было прагматичным — директивы Евросоюза работают независимо от общественной дискуссии или мнений национальных правительств.

2. Причины и развитие энергетического кризиса.
- Энергетический кризис начался не из-за санкций 2022 года, а как логическое следствие структурных реформ, включая отказ от долгосрочных контрактов на газ (перевод рынка газа на биржевую модель), свертывание атомной и угольной генерации (особенно в Германии) и перекос в сторону нестабильных зеленых источников.
- Рост цен, нехватка традиционной генерации и проблемы с энергетическим балансом были вполне прогнозируемыми. Система оказалась уязвима к сезонным и погодным колебаниям (например, отсутствие ветра и солнечного света ведет к энергетическому дефициту).

3. Структурные проблемы рынка и инфраструктуры.
- Для работы большого количества ВИЭ (ветровых и солнечных станций) необходима масштабная модернизация и развитие электросетей для перетоков энергии между регионами (оценка — сотни миллиардов евро).
- Современные системы хранения энергии (аккумуляторы) технически возможны, но экономически и технологически пока не оправданы и служат экспериментальной площадкой на самих потребителях.

4. Политические решения и их последствия.
- Германия — один из лучших примеров того, как политические решения (закрытие АЭС, отказ от угля, свертывание трубопроводной логистики) разрушали энергетическую устойчивость страны.
- Переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочного сотрудничества с Газпромом привели к волатильности, а призывы «надавить на США, чтобы газ стал дешевле», по сути, беспочвенны — поставки СПГ идут по мировой цене, а сделки контролируются крупными западными корпорациями.

5. Сравнение с российским (и казахстанским) подходом.
- В России энергоотрасль более централизованная и гибкая: диспетчер берет генерацию по стоимостному приоритету, и рынок учитывает особенности структуры и климата.
- Президент Путин и министр энергетики Шульгинов выступают за гибкую декарбонизацию, национальные сценарии и постепенность трансформации, а не за единые универсальные решения вне учета реального положения дел.

Выводы с философско-прагматической перспективой:

В этом диалоге прослеживается глубокая проблема идеализации европейской политики: вера в универсальные (и зачастую утопические) решения, такие как «зелёная» революция, нередко подменяет внимательное отношение к реальному балансу интересов, техническим ограничениям и уникальности путей каждой страны. Это отражает вечное свойство человеческого мышления — стремиться к образу, а не к реальности, к «вечнозелёной» мечте о бесконечно чистой и дешёвой энергии.

Тоталитаризм идей встречает жесткую реальность: природа энергетики не терпит резких поворотов, а большие системы склонны к инерции. Перемены требуют баланса между инновациями и сохранением жизнеспособности старых структур — в противном случае мы становимся жертвами собственных идеализаций.

Именно здесь прослеживается классический конфликт между «материализмом» (прагматикой технологий и экономики) и «идеализмом» (устремлением к высоким целям — как экологическим, так и политическим). Сдвиг в одну сторону приводит к деградации или застою, в другую — к хаотичным экспериментам и кризисам.

Отметим и более общий урок: «зелёная повестка», как и любые амбициозные проекты, нуждается не только в научной обоснованности, но и в мудрой гибкости — принятии ограниченности ресурсов, сменчивости реальных обстоятельств и способности пересматривать свои решения сквозь призму новых данных, а не только идеологии.

Открытый вопрос:
В стремлении «спасти планету» или построить экономику будущего, где проходит та тонкая грань между вдохновляющим идеалом и опасной иллюзией? Как научиться видеть мир целиком — с его устремлениями и ограничениями — и идти вперёд, не теряя ни разума, ни сердца?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/1693f28bf2cbfc234d73b7cd5582567e/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
УГОЛЬ против ЗЕЛЕНОЙ ПОВЕСТКИ: Вся ПРАВДА о будущем энергетики России
Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации
Партия Великое Отечество предложила действенные меры по деофшоризации экономики
Как и когда рухнет экономика США?
Европа как источник нацизма
Кто и за что убил Сталина и Берию
Кто и за что убил Сталина и Берию. Подробный анализ всех причин
За что ростовщики убили Линкольна

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru