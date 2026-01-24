В этом выпуске Борис Марцинкевич жестко развенчивает мифы о причинах энергетического коллапса в Евросоюзе и раскрывает истинных бенефициаров «зеленой повестки». Вы узнаете, как директивы ЕС и отказ от долгосрочных контрактов с Газпромом привели Европу к деиндустриализации, и почему американский СПГ не стал спасением для Германии. Мы детально разберем, кто на самом деле зарабатывает на поставках газа, и почему санкции ударили бумерангом по западной экономике, уничтожив стабильность энергосистемы. Подробнее в новом видео

00:00 Борис Марцинкевич: Геоэнергетика и будущее Европы

00:50 Энергетический кризис в ЕС: причины и последствия

02:00 Зеленая энергетика: почему Европа выбирает дорогой путь?

03:02 Истоки кризиса: как директивы ЕС изменили рынок газа

04:08 Проблема ВИЭ: почему солнце и ветер не спасают Европу

05:11 Цена "зеленого перехода": триллион евро на электросети

07:55 Ошибка Германии? Отказ от атомной энергетики и его последствия

08:38 Северный поток: как Германия упустила шанс стать газовым хабом

10:26 Энергетический поворот: Германия теперь импортирует энергию

11:25 СПГ-терминалы не панацея: главная проблема инфраструктуры

12:34 Спотовый рынок против Газпрома: роковое решение Европы

15:05 Новые поставщики газа для Европы: откуда на самом деле идет СПГ?

16:00 Кто зарабатывает на кризисе? Роль европейских компаний и биржи TTF

18:05 Дипломатия с Москвой: есть ли шанс на возобновление диалога?

18:57 Энергополитика России и Казахстана: другой подход к ВИЭ

22:06 Выводы и прогнозы: что ждет энергетику в будущем?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина #usa