Великий обман Европы: Как «зеленая повестка» убила экономику ЕС?
В этом выпуске Борис Марцинкевич жестко развенчивает мифы о причинах энергетического коллапса в Евросоюзе и раскрывает истинных бенефициаров «зеленой повестки». Вы узнаете, как директивы ЕС и отказ от долгосрочных контрактов с Газпромом привели Европу к деиндустриализации, и почему американский СПГ не стал спасением для Германии. Мы детально разберем, кто на самом деле зарабатывает на поставках газа, и почему санкции ударили бумерангом по западной экономике, уничтожив стабильность энергосистемы. Подробнее в новом видео
00:00 Борис Марцинкевич: Геоэнергетика и будущее Европы
00:50 Энергетический кризис в ЕС: причины и последствия
02:00 Зеленая энергетика: почему Европа выбирает дорогой путь?
03:02 Истоки кризиса: как директивы ЕС изменили рынок газа
04:08 Проблема ВИЭ: почему солнце и ветер не спасают Европу
05:11 Цена "зеленого перехода": триллион евро на электросети
07:55 Ошибка Германии? Отказ от атомной энергетики и его последствия
08:38 Северный поток: как Германия упустила шанс стать газовым хабом
10:26 Энергетический поворот: Германия теперь импортирует энергию
11:25 СПГ-терминалы не панацея: главная проблема инфраструктуры
12:34 Спотовый рынок против Газпрома: роковое решение Европы
15:05 Новые поставщики газа для Европы: откуда на самом деле идет СПГ?
16:00 Кто зарабатывает на кризисе? Роль европейских компаний и биржи TTF
18:05 Дипломатия с Москвой: есть ли шанс на возобновление диалога?
18:57 Энергополитика России и Казахстана: другой подход к ВИЭ
22:06 Выводы и прогнозы: что ждет энергетику в будущем?
Комментарий редакции
1. Истоки «зелёной повестки» в Европе.
- Активное продвижение зеленой энергетики (солнечная, ветровая генерация) началось с 2009 года, когда была принята соответствующая директива в Евросоюзе, задолго до энергетических кризисов и геополитических потрясений последних лет.
- Идейные основы заложили Альберт Гор (пропаганда климатической повестки, Нобелевская премия 2007) и далее Грета Тунберг, однако принятие решений было прагматичным — директивы Евросоюза работают независимо от общественной дискуссии или мнений национальных правительств.
2. Причины и развитие энергетического кризиса.
- Энергетический кризис начался не из-за санкций 2022 года, а как логическое следствие структурных реформ, включая отказ от долгосрочных контрактов на газ (перевод рынка газа на биржевую модель), свертывание атомной и угольной генерации (особенно в Германии) и перекос в сторону нестабильных зеленых источников.
- Рост цен, нехватка традиционной генерации и проблемы с энергетическим балансом были вполне прогнозируемыми. Система оказалась уязвима к сезонным и погодным колебаниям (например, отсутствие ветра и солнечного света ведет к энергетическому дефициту).
3. Структурные проблемы рынка и инфраструктуры.
- Для работы большого количества ВИЭ (ветровых и солнечных станций) необходима масштабная модернизация и развитие электросетей для перетоков энергии между регионами (оценка — сотни миллиардов евро).
- Современные системы хранения энергии (аккумуляторы) технически возможны, но экономически и технологически пока не оправданы и служат экспериментальной площадкой на самих потребителях.
4. Политические решения и их последствия.
- Германия — один из лучших примеров того, как политические решения (закрытие АЭС, отказ от угля, свертывание трубопроводной логистики) разрушали энергетическую устойчивость страны.
- Переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочного сотрудничества с Газпромом привели к волатильности, а призывы «надавить на США, чтобы газ стал дешевле», по сути, беспочвенны — поставки СПГ идут по мировой цене, а сделки контролируются крупными западными корпорациями.
5. Сравнение с российским (и казахстанским) подходом.
- В России энергоотрасль более централизованная и гибкая: диспетчер берет генерацию по стоимостному приоритету, и рынок учитывает особенности структуры и климата.
- Президент Путин и министр энергетики Шульгинов выступают за гибкую декарбонизацию, национальные сценарии и постепенность трансформации, а не за единые универсальные решения вне учета реального положения дел.
Выводы с философско-прагматической перспективой:
В этом диалоге прослеживается глубокая проблема идеализации европейской политики: вера в универсальные (и зачастую утопические) решения, такие как «зелёная» революция, нередко подменяет внимательное отношение к реальному балансу интересов, техническим ограничениям и уникальности путей каждой страны. Это отражает вечное свойство человеческого мышления — стремиться к образу, а не к реальности, к «вечнозелёной» мечте о бесконечно чистой и дешёвой энергии.
Тоталитаризм идей встречает жесткую реальность: природа энергетики не терпит резких поворотов, а большие системы склонны к инерции. Перемены требуют баланса между инновациями и сохранением жизнеспособности старых структур — в противном случае мы становимся жертвами собственных идеализаций.
Именно здесь прослеживается классический конфликт между «материализмом» (прагматикой технологий и экономики) и «идеализмом» (устремлением к высоким целям — как экологическим, так и политическим). Сдвиг в одну сторону приводит к деградации или застою, в другую — к хаотичным экспериментам и кризисам.
Отметим и более общий урок: «зелёная повестка», как и любые амбициозные проекты, нуждается не только в научной обоснованности, но и в мудрой гибкости — принятии ограниченности ресурсов, сменчивости реальных обстоятельств и способности пересматривать свои решения сквозь призму новых данных, а не только идеологии.
Открытый вопрос:
В стремлении «спасти планету» или построить экономику будущего, где проходит та тонкая грань между вдохновляющим идеалом и опасной иллюзией? Как научиться видеть мир целиком — с его устремлениями и ограничениями — и идти вперёд, не теряя ни разума, ни сердца?