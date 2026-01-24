Полная версия: https://delib.ru/video/f2171465-f81c-44f9-89b8-e4b4d6b99967

Открытая беседа Аббаса Джумы — журналиста-международника: что реально случилось в Иране в конце 2025 – начале 2026, почему «внутренний фактор» не сработал, роль США/Израиля/СА, азербайджанского и курдского направлений, кейс глушения Starlink, «Совет мира» Трампа, риски для Каспия и России. Оценки и выводы — позиция спикера.

00:00:12 представление; рамка беседы и дисклеймер

00:01:16 тема — Иран, Сирия, сектор Газа; связи с РФ и КНР

00:01:50 «активная фаза спала»; связь с М. Моранди из Тегерана

00:02:19 частичное восстановление интернета; усиленное патрулирование КСИР

00:02:56 «12-дневная война» и ставка противника на внутренний фактор

00:03:47 провал контрразведки; проникновение групп, коррупция, «цеха»

00:05:22 как строили подпольные мощности; легенды прикрытия

00:06:19 кейс «пейджеров» в Ливане; технологические уязвимости

00:08:06 «ядро фанатиков» и роль ветеранов; тактика поджогов

00:08:42 зачистки, ошибки прежних оценок, риск повторной волны

00:09:42 завоз связи и оружия; дырявые границы, коррупция

00:10:40 что дальше: варианты и «стороны силы»

00:11:06 визит Нетаньяху к Трампу; ожидания и реальность

00:12:43 цензура в Израиле; споры вокруг 7 октября

00:14:38 точечный удар США по объектам; формальные ответные шаги

00:16:27 Иран отвечает ограниченно; «войны не хочет, но может»

00:22:05 (ближе к Q&A) ослабление РФ/КНР как долгосрочная цель оппонентов

00:23:55 про глушение/отключение Starlink; тех. выводы

00:25:28 смертные приговоры и риторика чисел; сравнение с США

00:27:04 экономика, санкции и базар как «соц. узел»

