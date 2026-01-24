Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Удар по Ирану. Кто предал страну? | Аббас Джума

Открытая беседа Аббаса Джумы — журналиста-международника: что реально случилось в Иране в конце 2025 – начале 2026, почему «внутренний фактор» не сработал, роль США/Израиля/СА, азербайджанского и курдского направлений, кейс глушения Starlink, «Совет мира» Трампа, риски для Каспия и России. Оценки и выводы — позиция спикера.

00:00:12 представление; рамка беседы и дисклеймер
00:01:16 тема — Иран, Сирия, сектор Газа; связи с РФ и КНР
00:01:50 «активная фаза спала»; связь с М. Моранди из Тегерана
00:02:19 частичное восстановление интернета; усиленное патрулирование КСИР
00:02:56 «12-дневная война» и ставка противника на внутренний фактор
00:03:47 провал контрразведки; проникновение групп, коррупция, «цеха»
00:05:22 как строили подпольные мощности; легенды прикрытия
00:06:19 кейс «пейджеров» в Ливане; технологические уязвимости
00:08:06 «ядро фанатиков» и роль ветеранов; тактика поджогов
00:08:42 зачистки, ошибки прежних оценок, риск повторной волны
00:09:42 завоз связи и оружия; дырявые границы, коррупция
00:10:40 что дальше: варианты и «стороны силы»
00:11:06 визит Нетаньяху к Трампу; ожидания и реальность
00:12:43 цензура в Израиле; споры вокруг 7 октября
00:14:38 точечный удар США по объектам; формальные ответные шаги
00:16:27 Иран отвечает ограниченно; «войны не хочет, но может»
00:22:05 (ближе к Q&A) ослабление РФ/КНР как долгосрочная цель оппонентов
00:23:55 про глушение/отключение Starlink; тех. выводы
00:25:28 смертные приговоры и риторика чисел; сравнение с США
00:27:04 экономика, санкции и базар как «соц. узел»

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Характер протеста и ситуация в Иране:
- Несмотря на усиленную медийную кампанию, активная фаза протестов в Иране сошла на нет. Большие города живут в обычном ритме, за исключением проблемных регионов (Курдистан, Белуджистан, Хузестан).
- Протесты поддерживаются внешними силами, а не только внутренним недовольством. Были задействованы старые радикальные группы (моджахеды) и обученные боевики, в том числе с опытом работы в соседних странах и с подготовкой за рубежом.

2. Инфильтрация и уровень организации противников:
- В Иране была раскрыта деятельность диверсионных групп, производство беспилотников внутри страны — все это демонстрирует высокий уровень организации и масштаб проникновения внешних сил.
- Коррупция среди чиновников и силовиков, а также "дыры" на границах (особенно с Ираком и Афганистаном), значительно способствовали внутренней нестабильности.

3. Медиа и манипуляции:
- Западные и израильские СМИ преувеличивают масштаб протестов и искажают события (пример: случай с Махсой Амини). Используется фейковая информация для создания истерии и подрыва доверия к власти.
- Технологии коммуникации и "цифрового саботажа" (применение Starlink, пейджеров как взрывных устройств) становятся активными инструментами противостояния.

4. Внешнеполитический контекст и влияние США и Израиля:
- США и Израиль активно участвуют в попытках дестабилизации Ирана, но израильская ставка на вовлечение Америки в войну провалилась.
- Дональд Трамп, несмотря на риторику, не был готов на массированный конфликт с Ираном, реакции обеих сторон носили больше символический, чем стратегический характер.
- Израиль после неуспеха 12-дневной войны проявил разочарование, американцы заняли осторожную позицию, не желая большой войны.

5. Ответные меры иранских властей:
- Власти проявили жесткость — уничтожили значительное количество боевиков, применили новые техники кибербезопасности, смогли ослабить протестное движение.
- Меры по подавлению протестов рассматривались и с позиции обмена опытом с другими странами (например, Россией).

6. Вопрос внутренней устойчивости:
- Несмотря на успех в разведке и подавлении волнений, появилось понимание: риск повторения подобных сценариев сохраняется. Глубинные (социальные, этнические, коррупционные) проблемы решены не до конца.
- Иран проявил способность к самообороне, но не является страной, готовой к активной агрессии.

Аналитические и междисциплинарные связи


- В лейтмотиве звучит идея о том, что современные конфликты — это не только горячие войны, но и войны смыслов, инсинуаций, цифровых инструментов. Мы видим пересечение технологий (цифровая коммуникация и саботаж), этнополитики, социологии и международных отношений.
- Акцентируется различие между реальностью и медийным образом событий — феномен, известный в психологии как "эффект иллюзорной правды", когда повторяемая ложь воспринимается как истина. Аналог правовой презумпции невиновности заменяется "презумпцией виновности" в инфополе.
- Возникает вопрос о феномене фанатизма и "ядерном активе" радикалов: показывает, что социальное недовольство может жить десятилетиями, а манипуляции с памятью прошлого разогревают новые конфликты. Это напоминает о важности культурной памяти и исторического мышления в философии истории.

Практические выводы


- Успех любой стабильности (и Ирана, и других государств) невозможен без внутренней устойчивости: преодоления коррупции, учета этнического многообразия, готовности к информационной войне.
- Власть должна осознавать технологический прогресс противников, не идеализировать свои "успехи" в борьбе с саботажом: очередная волна может возникнуть внезапно.
- Влияние внешних игроков — постоянное, но критическое ядро всегда образуют внутренние противоречия, которыми умело пользуются извне.
- Кризис современной политики — это не просто конфликт государств или идеологий, а столкновение разных моделей восприятия реальности и ее транслирования.

Косвенные философские размышления


- Видео вскрывает иллюзорность "единой объективной правды" в эпоху гибридных войн: истина становится вопросом угла зрения, медиаресурса, эмоционального фона.
- Вечный вопрос: кто же предает страну — "внешний враг" или внутренние противоречия? История повторяет сценарии трагедий, где "предательство" — не столько измена, сколько неспособность общества к объединению и саморефлексии.

Открытый вопрос для размышления


Если истина о событиях всегда опосредована интересами, инструментами пропаганды или даже простым человеческим субъективизмом, то каким образом отдельный человек (или общество) может распознать настоящие угрозы и не стать жертвой чужой игры в "правду"? – Быть может, принятие множественности точек зрения и постоянная внутренняя осознанность — наиболее реалистичный путь к подлинной устойчивости и свободе?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/41d52af8d2c6fc758a0593c84a25487f/
