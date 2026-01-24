С чего начинается Родина, или На какую землю вернутся воины СВО | Крупнов | Петрушин | Рычков
Опыт родовых поместий – может ли он стать передовой концепцией возрождения России и наполнить новым смыслом понятие «Родина» для тех, кто защищает нашу страну сегодня на фронте и в тылу?
Участники разговора:
Роман Вячеславович Петрушин, отец 7 сыновей, действующий участник СВО, замполит ремроты 83 полка 6-й армии Ленинградского военного округа, владелец родового поместья в поселении родовых поместий «Радосвет» в Крымском районе Краснодарского края;
Юрий Васильевич Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Президиума Совета по градостроительству Союза Архитекторов России, член Совета по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Ведущий: генеральный директор ИА «Аврора» Кирилл Рычков.
Комментарий редакции
Беседа посвящена обсуждению будущего России после завершения специальной военной операции (СВО), а именно — вопросу, на какую "землю" вернутся ветераны, и какова должна быть их дальнейшая перспектива. Центральной темой становится идея "родовых поместий": не только как отдельного движения, но как возможной основы для нового уклада страны в целом.
Основные тезисы:
1. Назревшая необходимость пересмотра пути страны:
– После окончания СВО миллионы людей вернутся к мирной жизни, и остро встаёт вопрос, какой будет Россия, какими будут социальные и экономические условия.
– Повсеместная урбанизация и мегаполисы приводят к разобщению, потере самостоятельности и перспективы у человека, в то время как возвращение на землю рассматривается как шанс обрести уверенность, самостоятельность и внутреннюю опору.
2. Родовые поместья как альтернатива урбанизму:
– Родовое поместье — это не просто участок земли, а место, укоренённое во времени и роду, передающееся из поколения в поколение, без права продажи, что позволяет воссоздать ощущение настоящей Родины.
– Пример регионального закона Белгородской области, где идея родовых поместий реализуется на практике (инфраструктура, поддержка, ипотека бартером и др.).
3. Государственная политика и новые модели хозяйствования:
– Простое предоставление земли не решает проблем; необходима поддержка государства: создание сетей сбыта, кредитование, развитие инфраструктуры, производство техники, связанной с потребностями села, а не слепое копирование западных моделей.
– Крупные государственные программы с акцентом на деурбанизацию, перезапуск индустриализации и реорганизацию всей экономической структуры страны.
4. Культурный и духовный аспект русской земли:
– Привносится идея "русского кода" — коллективное, генетически-историческое ощущение связи с землёй, семейственности, общинности.
– Любовь и патриотизм понимаются не как абстрактные понятия, а как укоренённость в конкретном месте, в традициях семьи и рода, в возможности выращивать хлеб, сажать деревья, вести хозяйство, рожать детей.
5. Осознанный прагматизм в реализации проекта:
– Акцент на том, что речь не идёт о бегстве в отсталость: новые поселения должны быть современными, высокотехнологичными, с развитой медициной, логистикой, сервисными службами и даже элементами роботизации и цифровизации (“кибер-деревни”).
– Необходим баланс между коллективизмом общины и индивидуализмом, открытость к современным технологиям (дроны, ИИ, автоматизация сельского хозяйства), при сохранении фундаментальных ценностей.
6. Обращение к исторической и междисциплинарной перспективе:
– Проводится параллель между советскими практиками, дореволюционным опытом и западными моделями, подчёркиваются как сильные, так и слабые стороны прошлого.
– Указывается на демографическую, экологическую, биологическую и ментальную угрозу, которая, по мнению собеседников, наиболее явно проявляется в жизни современных городов.
7. Экзистенциальный и эмпатический подтекст:
– Ветеранам, военным, защитникам страны не просто предоставляются “льготы”, а предлагается укоренение и новый смысл жизни в мирное время, позволяющий им чувствовать себя нужными, реализованными и защищёнными.
– Сделан акцент на том, что каждый человек — это уникальное проявление, и только через возвращение к своим истокам, к свободе, к природе, можно переосмыслить и обновить коллективную идентичность.
Выводы и практические размышления:
Беседа не даёт простых рецептов, но подчёркивает: если Россия не пересмотрит свой путь, не перейдёт от тотального урбанизма к поддержанной государством современно-деревенской модели жизни, то она рискует повторить судьбу западных обществ с их демографическим, экологическим и духовным кризисом.
Фундаментальная идея — не просто заселить землю, а осмыслить, как экономическая структура, культурная идентичность и индивидуальное счастье могут переплетаться в модели “родового поместья”. Для этого нужна воля государства, техническая модернизация и готовность к междисциплинарному, открыто мыслящему диалогу всех слоев общества.
При этом важно помнить: любой уклад, даже самый идеальный, быстро идеологизируется и статичен только в воображении. Путь истины — динамичен. Не пора ли задать себе вопрос: что для каждого из нас значит родина сегодня, и есть ли у нас истинное ощущение собственной “земли под ногами” — в буквальном, культурном и метафорическом смысле? Какой путь осмысленного возвращения к своим корням возможен для нас не только по приказу “сверху”, но из собственной внутренней необходимости?