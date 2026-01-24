Опыт родовых поместий – может ли он стать передовой концепцией возрождения России и наполнить новым смыслом понятие «Родина» для тех, кто защищает нашу страну сегодня на фронте и в тылу?

Участники разговора:

Роман Вячеславович Петрушин, отец 7 сыновей, действующий участник СВО, замполит ремроты 83 полка 6-й армии Ленинградского военного округа, владелец родового поместья в поселении родовых поместий «Радосвет» в Крымском районе Краснодарского края;

Юрий Васильевич Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Президиума Совета по градостроительству Союза Архитекторов России, член Совета по науке и инновациям Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Ведущий: генеральный директор ИА «Аврора» Кирилл Рычков.

