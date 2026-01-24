ПРОЕКТ «ЛЕДЯНОЙ ЧЕРВЬ»: Секретный город США под льдами Гренландии | Ахмат Глашев
В студии Максим Невенчанный. Гость — международник Ахмат Глашев. Мы привыкли думать, что Гренландия — это лед и рыба. На самом деле это «непотопляемый авианосец» США, который может перевернуть мировой баланс сил.Вскрываем карты Вашингтона: Секретная инфраструктура: Что скрывается под льдами? Глашев рассказывает о проекте «Ледяной червь» (Camp Century) — сети подземных тоннелей и шахт, способных вместить сотни ядерных ракет. Гренландия рассматривается не как территория Дании, а как плацдарм для быстрого глобального удара.
00:00 Вступление и тема выпуска
00:29 Гренландия как тест на договоры и институты
01:21 Истоки: оккупация Дании и соглашение 1941
05:06 Переподписание 1951 → пересмотр 2004, что менялось
07:11 Аргумент Трампа «нет титула у Дании»
09:45 Что реально разрешают договоры о «защите от агрессии»
11:31 Тоннели, шахты, «Ледяной червь» и потенциал 210 МБР
12:54 Остров как замаскированная ВМБ
13:19 Ядерные субмарины и логика «быстрого развёртывания»
14:00 «Логический тупик» для ЕС: Украина vs Гренландия
16:34 Устав ООН и право на самооборону: где границы
18:20 Претензии США к Европе по соглашению 2004
19:23 Торговые пошлины как рычаг давления
22:05 Когда невыполнение договора — уже нарушение права
24:22 Критика ООН и идея «Совета мира»
26:25 Как такую структуру легитимизируют государства
27:44 Новый ландшафт: ЕС и ООН отходят на второй план?
28:44 «Исторические документы» против решений ООН
31:31 Политические мотивы Трампа и «субсидирование» Европы
34:56 Сила сильнее права: почему это работает
37:42 Заморозка активов РФ и прецедент для системных сбоев
39:40 Роль Европы в размывании норм и двойные стандарты
40:37 Пересборка парадигмы безопасности в Европе
42:43 Франция/Германия: узлы влияния и решения форумов
43:54 Почему форум переключился на Гренландию
44:54 Архитектура под США и возможные новые участники
46:33 Иран, Евразия и окно возможностей
48:14 Финал, призыв к обсуждению
Комментарий редакции
1. Гренландия как новая точка мирового противостояния
В центре обсуждения — значение Гренландии для США и Европы, а также последние заявления Трампа о праве США на этот остров. Гренландия становится ареной не только геополитических, но и правовых разногласий, обнажая кризис международного права и структуру послевоенного мира.
2. Трансформация международного права: сила против соглашений
Эксперты отмечают: современные события демонстрируют отход от прежних принципов международного права в пользу грубой силы и политической целесообразности. Обсуждаются три ключевых договора между Данией и США по Гренландии: 1941, 1951 и 2004 годов. В каждом из них степень автономии и контроля менялась, от абсолютной американской свободы к жесткой необходимости согласования с датскими и гренландскими властями.
3. Миф о владении территорией: исторические и юридические аспекты
Право собственности на Гренландию рассматривается как крайне условная вещь, зачастую определяемая историческим прецедентом, а не формальным документом. Вспоминается шотландская притча: «Право на землю определяет сила, а не только наследие».
4. Военная инфраструктура и секретный проект “Ледяной червь”
Гренландия превращена США в огромную военную базу с подземным городом (секретный проект «Ледяной червь»), сетью тоннелей и шахт под возможное размещение более двух тысяч межконтинентальных ракет и большого числа войск. Это усиливает стратегическую ценность острова и создает коллизию интересов.
5. Новая “архитектура” или смена эпохи
Обсуждается рождение нового мирового порядка, при котором ООН и НАТО могут утратить реальное влияние, а их место займут новые “советы мира” и иные структуры, где главным инструментом станет воля сильнейших государств. Приводится принцип “rebus sic stantibus” — когда изменяются обстоятельства, меняется и действие договора.
6. Мотивация Трампа: троллинг и перераспределение влияния
Маневры Трампа трактуются как “игра на опережение” и демонстрация политической силы. По мнению участников, он тонко подталкивает Европу к расколу между поддержкой Украины и сохранением контроля над Гренландией, используя в риторике и политике “двойные стандарты”.
7. Европа и политика двойных стандартов
Подчеркивается, что сам Европейский Союз первым начал разрушение постулатов международного права, например, заморозкой российских активов якобы в реакции на агрессию. Теперь он вынужден сталкиваться с последствиями своих же решений и лицемерных практик на новом поле — с Соединёнными Штатами.
8. Кризис легитимности и функции международных институтов
ООН рискует стать огромной “беззубой собакой”: формально существовать, но не влиять на события. Предложение о новом “совете мира”, если он будет признан рядом государств, может изменить всю мировую структуру легитимности.
9. Глобальная расстановка сил: Иран, Турция, Израиль
Обсуждается плавное включение новых игроков в общемировую архитектуру баланса; Иран, Турция, Израиль становятся элементами этой конструкции, где центр — США, а региональные державы приспосабливаются к новой логике.
---
Вывод и философский взгляд
В этой беседе крайне отчетливо проступает главная тенденция современного мира: переход от “эры договоров” к “эре обстоятельств” и силы. Международное право, некогда опора для слабых и барьер против экспансии сильных, сегодня превращается в набор условностей, которым следуют только тогда, когда это выгодно. Архаичные институты (ООН, НАТО) рискуют стать рудиментами на фоне появления новых форм глобального взаимодействия, где отказ от универсальных норм оправдывается изменившейся “геополитической погодой”.
Спор о Гренландии — лишь симптом тектонических сдвигов в коллективном сознании государств: вместо верности единому порядку начинается эпоха договоренностей “по ситуации”. Это в некотором роде возврат к доконтрактным отношениям, где доминирует не право, а его “смысл” в глазах сильного субъекта. Тот же принцип “rebus sic stantibus” становится оправданием гибкости (или лицемерия?) в вопросах суверенитета и баланса интересов.
С практической точки зрения перед всеми “игроками” стоит сложная дилемма: либо цепляться за старые нормы, рискуя оказаться среди аутсайдеров изменений, либо учиться жить в мире, где истина оспаривается самим фактом силы — и где легитимность вновь определяется “здесь и сейчас”.
Это возвращает нас к фундаментальному вопросу не только политики, но и внутреннего устройства человека: какова роль силы и справедливости, когда истина становится функцией обстоятельств? И если прежние основания были разрушены, на чем строить новые — на страхе, на интересе или всё-таки на возрожденной идее общего блага?
Можно ли, спустя век после формирования “международного права”, снова обрести универсальную основу мирного сосуществования — или человечеству суждено вечно балансировать на тонкой грани между порядком соглашений и хаосом силы?