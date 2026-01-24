Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/

В студии Максим Невенчанный. Гость — международник Ахмат Глашев. Мы привыкли думать, что Гренландия — это лед и рыба. На самом деле это «непотопляемый авианосец» США, который может перевернуть мировой баланс сил.Вскрываем карты Вашингтона: Секретная инфраструктура: Что скрывается под льдами? Глашев рассказывает о проекте «Ледяной червь» (Camp Century) — сети подземных тоннелей и шахт, способных вместить сотни ядерных ракет. Гренландия рассматривается не как территория Дании, а как плацдарм для быстрого глобального удара.

00:00 Вступление и тема выпуска

00:29 Гренландия как тест на договоры и институты

01:21 Истоки: оккупация Дании и соглашение 1941

05:06 Переподписание 1951 → пересмотр 2004, что менялось

07:11 Аргумент Трампа «нет титула у Дании»

09:45 Что реально разрешают договоры о «защите от агрессии»

11:31 Тоннели, шахты, «Ледяной червь» и потенциал 210 МБР

12:54 Остров как замаскированная ВМБ

13:19 Ядерные субмарины и логика «быстрого развёртывания»

14:00 «Логический тупик» для ЕС: Украина vs Гренландия

16:34 Устав ООН и право на самооборону: где границы

18:20 Претензии США к Европе по соглашению 2004

19:23 Торговые пошлины как рычаг давления

22:05 Когда невыполнение договора — уже нарушение права

24:22 Критика ООН и идея «Совета мира»

26:25 Как такую структуру легитимизируют государства

27:44 Новый ландшафт: ЕС и ООН отходят на второй план?

28:44 «Исторические документы» против решений ООН

31:31 Политические мотивы Трампа и «субсидирование» Европы

34:56 Сила сильнее права: почему это работает

37:42 Заморозка активов РФ и прецедент для системных сбоев

39:40 Роль Европы в размывании норм и двойные стандарты

40:37 Пересборка парадигмы безопасности в Европе

42:43 Франция/Германия: узлы влияния и решения форумов

43:54 Почему форум переключился на Гренландию

44:54 Архитектура под США и возможные новые участники

46:33 Иран, Евразия и окно возможностей

48:14 Финал, призыв к обсуждению

