Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Александра Артамонова «НАТО и Россия: Непреодолимые противоречия» (Издательский дом «Тион», 2026). Ключевые темы: геополитика как практическая дисциплина, экономика как драйвер войн, эволюция НАТО после распада СССР, треугольник США–Китай–Россия и «кавказский узел» с риском эскалации вокруг Азербайджана. Итог — книга не из жанра псевдогеополитики, а рабочий анализ сценариев.

00:00:00 Вступление, что за книга и кто автор

00:01:09 «Сбывшиеся» прогнозы и оценка аналитики

00:01:26 Киплинг и рамка геополитики

00:04:01 Экономика и торговля как основа политики

00:06:17 Деньги и длительные войны

00:07:04 «Война себя кормит»: исторические кейсы

00:09:43 Зачем создавали НАТО после 1945

00:16:18 Нормализация США–Китай в 1970-е

00:18:09 1991: цель НАТО выполнена? почему альянс остался

00:19:50 Морская стратегия НАТО и противолодочные рубежи

00:23:46 Обещания «не расширяться» и реальная экспансия

00:30:58 Военный коммунизм, темпы и экономика конфликта

00:33:58 «Менеджерская логика» и рост бюджетов НАТО

00:38:30 Кавказский узел: Азербайджан как риск эскалации

00:44:00 Турция, Ближний Восток и рассредоточение усилий

00:46:49 США–Китай и роль России как «третьей силы»

00:49:35 Итог рецензии: почему книгу стоит читать

