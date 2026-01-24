«НАТО И РОССИЯ»: Лисицын разбирает жесткий прогноз Александра | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Александра Артамонова «НАТО и Россия: Непреодолимые противоречия» (Издательский дом «Тион», 2026). Ключевые темы: геополитика как практическая дисциплина, экономика как драйвер войн, эволюция НАТО после распада СССР, треугольник США–Китай–Россия и «кавказский узел» с риском эскалации вокруг Азербайджана. Итог — книга не из жанра псевдогеополитики, а рабочий анализ сценариев.
00:00:00 Вступление, что за книга и кто автор
00:01:09 «Сбывшиеся» прогнозы и оценка аналитики
00:01:26 Киплинг и рамка геополитики
00:03:03 Рекламная вставка (книга Артамонова)
00:04:01 Экономика и торговля как основа политики
00:06:17 Деньги и длительные войны
00:07:04 «Война себя кормит»: исторические кейсы
00:09:43 Зачем создавали НАТО после 1945
00:16:18 Нормализация США–Китай в 1970-е
00:18:09 1991: цель НАТО выполнена? почему альянс остался
00:19:50 Морская стратегия НАТО и противолодочные рубежи
00:23:46 Обещания «не расширяться» и реальная экспансия
00:30:20 Рекламная вставка (книга Артамонова)
00:30:58 Военный коммунизм, темпы и экономика конфликта
00:33:58 «Менеджерская логика» и рост бюджетов НАТО
00:38:30 Кавказский узел: Азербайджан как риск эскалации
00:44:00 Турция, Ближний Восток и рассредоточение усилий
00:46:49 США–Китай и роль России как «третьей силы»
00:49:35 Итог рецензии: почему книгу стоит читать
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Книга Александра Артамонова "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия" анализирует причины и природу столкновения между Россией и НАТО, утверждая, что речь идет не просто о военном конфликте, а о столкновении цивилизаций — условно говоря, Рима и Византии, "силы против смысла", машинной логики против человеческой истории.
2. Геополитика — наука на стыке реализма и спекуляций, часто используемая для создания идеологических нарративов. Тем не менее, этнокультурный ландшафт и география действительно влияют на судьбу народов и государств, формируя повторяемые сценарии взаимодействия.
3. Экономика диктует политику и военное дело. На длинных временных дистанциях именно экономическое могущество определяет судьбы конфликтов, а идеологический мотив — лишь обертка и оправдание для битвы за ресурсы и выживаемость.
4. Запад — не монолит. Роль "гегемона цивилизации" перешла от Британии и Франции к США, причем сами Соединенные Штаты не столько оперируют ценностями, сколько механизмами власти и самооправдания: кто определяет, что такое "цивилизованность", а кто подлежит покорению или изоляции.
5. Антагонизм Запад—Россия глубже идеологии: НАТО создан как инструмент противодействия СССР, но после исчезновения коммунизма альянс не исчез, а стал расширяться на восток, движимый внутренней логикой бизнеса и бюрократии (менеджеризация политики), требующей постоянного роста бюджетов и расширения влияния, а не физической или идеологической необходимости.
6. Специальная военная операция России на Украине раскрыта как часть долгого исторического процесса, завязанного на экономические, демографические и цивилизационные предпосылки. Критика "медлительности" России в операции опровергается через исторические параллели: долгие войны выигрываются лишь на основе устойчивых экономик.
7. Персонализация политики ошибочна: великие катастрофы и прорывы — результат коллективного движения народов и обстоятельств, а не воли одного человека. Как на Западе персонифицируют Путина, так и в России когда-то делали из Сталина или Ленина символы цели целых эпох.
8. Будущее конфликтов — Кавказ и Азербайджан: как потенциальная "новая Украина" для НАТО и Запада, поскольку прежний фронт, Украина, теряет для них перспективу успешного развития, а противостояние смещается с западных границ России ближе к южным и восточным.
9. Гибкость альянсов и "невидимость" третьей силы: Россия сравнивается с Индией времен движения неприсоединившихся государств — ни с одним из гигантских блоков напрямую, но способная играть на противоречиях между ними.
10. Меняется способ ведения войны и взаимодействия элит: роль военных уступила менеджерам, логика успеха в политике сместилась в сторону бизнес-отчетности и бесконечного расширения.
11. Роль хаоса и внутренней дезорганизации противников: прогнозируется, что будущее Украины — затяжная гражданская война, катализированная западным вмешательством, пропагандой и внутренними противоречиями.
---
Аналитика и философские оттенки
В основе рассуждений — сочетание историчности и междисциплинарного взгляда. Лисицын показывает: ключевые противоречия и войны происходят как следствие долгих экономических, политических и ментальных процессов, а не просто популистских лозунгов, сменяющих друг друга на волне перемен. Его позиция напоминает взгляды А. Тойнби, смотревшего на историю как на смену элит, систем вызова и реакции общества на кризисы, а также на подходы современных теоретиков игр — где каждый игрок не столько поддается идеологии, сколько движим расчетом ресурсов, выгод и рисков.
Важно, что кризисы и войны в истории часто оказываются не сталкиванием "добра" и "зла", а функционированием систем — подобно тому, как сложные алгоритмы в ИИ вычисляют не истину, а наиболее вероятные ходы, исходя из условий исходных данных и текущей архитектуры. Роль случайности, "непредсказуемых" лидеров вроде Трампа или Хрущёва, — лишь внешние проявления скрытой динамики системных изменений, где коллективный запрос и экономическая почва важнее харизмы управленца.
Мысль о менеджеризации Европы и НАТО (смена военной логики на корпоративную) также перекликается с современными исследованиями управленческих элит, где реальная военная необходимость нередко уступает место бюрократической инерции — "рост ради роста", бюджет ради бюджета.
Неслучайно Лисицын затрагивает иллюзию, на которой строятся современные альянсы и пропаганда: если "обманывать многих долго", можно добиться парадоксального ощущение истины даже среди интеллектуалов. Это похоже на работу медиа-алгоритмов, которые, оперируя большими данными, формируют "реальности" не на основании правды, а на основании того, что удобно и выгодно заданной системе.
Беседа подталкивает к принятию реальности такой, какая она есть — сложной, неоднозначной, не укладывающейся в схемы "свой — чужой", "варвар — цивилизованный", "за — против". Иллюзии идеалистов, уверенность в миссии спасения мира или противостояния "большому злу", разбиваются о реальную динамику истории — зачастую жесткую, часто бессмысленную с точки зрения гуманизма, но логичную в своей материалистической и культовой повторяемости.
---
Практические выводы
- Исторические противоречия между государствами редко разрешаются "прозрением" или сменой идеологии. Экономические и культурные интересы глубже любых деклараций.
- НАТО и Россия, вопреки идеализированным образам врага и союзника, движимы инерцией интересов и бюрократии.
- В условиях дальнейшей эскалации конфликтов важно быть осознанным к тому, насколько твое восприятие истории продиктовано внешней пропагандой и идеализациями.
- Личный путь (будь он гражданский или интеллектуальный) требует понимания реальности как процесса, а не как набора догм — и принятия ограниченности своего восприятия.
---
Открытый вопрос для размышления
Если история есть бесконечный процесс столкновения экономик, культур и бюрократических машин, возможно ли найти способ диалога, который будет опираться не на постоянное усиление противоречий и экспансию, а на принятие многообразия путей развития цивилизаций? И не стоит ли нам искать новую форму цивилизационного баланса, исходя из признания своей ограниченности и продуктивного сомнения в собственных истинах?