Александр Колпакиди разбирает происхождение союзных республик, спор о «бомбе Ленина» и реальную механику национальной политики в 1920–1930-е, сопоставляя её с позднесоветскими и современными трактовками. Через примеры Украины, Казахстана и Закавказья он объясняет, почему ставка Ленина на сильное централизованное государство и работа с местными соцдвижениями тогда сработала, а перенос ответственности на «ошибки конституции» не объясняет распад. Финальный блок — об исторической памяти и издательских планах автора.

0:00 Ввод и вопрос зрителей

0:29 Происхождение республик и «мина»

1:48 Национальные уклонисты и репрессии

3:45 Централизация на практике

6:09 УССР и БССР в ООН

7:13 Национализм как эпидемия

8:49 Украина и Средняя Азия

10:08 Ленин и сильное государство

11:26 Спор с польскими левыми

12:31 Работа с местными левыми

13:53 Позднесоветские уступки

14:45 Современные уроки

15:44 Украинский кейс

16:49 Риски нацполитики сегодня

18:25 Мифы про ГОЭЛРО и царизм

20:30 Почему это важно

23:26 «Говорить правду»

26:41 Итоги

27:10 Планы

27:32 Поддержка проекта

