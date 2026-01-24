Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

КНР заходит в Америку через Канаду, за что наказали Мадуро, Куба и Мексика – последние козыри Трампа

Переслано от: День ТВ

В студии – Игорь Нагаев.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Кризис мировой системы и деглобализация
- Либеральные экономические и политические "правила игры", установленные сверхдержавами после Второй мировой войны, перестали работать. Стабильность и предсказуемость мировой экономики больше не гарантированы действиями одной или даже нескольких сверхдержав.
- Мир вступил в фазу деглобализации: вместо глобальных соглашений и норм (например, ВТО, ООН) страны все чаще заключают двусторонние, региональные и ситуативные альянсы, чтобы защититься от непредсказуемых действий крупных игроков.

2. Изменение роли Канады и Китая в американском континенте
- Китай находит обходные пути, входя на рынки Северной Америки через Канаду, инвестируя в её экономику и получая доступ к сельхозпродукции, несмотря на попытки США "вытолкнуть" КНР с американского рынка. Канада оказывается в уязвимой позиции, радуясь даже небольшим уступкам со стороны Китая и демонстрирует признаки промышленной слабости.
- В отличие от непредсказуемых США, бизнес с Канадой для Китая кажется более надёжным.

3. Гренландия, Арктика и экономические интересы США
- Акцент на интересах США к Гренландии не только военный (размещение систем противоракетной обороны), но и экономический: обладание Гренландским шельфом даёт возможность "обеспечить" доллар перспективными ресурсами (газ, нефть, редкоземельные металлы) и напечатать под них деньги здесь и сейчас — в условиях нарастающего бюджетного дефицита.
- Покупка Гренландии — не просто символ, а попытка переиграть экономическую и валютную систему под себя, отражая "беззастенчивый" прагматизм Трампа.

4. Крах универсальных международных институтов и новые "альтернативы"
- ООН, как мировой арбитр, фактически исчерпала свой потенциал, и бесконтрольные амбиции крупных игроков вызывают недоверие к универсальным институтам.
- Попытки Трампа создать "Совет мира" — структуру с преимущественно американским, персоналистским влиянием, пренебрегающую принципом равноправия. Опасность заключается в том, что вопросы будут решать избранные страны, а судьба целых регионов — без участия их самих.

5. Конфликт и напряжённость: Мадуро, Куба, Мексика
- Давление на Венесуэлу, Кубу, угрозы Мексике — это часть арсенала "козырей" (рычагов давления) Трампа для внутренней политики и предстоящих выборов. Экономические и военные методы, однако, не приносят автоматических выгод, а кубинский и венесуэльский случаи показывают ограниченность силы США как военного и экономического гегемона.
- Китай, реагируя на санкции и действия США в Венесуэле, быстро меняет стратегию, нанося чувствительные удары по экономике (серебро, РЗМ), что отражает многоуровневую игру.

6. Технологии, ресурсы и военный баланс
- Север (Арктика) — ключевой для будущих ресурсов, но у США нет сопоставимого ледокольного флота с Россией, а попытки догнать — в значительной степени копирование российских технологий.
- Обострение в Ближневосточном регионе, "разменная монета" — курды, игроки постоянно меняют ставки, играя интересами народов.

7. Индивидуальный опыт и смысл происходящего
- Через призму бытовых наблюдений, экономических изменений даже на "земле" (повседневная жизнь людей, цены) можно видеть, как глобальная турбулентность отражается в простых вещах, а не только в громких заголовках.

---

Вывод:

В обсуждении Игоря Нагаева проявляется глубокий скепсис относительно "универсальных" нарративов и привычных объяснений мировой политики. Автор смотрит на мир как на сложную, многополярную структуру, в которой любые "правила" и институты служат интересам сильнейших ровно до тех пор, пока это выгодно. В условиях нарастающей неопределённости, экономического кризиса и разлома глобальных систем (ВТО, ООН), государства пытаются искать новые форматы "локальной безопасности", стремясь обеспечить себе минимальную самостоятельность и выживание — даже если это означает рост издержек, национальный эгоизм и отказ от прежней риторики "открытости".

Китай, США, Россия и ЕС по-разному используют "границы" — будь то реальные, экономические или политические — в попытках занять лучшее положение в мире с резко понизившейся предсказуемостью. В то же время остро встаёт вопрос: насколько эффективна "игра на повышение ставок" и поиск новых "козырей", если сами инструменты и институты вот-вот станут архаизмом?

Особое место занимает личная мораль и прагматика лидеров (в частности, Трампа), которые, манипулируя глобальными структурами, движутся в сторону персонализированной политики, где истина определяется "здесь и сейчас" — согласно выгоде и текущей расстановке сил, а не абстрактным ценностям или согласованной воле наций.

Автор подчёркивает, что в реальности, за красивыми идеологиями, скрывается простая борьба за власть, ресурсы и бюджетные потоки, где любые заявления о "глобальном благе" слишком часто играют роль ширмы для перераспределения влияния и денег.

---

Открытый вопрос:

Если мировая система действительно быстро и неумолимо уходит от универсальных принципов к ситуативному союзу интересов, может ли человечество выстроить новые формы доверия и справедливости — или нам предстоит длительный период хаоса и конкуренции, в котором понятие "истина" станет ещё более относительным, а индивидуальная мудрость и внутренняя дисциплина — единственным фундаментом для реальной свободы? Какова, в этой сложной мозаике, ответственность каждого человека за осмысленное действие и принятие своей субъективной, но честной точки зрения?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/0954d3e10bf2680c9483e738945fcfd3/
