Первыми сделали реальный шаг к нормальной человеческой жизни те, кто вернули в квартиры стационарные телефоны проводной связи и выбросили смартфоны, заменив их на полузабытые кнопочные устройства. С английского кнопочный тоже гаджет (небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни). Но там нет приложений, туда мы не впихиваем личные данные, там не храним кошелёк.

…На радио ФМ, из которого по его же собственной рекламе мы первыми узнаём всё, чем заняты первые лица государства, есть специальная просветительская передача о том, как грамотно противостоять мошенникам. Заканчивается она рефреном «Будьте на шаг впереди мошенников»! Но возможно ли это, если как на госуслугах, так и на всех серьёзных платформах нам подсунули автоматы вместо живых людей, а мошенники – живые люди? Они не просто цифровики, а психологи, которые знают, что разобщённый антисоветской пропагандой народ соскучился по живому человеческому общению. Дело дошло до того, что я встретил женщину, далёкую от деменции, которая в минуты отдыха включает смартфон и разговаривает с «Марусей». Она кассирша, люди ей обрыдли, а тут «подружка», лишённая нервов. И плевать кассирше, что никакой Маруси нет, это виртуальный голосовой помощник от компании VK.

Как быть «впереди» простому человеку, если первые лица государства даже не мошенники, а хуже? Вот заголовок серьёзной статьи в интернете: «Остановите Шадаева! Цифровизация по-российски — это диверсия против Родины!». (Кто не знает: Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. С появлением платформы Max, которую нам всучивают в каждый смартфон и компьютер, его называют просто - Макс). «Остановите…» - это понятный текст, где изложена позиция Натальи Касперской, президента группы компаний InfoWatch. Касперская - один из самых уважаемых экспертов в области кибербезопасности в России. Текущую модель цифровизации она назвала государственной изменой, поскольку модель эта осуществляется без учёта базовых принципов безопасности, устойчивости и здравого смысла. Когда система даст сбой — а она обязательно даст — мы окажемся без рук, без глаз и без защиты. Касперскую уважают за чёткую и ясную профессиональную, гражданскую позицию. Наталья Ивановна подчёркивает: человечество до сих пор не решило задачу гарантированной защиты от утечек. Ни в одной стране мира. Ни одна технология — ни шифрование, ни блокчейн, ни ИИ — не даёт абсолютной гарантии. А значит, каждый раз, когда мы загружаем документ в госуслуги, регистрируем онлайн ребёнка в школе или оплачиваем налог через приложение, мы сознательно идём на риск. Не мы контролируем платформы, на которых эти данные хранятся. Российские данные, обрабатываемые на иностранных устройствах и в иностранных облаках, находятся вне юрисдикции России. «Как вы их собираетесь защищать? Как мы создадим щит кибербезопасности страны? Ответ — никак». Будучи глубоким специалистом, Наталья Ивановна говорит просто, по-домашнему: «Я сейчас живу на даче, за городом... У нас интернет с вечера и до утра отключают каждый день. Почему? Летят БПЛА на Москву... Они ориентируются по вышкам. Для того чтобы сбить им навигацию, выключается интернет. Иногда и днём». Это могут подтвердить ярославцы и даже костромичи. Почти по всей России летит! А по ТВ и радио днём и ночью летят другие «утки», несут ложь про цифровые «радости». «Если мы будем полагаться на электронные системы, то в момент отключения мы рискуем оказаться безрукими, глухими и слепыми котятами. Абсолютно». Это правда от Касперской. Она не говорит о политике, но отключить всю связь нам могут и без военной угрозы. Уже заткнули нажатием кнопки рот самым честным платформам, сделают безмолвными и глухими всех, кто не согласен быть рабом олигархов.

«Вы звоните в банк — поговорить с человеком невозможно. Вам отвечает электронный робот. Вы 10 минут пытаетесь объяснить проблему... Электронный болван вас посылает. Если у вас чуть-чуть сложная проблема — пробиться невозможно». Это Касперская, которую по телевидению я не видал.

А статистика? Статистика будет «отличной» — ведь электронные болваны сами себе будут давать хорошую оценку. «Все будут счастливы, всё замечательно, и госуправление — на очень высоком уровне. Только это будет иллюзия».

ИИ — новая «святыня» цифровой эпохи. Его встраивают везде: в экономику, медицину, юриспруденцию, безопасность. Но Касперская, как практик, знающий, как работают нейросети изнутри, говорит прямо:

«Искусственный интеллект, основанный на глубоких нейронных сетях, — это система, которая имеет ложноположительное и ложноотрицательное срабатывание. Это значит — она глючная по определению».

Невозможно одновременно убрать все ошибки. Уменьшите ложные срабатывания — вырастут пропуски. И наоборот. Это не недостаток конкретной модели — это фундаментальное свойство ИИ. «Врачи ошибаются? Да. Но врач несёт ответственность. А тут — электронный болван. Кому вы предъявите? Разработчик скажет: “Я не знаю, как она решила — это чёрный ящик”.

Именно проблема «чёрного ящика» — табу в дискуссиях об ИИ. Её игнорируют, хотя она остаётся нерешённой десятилетиями. Кстати, «чёрный ящик» сработал и в момент развала СССР. Было табу на показ действий предателей не где-нибудь, а в самом ЦК КПСС, в святая святых государственной безопасности – КГБ.

Потом, когда «самолёт разбился», стало модным и «смелым» рассказывать об этих деятелях, с фамилиями. Это так же, как здорового человека умышленно уничтожить, а потом рассуждать о результатах вскрытия. Да вы посмотрите на любого здорового человека: организм в доли секунды убивает миллионы вредоносных клеток, чтобы сохраниться. Это иммунитет, без которого жить невозможно. Реакция «здесь и сейчас», а не потом и в морге.

Появилось новое для всех понятие – дипфейки, за которым не просто инструмент мошенников, но и мощное, невиданное оружие врагов внутренних и внешних. Представьте, что по видеосвязи родная мать или сестра со слезами просит вас о помощи. На самом же деле это не родня, а продукт искусственного интеллекта в руках мошенников. Изображение уже не отличить от реального человека. «Дипфейки сейчас такого уровня, что они вообще неотличимы. Завтра мошенники будут с лицом Собянина, голосом Собянина убеждать нас передать деньги». В условиях войны дипфейки могут использоваться для дестабилизации, паники, полного подрыва доверия к кому-либо.

Касперская не против цифры. Она предлагает делать её осознанно, с гарантией безопасности. Ключевая рекомендация: бумажный носитель не враг, а страховка. «Когда мы что-то цифровизуем, мы обязательно должны иметь дубль в бумаге. Прямо обязательно». Она считает, что полный отказ от бумажных носителей — преступление против государственной устойчивости. Тут приведу пример из нашего будущего, которое в Китае уже настоящее. Там на дверях супермаркетов появились свежие красные таблички: "Оплата только цифровым юанем". Люди узнают об ограничении — и просто разворачиваются. Те, кто решает стоять в очереди, сталкиваются с отказом — ни карта, ни наличные не принимаются. Лишь QR-код, и только в одном-единственном приложении. У нас, надо полагать, это будет Max… Вот такая «неоковидла». Сильно соскучились? Кнопочный телефон не пройдёт… Кстати, бумажные деньги, упорно вытесняемые из оборота – это наша личностная страховка. С наличными ты субъект, суверен. Карта, с которой удобно кассиршам (сунул, вынул и никакой сдачи) – объект мошенников и не только. Её может заблокировать банк. С цифровым рублём ты никто. «Кошелёк», который цифровая пустота – в грабительском ЦБ (частная лавочка).

Касперская призывает вспомнить кривую Гартнера — цикл, через который проходят все технологии: пик завышенных ожиданий → яма разочарования → плато продуктивности.

«Прежде чем вписывать ИИ во все-все-все, давайте критически переосмыслим это и подождём реальных технологий, а не сказок от фантастов».

Мы не можем остановить цифровизацию, да и не должны. Но мы обязаны встроить в неё тормоза, резервы, дубли и ответственность. Выступление Натальи Касперской — редчайший пример профессиональной честности в мире, где технология стала новой религией.

…«Идеальное государство – это государство, незаметное для гражданина, а идеальный чиновник - это робот, у которого нет субъективности при принятии решений, который действует в очень жестком, фиксированном определенном алгоритме. Наша идеальная модель, когда мы все услуги оказываем в проактивном режиме, когда это не требует вообще от нашего гражданина разбираться с процедурами, оформлять заявления. Если у него есть право, в лучшем случае он должен поставить галочку, что согласен, значит, получить эту услугу. Вот это значит – наша идеальная модель, к которой мы стремимся». Это Шадаев. Заявил на всю страну в телеинтервью Соловьеву. На самом же деле, если ты не согласен с бездушной Системой, нажатием кнопки лишаешься всех прав.

В январе 2026 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ни один искусственный интеллект пока не способен самостоятельно сформировать бюджет, так как для этого нужна, по его выражению, «душа». Министр сделал это утверждение в беседе с журналистом телеканала «Россия 24» Павлом Зарубиным. При этом он подчеркнул, что искусственный интеллект не формирует бюджетную политику и сам бюджет, а выступает лишь помощником на первом уровне. Окончательные решения, по мнению Силуанова, требуют человеческого подхода. Правильно! Но где он – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ? Без новых человечков ЖИЗНЬ кончается. А наши женщины словно сговорились – не рожают! Правильно сказала ведущая канала «Перехват управления» Виктория Ахметова – «мы не свиноматки». У неё выступают лучшие учёные. Игорь Алексеевич Гундаров давно показал, что в неволе даже животные размножаться перестают. А женщина устроена так, что в условиях бесконечного стресса она даже при желании не беременеет. Это страховка от Всевышнего. Ему не нужны новые несчастные.

Сейчас информация о бардаке в бывшем ведомстве Шойгу попритихла. Министр, создавший кубло, в котором барыги напялили генеральские мундиры, привели грудастых баб, тоже приодевшихся в «генералов», пошёл на повышение. И что винить человека, никогда не служившего, но произведённого Ельциным сразу в генералы? Армия – это отражение Общества. В условиях войны это кровоточащий срез общества, в котором всё на виду. Самая серьёзная наука – военная, поскольку тут вопрос жизни и смерти. Казалось бы, с назначением Андрея Белоусова, человека честного, в оборонном ведомстве воцарится порядок. Посадки «генералов»-барыг с него же начались. Подвижки есть, но смертоносная для народа и солдата Система инертна и устойчива. С ноября прошлого года и до момента написания этих строк я искал официальную информацию о том, кто назначен командующим войсками беспилотных систем, официально созданными именно в ноябре. Не нашёл! Пришлось перелопатить то, что есть в Интернете, где ещё выступают честные, по-настоящему компетентные военные эксперты, в том числе капитан третьего ранга в запасе Максим Климов. Чтобы не быть посаженным за «дискредитацию армии», буквально процитирую заметку в интернете от 27 декабря прошлого года. Называется «Как предприниматель Юрий Ваганов получил контроль над подразделениями беспилотников РФ через связи с Министерством обороны и Ростехом». «Войсками беспилотных систем РФ командовать будет бизнесмен Юрий Ваганов (на фото крайний справа) по кличке Унитаз. Он давний партнер по распилу бюджетов Минобороны и Ростеха вместе с племянником скандального Олега Чемезова… Об этом сообщают ряд военблогеров, также информацию для Русской службе Би-би-си подтвердил источник в российской отрасли дроностроения.

Прозвище "Унитаз" предприниматель получил за то, что торговал сантехникой. Потом ему посчастливилось "снюхаться" с замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко, после чего Ваганов превратился почти что в монополиста по поставкам FPV-дронов для российской армии. При этом блогеры, военкоры и отдельные подразделения очень долго и очень активно жаловались на то, что дроны от Ваганова под брендом "Судоплатов" ужасного качества и брака.

Основные претензии к "Унитазу" были следующими. Первая - сборка FPV-дронов на базе батальона "Судоплатов" оказалась неэффективной, так что треть беспилотников сразу выходит с браком и не летает, а остальные легко подавляются РЭБ, т.к. все они работают (работали) на одной частоте. Вторая - дроны клепаются из максимально дешевых материалов, а в СМИ заявляется, что они поставляются войскам бесплатно, тогда как по факту происходит освоение бюджетов Минобороны с кратным завышением себестоимости производства.

При других обстоятельствах Ваганов получил бы не новую должность, а уголовное дело. Но крыша в лице Криворучко, которого в свою очередь крышует его дядя, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, пока что крепка и надежна. Так что вместо тюремной робы "Унитаз", скорее всего, получит генеральские погоны.

Как отмечает автор канала "Филолог в засаде", назначение Ваганова произошло в начале декабря. Он также подтверждает информацию о связке Ваганова и Криворучко. "Дело не просто в Юре-Унитазе, но в связке Ваганова с Криворучко. Как раз Криворучко и становится этим самым новым куратором беспилотной темы, а Юра-Унитаз затаскивается на должность как удобный проверенный инструмент. Эта связка действительно про коммерцию. Банально и пошло».

Вот такая «связь», такие связи выводят в «элиту» барыг. А что делать нам? Не с «Марусей» дружить, а видеть достойных людей. Не терять СВЯЗЬ, о которой писал Рубцов:

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

«Тихая моя родина»

Эдуард Наипов,

Кострома