В 1968 году в самом центре Москвы, у Большого театра, из-под асфальта выломилась семья шампиньонов. Плодовые тела прошли сквозь дорожное покрытие, не потеряв формы. Ни трещины рядом, ни провала — грибы пробили асфальт напрямую. Это не городская легенда: случай зафиксирован и с тех пор попал в учебники.

Фото современное, но прецендент тот же! Фото современное, но прецендент тот же!

Грибы не имеют мышц, костей, скелета. У них нет насоса, который качал бы жидкость под давлением. Нет ничего, что мы привыкли ассоциировать с силой. Мягкая губчатая ткань, которая крошится в руках, — и она же взламывает бетонные полы гаражей, пробуравливает мраморные плиты, поднимает тротуарную плитку. Давление внутри растущего гриба достигает 7 атмосфер — как в шинах десятитонного самосвала. Механизм этой силы — один из самых недооценённых феноменов биологии.

Рекордсмен, которого можно увидеть

Весёлка обыкновенная внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий гриб на планете. Скорость — 5 миллиметров в минуту. За час плодовое тело вытягивается на 30 сантиметров. Это быстрее бамбука, который десятилетиями считался абсолютным чемпионом по скорости роста среди многоклеточных организмов.

Растет не по дням, а по часам Растет не по дням, а по часам

Наблюдать за весёлкой — редкий опыт. Сначала из земли появляется белое «яйцо» размером с куриное. Оболочка лопается, и изнутри начинает подниматься пористая ножка. Процесс идёт настолько быстро, что движение видно невооружённым глазом — как секундная стрелка на часах. Через несколько часов перед вами гриб высотой 20-30 сантиметров с конической шляпкой, покрытой тёмной слизью.

Разница в росте вполне может составлять пару часов! Разница в росте вполне может составлять пару часов!

Белорусский натуралист однажды засёк время от момента, когда «яйцо» треснуло, до полного развёртывания плодового тела: семь часов. Гриб достиг 19 сантиметров и остановился. По его словам, за пять лет наблюдений это был единственный раз, когда удалось застать весь процесс от начала до конца. Весёлка непредсказуема: можно неделю караулить проклюнувшееся «яйцо», но гриб так и не появится.

Гидравлика без насоса

Секрет грибной силы — тургорное давление. Клетки плодового тела всасывают воду из почвы. Вода заполняет вакуоли и прижимает цитоплазму к клеточной стенке изнутри. Стенка растягивается, но не рвётся. Давление нарастает. Тысячи клеток, работающих синхронно, превращают мягкую ткань в гидравлический домкрат.

У грибов-патогенов, атакующих растения, давление достигает 8 мегапаскалей. Для сравнения: давление в автомобильной шине — около 0,2 мегапаскаля. Гриб создаёт силу в сорок раз большую. Этого достаточно, чтобы проткнуть лист риса, пробить синтетическую мембрану или — в случае с шампиньонами — взломать асфальт.

Механизм работает без единой движущейся части. Нет мышечных волокон, нет сокращений. Только осмос: вода движется туда, где концентрация растворённых веществ выше. Клетки гриба накапливают сахара, аминокислоты, ионы — и вода устремляется внутрь. Чем больше воды, тем выше давление. Чем выше давление, тем твёрже ткань и тем сильнее она давит на препятствие. Пустынные шампиньоны этим способом пробивают такыры — глинистые корки, твёрдые как камень. Гифы некоторых видов проходят сквозь тонкие пластинки мрамора, известняка и даже золота.

Гриб, который уничтожает себя

Навозник белый — полная противоположность весёлке. Он тоже растёт быстро, но его судьба — самоуничтожение. Через 36-48 часов после появления плодовое тело превращается в чёрную жидкость. Это не гниение и не болезнь. Это запрограммированный автолиз: ферменты хитиназа и протеаза разрушают клеточные стенки изнутри, и гриб буквально переваривает сам себя.

Все стадии жизни (и смерти) гриба на одном фото! Все стадии жизни (и смерти) гриба на одном фото!

Чёрная жижа, в которую превращается навозник, — не отходы, а способ распространения спор. Шляпка у навозника высокая и узкая, пластинки прижаты друг к другу. Споры не могут разлететься, как у обычных грибов. Поэтому пластинки растворяются снизу вверх, последовательно высвобождая споры в воздух. Самоуничтожение — не баг, а фича.

Эту чёрную жидкость когда-то использовали для защиты важных документов. Споры, высыхая, образовывали уникальный рисунок, который фиксировали под микроскопом. Подделать такой документ было невозможно: у каждого гриба свой неповторимый узор. Подробнее о навознике, его кулинарных свойствах и странной связи с алкоголем мы рассказывали в недавней статье.

Почему это важно

Грибы — не растения и не животные. Они выделены в отдельное царство не случайно. Их способ существования радикально отличается от всего, к чему мы привыкли. Растения используют солнечный свет. Животные — мышцы и скелет. Грибы нашли третий путь: гидравлику на клеточном уровне.

Мировое производство культивируемых грибов превышает 12 миллионов тонн в год. Китай выращивает три четверти этого объёма. Но дикие грибы — весёлки, навозники, шампиньоны на городских газонах — продолжают жить по своим правилам. Они появляются после дождя, растут быстрее, чем мы успеваем заметить, и исчезают, оставив споры для следующего поколения. Некоторые успевают по пути пробить асфальт.

Будьте такими же пробивными, как этот гриб из Эстонии! (Фото: Delfi) Будьте такими же пробивными, как этот гриб из Эстонии! (Фото: Delfi)

В следующий раз, когда увидите гриб, пробившийся сквозь трещину в тротуаре, вспомните: перед вами организм, который создаёт давление как грузовик. Без мышц, без костей, без единого механизма, который мы назвали бы «силой». Только вода, клеточные стенки и миллионы лет эволюции.

