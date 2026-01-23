Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Трамп публично раздавил Зеленского: но это только начало. Николай Сорокин

12 0
Переслано от: День ТВ

В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Фигура Трампа в Давосе и его влияние:
- Дональд Трамп выступает в Давосе яркой фигурой, интерес к его персоне огромен, даже среди журналистов не всем удается попасть на его выступление.
- Трамп ведет себя как "император Вселенной", что подчеркивается не только его заявлениями, но и образом поведения, вызывая одновременно интерес, недоумение и раздражение у мировых лидеров.
- Его резкая критика Владимира Зеленского — он называет его "самым слабым, зависимым вассалом" и клоуном, лишенным самостоятельности, что транслирует явное презрение со стороны Трампа по отношению к украинскому лидеру.

2. Украина и роль Зеленского:
- Зеленский продолжает прибегать к ультимативной риторике, требуя от Запада и США жесткой позиции по отношению к России, что, по мнению спикеров, воспринимается как несерьезно и отталкивает даже западных партнеров.
- Делегации из Украины ведут переговоры не напрямую с Трампом, а через посредников, а сам Зеленский демонстрирует активность, целью которой, согласно комментарию, является удержание власти и демонстрация видимости политической жизни, несмотря на отсутствие реальных перспектив выборов.
- Изменения внутри команды Зеленского (формальный уход Ермака, рост влияния Буданова) оцениваются как косметические, не меняющие сути контроля над ситуацией.

3. Роль "Англосферы" и коллективного Запада:
- Ведущие акцентируют, что влияние традиционной Британии ослаблено, власть распределена между "англосферой" — не столько Лондоном, сколько Дублином, Торонто, Нью-Йорком.
- Англосфера обвиняется в подстрекательстве конфликта, препятствовании переговорам, координации операций против России; именно это видится как главная движущая сила эскалации войны в Украине.
- Европа, как субъект политики, оценивается как слабая, раздробленная, неспособная к единству: нет общей позиции ни по Украине, ни по Гренландии (обсуждается тема потенциальной аннексии Гренландии США), национальные государства ЕС действуют преимущественно в собственных небольших интересах и не способны выступить единым фронтом против воли США.

4. Персоналии и диагнозы европейской политики:
- Евросоюз сравнивается с административной машиной без стратегического мышления, лишённой самостоятельных лидеров “деголей” и “черчиллей”, ставшей ареной для бюрократов и личных интересов.
- Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС подвергаются саркастической критике как не способные на самостоятельное политическое действие.
- Наблюдается формирование особых "друзей Трампа" внутри ЕС (Орбан, Фитсо и т.д.), которые видят в союзе с США гарантии против давления Брюсселя.

5. Военная и гуманитарная обстановка на Украине:
- Отмечаются удары по украинской энергетической инфраструктуре, тяжелая ситуация в городах, отсутствие света, трудности на фронте для ВСУ.
- Призывы к жителям украинских регионов "уходить", поскольку “в следующем месяце” ситуация только ухудшится.
- Описанные нарушения логики украинской пропаганды и невозможность организовать оборону в условиях физической, кадровой и технической усталости.

6. Этический и исторический посыл в финале:
- В завершении звучит личное воспоминание о человеческой солидарности во время войны, противопоставленное нынешним нарративам о "непримиримых национальных противоречиях".
- Межнациональное и человеческое братство на войне становится аргументом против современного циничного разреза истории.

---

Аналитический и философский разбор:

В данном видео ключевая тема — борьба за влияние в мировой политике и иллюзии субъектности. На примере Давоса, Украины и Евросоюза выявляется несколько пластов современного кризиса:

- Иллюзия самостоятельности: Как Зеленский, так и европейские лидеры действуют в логике внешних диктатов, подчеркивая несамостоятельность политики даже крупнейших субъектов. Этот мотив резонирует с философскими идеями о "марионетках истории", когда важнейшие решения принимаются не теми, кто формально занимает государственные посты.

- Слабость “коллективного Запада” и кризис идентичности: Европа после “эпохи великих лидеров” оказалась в положении энергорассеянного, разобщённого объединения, акцентирующего бюрократию, а не идеал или сильную волю. Здесь проводится параллель с процессами деградации институтов, о чём говорил, например, Макс Вебер, описывая рутину и бездушность административной машины.

- Попытка имперского возвращения: ССША, согласно лекторам, трансформируются от республики к империи, что отсылает к историософским аналогиям с Древним Римом. Идея о превращении республики (с её множественностью, балансом интересов) в империю (централизованный диктат) вполне перекликается с историческими циклами перехода власти, утраты внутренних сдержек и становления монократии.

- Информационная и символическая война: Образы, цитаты, саркастические пассажи — всё используется в целях формирования у зрителя ощущения абсурда, несущественности, невозможности конструктивной политики в нынешней парадигме. Подобная риторика часто служит как защитная реакция — чтобы выжить в мире, где смыслы размываются и единой истины не существует.

- Человеческий опыт как противовес идеологическому цинизму: Финальный рассказ о доброте и взаимопомощи в годы войны напоминает, что глубинная человеческая солидарность гораздо ценнее идеологических нарративов и былых или нынешних политических конфликтов. Здесь звучит призыв рассматривать человека через призму сострадания и общечеловеческого опыта, а не только сквозь националистические или идеологические фильтры.

---

Практические выводы:

- Верить в простые объяснения и черно-белое деление политических сил — соблазнительно, но опасно. Истина в политиках многослойна и часть её всегда останется скрытой либо в тени интересов; при этом она, тем не менее, проявляется в реальных человеческих судьбах.

- Кризис субъектности Европы и Украины отсылает к важному экзистенциальному вопросу: что такое самостоятельность — и достижима ли она вообще в глобальном мире взаимозависимостей? Политика всегда будет компромиссом между свободой и необходимостью.

- Подмена глубоких переживаний и взаимности идеологическими слоганами и административной рутиной опасна тем, что вытесняет главное — ценность реального человеческого опыта и отношения.

- Война и контрпропаганда приводят к девальвации доверия, и только “микроопыты” добра и солидарности могут служить точкой опоры для человека среди хаоса.

---

Философский вопрос к размышлению:

В мире, где крупные процессы и решения зависят от интересов, далеких от простого человеческого опыта, а истина рассыпается на фрагменты, можем ли мы — отдельно и вместе — найти способ различать реальную человечность за шумом идеологических и информационных битв? Или всегда остается только хрупкая надежда на “маленькие”, но подлинные проявления добра, что и формируют ткань истории — независимо от сюжетов, предлагаемых властью и СМИ?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/1c41e1211db8d2ae6ca8dbb399e07248/
