Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – В поисках мути

12 0
Переслано от: Издательство "ВЕДИ"

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Мифология вокруг "бакэ" и размытия:
Видео начинается с критики современных трендов в фотографии, связанных с модой на размытие фона ("бакэ") и мягкорисующую оптику. Автор иронично относится к популярности этих эффектов, отмечая, что производители часто используют их для привлечения внимания людей, стремящихся к оригинальности за счёт внешних признаков художественности, а не мастерства.

2. Исторический контекст и ценность старой оптики:
Автор рассказывает о конкретных старых объективах, сравнивает их с современными, подчёркивает, что многие "фирменные" эффекты, модные сегодня, давно были доступны с помощью плёночных и исторических объективов. Подчёркивается уникальность и своеобразие "мути", которую они создают,— мягкость, плавность переходов в нерезкость, особое "винтажное" ощущение изображения.

3. Анализ технических различий:
Демонстрируются практические сравнения различных объективов: старинные американские, немецкие, советские, современные — на разных форматах камер и при разной диафрагме. Поясняется, что уникальные характеристики старых объективов обусловлены конструкцией и особенностями материала (например, толщиной эмульсии плёнки).

4. Прагматическое отношение к инструменту:
Автор делится практическими советами — старую оптику можно приобрести сравнительно дёшево, и она способна дать неожиданные творческие результаты. Отмечается, что современные камеры и объективы не всегда превосходят старые по всем параметрам, а иногда и проигрывают в художественности или передаче цвета.

5. Критика идеализации и мнимой оригинальности:
Через всю лекцию проходит скептическое отношение к попыткам "продать" неумение как художественное новаторство, будь то в фотографии, изобразительном искусстве или балете: желание обосновать свою уникальность множеством теоретических трактатов часто указывает на внутреннюю пустоту и отсутствие подлинного мастерства.

Выводы и философское осмысление:

В этом видео, казалось бы, техническая тема — выбор оптики и оценка "мути" — выступает поводом для более широких размышлений:
- О тенденциях массовой культуры, где форма часто подменяет содержание, а мода на эффектность вытесняет искренний поиск глубины.
- О ценности исследовательского подхода и умении использовать старое, забытое — вместо слепого следования новым трендам.
- Об относительности и ситуативности художественной "истины": не всегда технология, воспроизведённая по последнему слову, даёт больше красоты или правды, чем аутентичный "винтаж".

Важный философский аспект — призыв к избежанию идеализации, будь то технология, мода или творческий почерк. Истинная задача фотографа (или любого "мастера" в своём деле) — не копировать модное, а искать личный путь, осознанно выбирать инструменты, учиться у прошлого, преодолевать иллюзии простых решений и смотреть глубже.

Также чувствуется уважение к индивидуальности пути: автор не обесценивает поиск "мути" и не осуждает молодёжные тренды, а скорее предлагает относиться к ним с иронией и свободой, без фанатизма и снобизма.

Практический совет здесь прост: экспериментировать со старыми объективами, искать в них неожиданные смыслы, не бояться "мути", — но делать это осознанно и с любовью к реальности, а не ради пустой эпатажности.

Так возникает вопрос:
Не слишком ли мы, заворожённые новыми "фишками" или якобы уникальными эффектами, забываем о том, что инструменты — это лишь продолжение нас самих? Где проходит граница между игрой с формой и глубоким, подлинным содержанием в творчестве — и можем ли мы вообще её отчётливо уловить?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fYKieptqmVk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.В. Савельев в программе АГОРА
С.В. Савельев - Разгон отбора
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 1
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 2
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 3
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 4
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 5
С.В. Савельев - Ящик Пандоры № 6

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru