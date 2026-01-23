«Чистота понимания» – авторский подкаст философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

Тема выпуска: Нигерия: африканская Россия.

У нас в гостях – политик, председатель Нигерийско-российского консультативного совета по торговле и инвестициям Джонсон Эммануел Чуквука.

В этом выпуске мы переместили фокус нашего внимания на африканский континент. Поговорили о том, как и почему Африка вновь становится пространством столкновения мировых политических сил.

Обсудили, что происходит в Нигерии, какова роль этой страны на политической карте, какие отношения у Нигерии с Россией, Китаем и Западом и почему Трамп хочет на нее напасть.

Приятного просмотра!

18+

00:00 Введение

02:19 Роль Нигерии в Африке

03:52 Развитие отношений с Африкой

05:28 Культурное взаимодействие

06:17 Антиколониальная тема

07:57 Будущее Африки

09:19 Отношение Нигерии к России

14:45 Влияние Запада в Нигерии

16:16 Проекты с Россией

16:28 Россия и Нигерия

19:36 Политические аспекты проектов

20:20 Пример сотрудничества с Нигерией

22:22 Роль России в Африке

24:13 Влияние Запада на элиты

26:15 Теория колониализма

31:19 Незаконченный колониализм

32:20 Компромат на президента Нигерии

33:20 Проблемы с документами и образованием

34:02 Политическая история Нигерии

35:40 Колониализм и независимость

38:34 Роль СССР и суверенитет

42:45 Зависимость от финансового капитала

45:26 Религиозные конфликты в Нигерии

46:57 Конфликты и вмешательство США

48:06 Реакция Нигерии на действия США

50:16 Региональные различия и влияние Запада

51:14 Роль России в Нигерии

52:55 Медиасистема и выборы в Нигерии

56:03 Образование и мягкая сила России

01:00:22 Сельское хозяйство и потенциал Африки

01:01:34 Сельское хозяйство и удобрения

01:04:48 Политическая ситуация в Нигерии

01:06:12 Развитие портов

01:07:24 Военное измерение и дроны

01:13:52 Религиозные конфликты в Нигерии

01:16:58 Обучение в Нигерии

01:18:45 Ограничения власти в Нигерии

01:21:15 Роль медиа в распространении информации

01:23:44 Самостоятельность народа в Нигерии

01:27:30 Авиасообщение и ограничения для россиян

01:29:15 Нигерия и БРИКС

01:31:11 Военно-политические технологии

01:32:08 Антиколониальные исследования

01:33:01 Опыт сотрудничества с союзниками

01:34:06 Сотрудничество с Россией

01:36:34 Комментарии российского МИД

01:38:54 Антиколониальное освобождение

01:39:55 Заключение

