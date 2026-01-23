Чистота понимания: Нигерия: африканская Россия. Джонсон Эммануел Чуквука, А. Чадаев, С. Уралов
«Чистота понимания» – авторский подкаст философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
Тема выпуска: Нигерия: африканская Россия.
У нас в гостях – политик, председатель Нигерийско-российского консультативного совета по торговле и инвестициям Джонсон Эммануел Чуквука.
В этом выпуске мы переместили фокус нашего внимания на африканский континент. Поговорили о том, как и почему Африка вновь становится пространством столкновения мировых политических сил.
Обсудили, что происходит в Нигерии, какова роль этой страны на политической карте, какие отношения у Нигерии с Россией, Китаем и Западом и почему Трамп хочет на нее напасть.
00:00 Введение
02:19 Роль Нигерии в Африке
03:52 Развитие отношений с Африкой
05:28 Культурное взаимодействие
06:17 Антиколониальная тема
07:57 Будущее Африки
09:19 Отношение Нигерии к России
14:45 Влияние Запада в Нигерии
16:16 Проекты с Россией
16:28 Россия и Нигерия
19:36 Политические аспекты проектов
20:20 Пример сотрудничества с Нигерией
22:22 Роль России в Африке
24:13 Влияние Запада на элиты
26:15 Теория колониализма
31:19 Незаконченный колониализм
32:20 Компромат на президента Нигерии
33:20 Проблемы с документами и образованием
34:02 Политическая история Нигерии
35:40 Колониализм и независимость
38:34 Роль СССР и суверенитет
42:45 Зависимость от финансового капитала
45:26 Религиозные конфликты в Нигерии
46:57 Конфликты и вмешательство США
48:06 Реакция Нигерии на действия США
50:16 Региональные различия и влияние Запада
51:14 Роль России в Нигерии
52:55 Медиасистема и выборы в Нигерии
56:03 Образование и мягкая сила России
01:00:22 Сельское хозяйство и потенциал Африки
01:01:34 Сельское хозяйство и удобрения
01:04:48 Политическая ситуация в Нигерии
01:06:12 Развитие портов
01:07:24 Военное измерение и дроны
01:13:52 Религиозные конфликты в Нигерии
01:16:58 Обучение в Нигерии
01:18:45 Ограничения власти в Нигерии
01:21:15 Роль медиа в распространении информации
01:23:44 Самостоятельность народа в Нигерии
01:27:30 Авиасообщение и ограничения для россиян
01:29:15 Нигерия и БРИКС
01:31:11 Военно-политические технологии
01:32:08 Антиколониальные исследования
01:33:01 Опыт сотрудничества с союзниками
01:34:06 Сотрудничество с Россией
01:36:34 Комментарии российского МИД
01:38:54 Антиколониальное освобождение
01:39:55 Заключение
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Антиколониальная оптика и недоверие к формальному суверенитету:
— Беседа пронизана мыслью, что эпоха колониализма не завершена; внешние державы, прежде всего западные, сохраняют глубокое экономическое, политическое и культурное влияние на постколониальные общества – в частности, на Нигерию, несмотря на внешние признаки независимости.
— Приводится термин «ритуальная деколонизация»: формальные атрибуты государственности есть, но реальные рычаги контроля («власть через элиты», контроль над СМИ, образовательными программами, экономикой, валютой, портами и пр.) остались снаружи.
2. Элитные сети как инструмент управления:
— Запад работает с местными элитами, зачастую поддерживая или приводя к власти наиболее управляемых, подконтрольных или скомпрометированных персон (через коррупцию, шантаж, обучение их детей на Западе и т.д.).
— Влияние осуществляется не только через деньги и экономические структуры, но и через культурную колонизацию, образовательную экспансию, манипуляцию СМИ, контролируемое освещение событий.
3. Сравнение исторических судеб России и Нигерии:
— Россия и Нигерия видятся как большие страны, обладающие схожими проблемами (многонациональность, сырьевая экономика, внешнее давление), опыт колониализма (или полуколониализма) и нынешние попытки возрождения суверенитета сближают их позиции.
— Россия, по мнению гостей, единственная великая держава, не имевшая колониальной политики, что является фундаментом для доверия со стороны африканцев.
4. Роль и выбор народа против элитных игр:
— Коррупция и внешнее манипулирование элитой — главный механизм торможения развития. Но есть потенциал самоорганизации общества и культурной самодостаточности (пример – нигерийское кино, музыка, спорт, бизнесы, идущие «от народа»).
— Народ, обладающий исторической памятью и национальным достоинством, может стать субъектом перемен – если ему дать голос и альтернативу.
5. Необходимость прямых связей и равноценного партнерства:
— Эффективное сотрудничество России и Нигерии (и Африки в целом) возможно только при опоре на равенство, реальную социальную значимость проектов (ЖД, ВУЗы, заводы), минуя государственную элиту, чаще ориентирующуюся на западные интересы.
— Показательна идея, что устойчивое развитие уходит корнями в «народные» начинания, а не в межправительственные контакты.
6. Современные вызовы — война нарративов, технология и безопасность:
— Влияние современных технологий (СМИ, соцсети, дроны, новые средства производства) формирует поле для антиколониальных изменений как политических, так и экономических.
— Острая конкуренция разворачивается в образовательной, информационной, технологической сферах. Россия может предложить не только альтернативные смыслы (базовые ценности, семейственность, прагматичное образование), но и инфраструктурные решения (агро, транспорт, вооружения и пр.) вне захватнической логики.
7. Реализм и перспектива будущего:
— Остро стоит вопрос перспектив развития: сможет ли Африка, используя эпоху полицентричного мира, закрепить успехи, выйти из-под старых колониальных схем контроля? Какую роль может и должна играть Россия в этом процессе?
Выводы и философский взгляд
Вся беседа напоминает о хрупкости суверенитета и коварстве неоколониальных схем, которые сегодня оперируют не столько «передвижением флагов», сколько распределением потоков ресурсов, управления умами и контролем над смыслом. Ритуальный суверенитет — как форма без содержания — подвергается сомнению, настоящая независимость связывается с внутренней зрелостью народа, способностью к самоорганизации, а не только сменой «флагов» или элит.
Между строк звучит призыв к новому качеству партнёрства — не на почве идеалистической мечты о справедливости, а опираясь на прагматичный, эмпатичный подход, практическую реализацию совместных проектов, обмен знаниями, технологиями и смыслами.
Более того, актуальность темы антиколониализма здесь выходит за пределы Африки — Россия, пройдя опыты полуколониальной зависимости в 90-е, остро чувствует родство судеб, что психоисторически сближает страны. В то же время признаётся, что и российское общество лишь учится свободе мышления, и освобождение происходит в первую очередь в голове.
Практический итог:
Если антиколониализм — это не только про экономику и политику, но и про сознание, культуру взаимодействия, этику и медиа, то успех возможен только через искреннее отношение, через развитие «от народа», минуя продажную элиту.
Открытый вопрос для размышления:
Если подлинная независимость невозможна без зрелой внутренней идентичности — и индивидуальной, и общественной, — то как выстраивать баланс между прагматикой международного партнёрства (технологии, образование, ресурсы) и формированием самостоятельной культурной, политической воли? Не станет ли очередная внешняя помощь — пусть даже с гуманистическим лицом — новым витком зависимости, если общество не сможет осознать себя субъектом, а не объектом мировой истории?
Можно ли научиться столь редкой «чистоте понимания», при которой прошлое становится учителем, а не тенью, а новое сотрудничество — не очередным фасадом? Какую роль здесь играет открытость к иной правде и способность не только защищать свою истину, но и меняться самому?