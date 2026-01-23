Ушёл из жизни историк Юрий Васильевич Емельянов, замечательный человек, талантливый литератор, автор множества книг и монографий, сын выдающегося советского партийного и государственного деятеля, главы Госкомитета Совмина СССР по использованию атомной энергии Василия Емельянова.

В самый разгар перестройки, в период инспирированной из ЦК КПСС кампании по “очернению белых пятен советской истории”, на фоне вала фальшивок (публикуемых в промышленных масштабах журналом “Огонёк” Виталия Коротича) вышла в свет очень взвешенная, проницательная и честная книга о Николае Бухарине. Будучи студентом, я прочитал её с огромным интересом, тогда и запомнил имя и фамилию автора: Юрий Емельянов.

Позже вышла знаменитая дилогия Емельянова, посвящённая Сталину (“Сталин: Путь к власти” и “Сталин: На вершине власти”).

В книге “Рождение и гибель цивилизаций. Как узнать судьбу народов?”, написанной в 1998 году, Емельянов задаётся вопросом, который мучает и меня, и многих, кто пережил русскую Катастрофу.

“Для объяснения, почему страна вдруг резко изменила направление своего пути, а затем свела счёты с жизнью, было предложено несколько версий. В гибели СССР обвиняли мафию и говорили о “криминальной революции”. Для таких обвинений были веские основания, ибо роль преступных организаций в жизни России чрезвычайно возросла. Однако никто не видел, чтобы банды захватывали Кремль и чтобы “воры в законе” принимали парады на Красной площади.

Обвиняли США и особенно ЦРУ. Для таких обвинений также есть причины. Никто иной как президент США Джордж Буш поздравил Америку с победой в “холодной войне”. Помощь США силам, дестабилизировавшим страну, трудно переоценить. И всё же американские солдаты оставались на своих базах, и авиация США не бомбила СССР.

Говорили об экономическом кризисе, который погубил страну. Действительно, в последние месяцы её существования в стране возникли острые хозяйственные проблемы. Однако нельзя сказать, что события, приведшие СССР к краху, были вызваны экономическим кризисом. Политический кризис парализовал страну, когда она ещё уверенно развивалась.

Утверждали, что страну разъедали социальные проблемы. Однако СССР погиб не в результате бунта голодных и отчаявшихся людей. Хотя в 1988–1991 годы в ряде городов страны происходили волнения, но ни в столице страны, и ни в одном её городе бунтари не сумели захватить какого-либо государственного учреждения. Ни один военачальник не попытался совершить государственный или сепаратистский переворот. Очевидно, что в СССР не произошло никаких событий, которые хотя бы отдалённо напоминали те, что с древних времён приводили к гибели великие державы”.

Последние годы Юрий Емельянов был частым гостем на наших форумах и конференциях, вот и в Крещенский Сочельник собирался на выступление в “День-центр”, но встреча так и не состоялась. Было ему 88 лет.

Коллективы газеты “Завтра” и телеканала “День”, сотрудники “День-центра” выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича.

Фото: Юрий Емельянов выступал консультантом во время съёмок фильма «Освобождение» (1968–1971) и даже снялся в роли переводчика Сталина на конференции в Тегеране