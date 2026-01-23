Андрей Фефелов: Памяти историка Емельянова
Ушёл из жизни историк Юрий Васильевич Емельянов, замечательный человек, талантливый литератор, автор множества книг и монографий, сын выдающегося советского партийного и государственного деятеля, главы Госкомитета Совмина СССР по использованию атомной энергии Василия Емельянова.
В самый разгар перестройки, в период инспирированной из ЦК КПСС кампании по “очернению белых пятен советской истории”, на фоне вала фальшивок (публикуемых в промышленных масштабах журналом “Огонёк” Виталия Коротича) вышла в свет очень взвешенная, проницательная и честная книга о Николае Бухарине. Будучи студентом, я прочитал её с огромным интересом, тогда и запомнил имя и фамилию автора: Юрий Емельянов.
Позже вышла знаменитая дилогия Емельянова, посвящённая Сталину (“Сталин: Путь к власти” и “Сталин: На вершине власти”).
В книге “Рождение и гибель цивилизаций. Как узнать судьбу народов?”, написанной в 1998 году, Емельянов задаётся вопросом, который мучает и меня, и многих, кто пережил русскую Катастрофу.
“Для объяснения, почему страна вдруг резко изменила направление своего пути, а затем свела счёты с жизнью, было предложено несколько версий. В гибели СССР обвиняли мафию и говорили о “криминальной революции”. Для таких обвинений были веские основания, ибо роль преступных организаций в жизни России чрезвычайно возросла. Однако никто не видел, чтобы банды захватывали Кремль и чтобы “воры в законе” принимали парады на Красной площади.
Обвиняли США и особенно ЦРУ. Для таких обвинений также есть причины. Никто иной как президент США Джордж Буш поздравил Америку с победой в “холодной войне”. Помощь США силам, дестабилизировавшим страну, трудно переоценить. И всё же американские солдаты оставались на своих базах, и авиация США не бомбила СССР.
Говорили об экономическом кризисе, который погубил страну. Действительно, в последние месяцы её существования в стране возникли острые хозяйственные проблемы. Однако нельзя сказать, что события, приведшие СССР к краху, были вызваны экономическим кризисом. Политический кризис парализовал страну, когда она ещё уверенно развивалась.
Утверждали, что страну разъедали социальные проблемы. Однако СССР погиб не в результате бунта голодных и отчаявшихся людей. Хотя в 1988–1991 годы в ряде городов страны происходили волнения, но ни в столице страны, и ни в одном её городе бунтари не сумели захватить какого-либо государственного учреждения. Ни один военачальник не попытался совершить государственный или сепаратистский переворот. Очевидно, что в СССР не произошло никаких событий, которые хотя бы отдалённо напоминали те, что с древних времён приводили к гибели великие державы”.
Последние годы Юрий Емельянов был частым гостем на наших форумах и конференциях, вот и в Крещенский Сочельник собирался на выступление в “День-центр”, но встреча так и не состоялась. Было ему 88 лет.
Коллективы газеты “Завтра” и телеканала “День”, сотрудники “День-центра” выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича.
Фото: Юрий Емельянов выступал консультантом во время съёмок фильма «Освобождение» (1968–1971) и даже снялся в роли переводчика Сталина на конференции в Тегеране
Андрей Фефелов
ВЫВОД:
Статья — не только некролог, но и философское размышление о роли историка, публичного интеллектуала и честного собеседника в переломные периоды истории. Емельянов показан человеком, который не искал простых ответов, не поддавался влиянию идеологических конъюнктур и стремился понять глубинные процессы, стоящие за внешними событиями. Его важнейший вклад — попытка выйти за рамки однофакторных объяснений краха СССР, честно указывая на сложность и необъяснимость исторических катастроф, где каждая причинно-следственная цепочка оказывается тоньше и запутаннее, чем кажется на первый взгляд.
Рефлектируя с междисциплинарной позиции:
Можно увидеть, что подход Емельянова близок к аналитическим практикам в психологии, где важна не столько конечная "диагностика", сколько честное исследование процесса, многослойности симптомов и глубинных причин, которые не всегда поддаются немедленному выяснению. Подобно тому, как нейронные сети обучаются на сложном, иногда противоречивом материале, историк ищет закономерности, зная о неполноте панорамы.
Прагматически рассуждая, важно помнить: идеализация или сведение проблемы к одному виновнику (будь то внешний враг или внутренняя коррупция) зачастую скорее выражение неосознанного страха и потребности в ясности, чем путь к мудрому принятию.
С человеческой позиции трагедия — это повод задуматься не только об исторических причинах, но и о личной ответственности: способны ли мы видеть иные сюжетные линии в своей жизни помимо навязанных историей или внешним событием?
Открытый вопрос для размышления:
Если истинная причина исторических катастроф часто ускользает от линейной логики — возможно, сама задача истории не столько дать готовый ответ, сколько научить нас сомневаться, быть честными с собой и замечать сложность там, где соблазнительно искать однозначность? Где проходит грань между поиском истины и принятием необъяснимого?