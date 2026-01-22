В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает книгу Линды Мортон «Она лечит». Мы привыкли думать, что Запад всегда был передовым в вопросах прав, но история медицины говорит об обратном. Лисицын показывает, как американская система десятилетиями намеренно уничтожала женское медицинское образование.

00:00 Введение: Книга Линды Мортон и «два мира»

04:20 Британский снобизм: Почему хирург — это не врач, а ремесленник (история гинеи)

06:30 СССР vs США: Почему мы обогнали Америку на 50 лет?

08:49 Надежды 1890-х: когда казалось, что равноправие близко

10:12 Мракобесие: «Учеба опасна для матки» — аргументы противниц образования

12:12 Рынок решает: как избыток врачей в США привел к чисткам

14:05 Гайд по устранению: Технологии вытеснения женщин из профессии (1910–1915)

18:06 Великая депрессия: больницы только для мужчин

21:05 Дресс-код: Унижение через одежду — история женского халата

23:34 Хирургия: почему женщинам там не место (по мнению мужчин)

24:20 Итог: Чему нас учит этот опыт сегодня

