ЖЕНЩИНАМ ЗАПРЕТИТЬ! Лисицын: Как врачи-мужчины в США уничтожали конкуренток | Фёдор Лисицын
В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает книгу Линды Мортон «Она лечит». Мы привыкли думать, что Запад всегда был передовым в вопросах прав, но история медицины говорит об обратном. Лисицын показывает, как американская система десятилетиями намеренно уничтожала женское медицинское образование.
00:00 Введение: Книга Линды Мортон и «два мира»
04:20 Британский снобизм: Почему хирург — это не врач, а ремесленник (история гинеи)
06:30 СССР vs США: Почему мы обогнали Америку на 50 лет?
08:49 Надежды 1890-х: когда казалось, что равноправие близко
10:12 Мракобесие: «Учеба опасна для матки» — аргументы противниц образования
12:12 Рынок решает: как избыток врачей в США привел к чисткам
14:05 Гайд по устранению: Технологии вытеснения женщин из профессии (1910–1915)
18:06 Великая депрессия: больницы только для мужчин
21:05 Дресс-код: Унижение через одежду — история женского халата
23:34 Хирургия: почему женщинам там не место (по мнению мужчин)
24:20 Итог: Чему нас учит этот опыт сегодня
Комментарий редакции
1. Сравнение становления женщин-врачей в разных странах
В центре внимания – книга Линды Мортон о первых женщинах-врачах в США, на примере которой сопоставляется путь женщин в медицинской профессии в Америке, России, Европе. Особое внимание уделено разительным отличиям: в России (империи и особенно в СССР) женский вход в медицину оказался заметно менее травматичным и дискриминационным, чем в США, где женоненавистничество, корпоративная защита мужских привилегий и экономическая конкуренция часто принимали откровенно агрессивные и даже абсурдные формы.
2. Социальные и экономические причины дискриминации
Для США ключевым стал страх конкуренции: врачи-мужчины боялись не только “изменения традиций”, но и потери работы и доходов. Развитие образования и работа женщин в медицине воспринимались не как общественное благо, а как риск лишиться хлеба. Нехватка рабочих мест и избыток выпускников-медиков в США обостряли этот конфликт, чего не было в Российской империи или СССР, где врачей традиционно не хватало и новой рабочей силе, даже женской, были лишь рады.
3. Культурные и идеологические установки
Широкомасштабная дискриминация в США сопровождалась не только экономическими доводами, но изощренной идеологией: “перестаравшаяся с образованием женщина – больная, ущербная, неспособная стать матерью” и т.п. Это приводило к институциональным запретам: женщин попросту не брали в больницы, сегрегировали в ходе обучения, для них не шили униформы и даже писались руководства по “выживанию” врачей-мужчин в борьбе с женщинами-конкурентками.
4. Историческая динамика и зигзаги прогресса
Примечательно, что прогресс был нелинейным: после локального успеха женщин в начале XX века в США последовали резкие откаты (сокращение числа студенток с 20% до 2% менее чем за десятилетие), связанные как с экономическими кризисами (1907, 1929), так и целенаправленной консервативной реакцией профессиональных сообществ. И только крупные катастрофы, вроде войн и эпидемий, временно возвращали женщин в профессию.
5. Микроуровень сложностей и ментальные барьеры
Большое внимание уделено бытовым деталям: женщинам было трудно подобрать форму, рабочая среда встречала их жесткой регламентацией до мелочей, а коллеги (мужчины) прибегали к активному саботажу. Проблемы внимания заслуживают и культурные различия в мотивах выбора специальности между мужчинами и женщинами.
6. Различие между США и Россией/СССР
Российский (имперский и советский) подход был прагматичнее – женщин пускали в профессию из необходимости, без лишней идеологической драмы; к 1980-м годам в СССР женщин-врачей стало больше, чем мужчин. Это контрастирует с долгим сопротивлением США, где только к 2020-м годам женщин среди врачей и студентов стало более половины – показатель, которого СССР достиг в середине XX века.
Выводы:
- История женщин в профессии врача прекрасно иллюстрирует, насколько развитие общественных институтов зависит не только от абстрактного “прогресса”, но и от ситуативного сочетания экономических, социальных, культурных факторов.
- Прогресс редко бывает прямолинейным: подъем сменяется откатом, внешние катастрофы ускоряют перемены, а бытовые детали влияют не меньше, чем законы и декреты.
- Американское общество, несмотря на риторику о прогрессе, в ключевых вопросах (равенство, конкуренция) оказалось куда более консервативным и закрытым, чем это принято считать. Российский подход на поверку был не менее, а то и более “прогрессивным” — или, скорее, прагматичным.
- Различия между странами во многом объясняются не “природой” наций, а историческими обстоятельствами: структура общества, ценности, экономическая ситуация диктуют свои правила, и то, что сегодня кажется самоочевидным, еще вчера могло вызывать отторжение.
- Книга, по оценке автора, важна для понимания разницы мышления, организации общества, исторических траекторий и может быть полезна всем, кто размышляет о профессии медика — как с гендерной точки зрения, так и с точки зрения гуманитарных оснований профессии.
Завершающий вопрос:
Можно ли воспринимать “прогресс” как линейный и универсальный процесс, или это всегда серия ситуативных компромиссов, продиктованных страхами, интересами и кризисами конкретных групп? Как отделить внешние проявления равенства от подспудных ментальных барьеров, если даже спустя столетия стереотипы часто оказываются живучее законов?