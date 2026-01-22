ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 2.0 и ЗАКАТ АМЕРИКИ – Риттер и Никсон / Метаметрика
Гости из США на Метаметрике – военный эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон!
Почему Америка не может жить без мировой гегемонии? Тарифная дубина Трампа: спасение экономики США или могильщик доллара? Грядет закат Америки и новая Великая депрессия? Миграционная полиция ICE и война с нелегалами в США – решение всех проблем? Где граница между MAGA-патриотизмом и опасной идеологией «Америка über alles»?
Почему Трамп хочет уничтожить БРИКС и можно ли выстроить партнерские отношения между Россией и США?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:25 В гостях Скотт Риттер и Гарланд Никсон
01:49 Риттер в России, на Трампа есть надежда!
05:05 Трамп ждёт победы России?
09:36 «Россия, вперед!» и America First
15:25 Интеграция: образование на Вологодчине
17:46 У американцев нет согласия в вопросах истории
22:58 Женщины голосуют благодаря Великому Октябрю
26:12 США въехали в потребительский рай на горбу мигрантов
32:24 MAGA и связь внешней и внутренней политики США
34:44 Что делать с американским госдолгом?
39:20 38 трлн долларов невозможно оплатить
41:06 Карла III позвали на 250-летие независимости США от Британии
41:40 Штатам для выживания важно быть гегемоном
46:18 «У Венесуэлы наша нефть»
47:39 Америка über alles?
50:36 Будущее за БРИКС, но США не могут туда вступить
54:28 Продолжение следует
Комментарий редакции
1. Надежда на перемены и роль Трампа
– Трамп по-прежнему воспринимается некоторыми как символ возможных позитивных изменений в отношениях между США и Россией, однако глубинное государство («дипстейт») активно препятствует сближению.
– Диалог между лидерами стран рассматривается как шанс на прогресс, но подчеркивается системное противодействие со стороны американских бюрократических и медийных структур.
– Победа России в украинском кризисе представляется говорящими важнейшим условием для перезапуска отношений России и США.
2. Дипстейт и институциональные преграды
– В американской политической системе укоренились институции, которые десятилетиями формировали антироссийскую политику; индивидуальное влияние лидеров ограничено этими структурами.
3. Америка: внутренняя слабость и потребность в переменах
– США переживают острую поляризацию, «раздробление» общества, отсутствие национального единства и национальной идеи, что усугубляется утратой исторической памяти и гражданской идентичности.
– По мнению собеседников, национальное единство в прошлом строилось на общем фундаменте истории и гражданской ответственности, но ныне этот фундамент утрачен под натиском идеологических и этнических линий раскола.
4. Экономические и системные кризисы
– Огромный государственный долг США (38 триллионов долларов) воспринимается как признак надвигающегося экономического катаклизма — "Великая депрессия 2.0".
– Обсуждается несовместимость продолжения мировой гегемонии с внутренними экономическими возможностями страны; ресурсы США истощаются, но политическая инерция заставляет держаться за глобальное лидерство.
5. Социальное лицемерие и проблема миграции
– Американский экономический успех во многом держится на эксплуатации труда мигрантов, что осознанно замалчивается, — возникает лицемерие между риторикой законности и реальностью эксплуатации.
– Кризис миграции не решается простым ужесточением политик: корень проблемы лежит в фундаментальных экономических противоречиях и потреблении нации сверх собственных возможностей.
6. Глобальные изменения и роль альтернативных объединений
– Американская модель, основанная на гегемонии, вступила в противоречие с формирующимся многополярным миром (BRICS, ШОС и другие форматы совместного развития), где равенство и суверенитет ставятся выше диктата одного государства.
– Попытки США влиять на BRICS через давление демонстрируют неготовность к новой реальности, однако альтернативные модели (например, смешанная экономика, культурное многообразие) считаются перспективными.
7. Возможный системный кризис и поиск выхода
– Большинство участников дискуссии склоняются к мнению, что США не избежать масштабного внутреннего кризиса, подобных 1990-м годам в России или Великой депрессии.
– Однако указывают на структурные преимущества — сельское хозяйство, энергетика, военная мощь, географическое положение, что может смягчить последствия.
8. Властные нарративы и идеологизация внешней политики
– Возможности для преодоления кризиса ограничены доминирующими элитами (дипстейтом), для которых политика "Америка превыше всего" означает прежде всего сохранение своих глобальных привилегий, вовсе не ответственности за благополучие собственных граждан.
9. Опасности эскалации и войны
– При потере экономической и дипломатической силы, США могут прибегнуть к военному конфликту, что видится одним из самых мрачных сценариев будущего, и подчеркивается важность альтернативных, мирных форматов диалога.
10. Роль диалога и индивидуальное участие
– Успех возможного выхода из кризиса зависит от готовности американцев к самоанализу, осознанию своей роли в глобальной системе и постепенному отказу от негласного ощущения исключительности.
---
Выводы с философской рефлексией:
Беседа в студии выявляет противоречие между реальной, многосложной структурой современного американского общества и образом Америки, который сохраняется в мифологии — как внутри страны, так и вне её. Тема надежды в отношении Трампа становится символом — не столько политическим, сколько психологическим: люди нуждаются в фигуре, способной перезапустить доверие (и внутри, и вовне), хотя сама система оказывается куда инертнее и сложнее личности.
Собеседники поднимают важнейший экзистенциальный вопрос о фундаменте национальной идентичности: возможно ли единство в условиях, когда история разбита на осколки, а потребительская имитация счастья скрывает глубокий ценностный кризис? Обращаясь к аналогии с личным бюджетом, они указывают на универсальный динамический конфликт между пределами роста и доверием к будущему — эхо мировой финансовой системы.
В то же время возникает размышление: не парадоксальна ли ситуация, что та же самая Америка, задавшая в XX веке модель прогресса, в XXI погружается в кризис, схожий с тем, который навязывала другим как своеобразное "лекарство"? Возникает встречный вопрос: могут ли альтернативные формы экономических и культурных объединений (BRICS, смешанные экономики) предложить человечеству условия для более гармоничного, но при этом конкурентного сосуществования, или же глобальный конфликт и здесь неизбежен, пусть и в новой, менее идеологизированной форме?
Важным нюансом остаётся их признание необходимости честного диалога и открытости — не для поиска одномоментной "истины", а для медленного процесса прояснения настоящего положения дел. Кризис — это одновременно вызов и возможность, если он не замалчивается, а становится точкой отсчёта переосмысления.
Открытый вопрос для размышления:
Если национальная или индивидуальная идентичность строится на признании проблемы, а не её игнорировании, то способны ли США — или любое другое общество — обрести новое единство, не отказавшись от прежней гегемонии и не приняв внутренних противоречий как часть своей реальности? Где проходит граница между целительным признанием уязвимости и разрушительным кризисом системообразующих иллюзий?