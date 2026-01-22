Учить в Вологде!

Гости из США на Метаметрике – военный эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон!

Почему Америка не может жить без мировой гегемонии? Тарифная дубина Трампа: спасение экономики США или могильщик доллара? Грядет закат Америки и новая Великая депрессия? Миграционная полиция ICE и война с нелегалами в США – решение всех проблем? Где граница между MAGA-патриотизмом и опасной идеологией «Америка über alles»?

Почему Трамп хочет уничтожить БРИКС и можно ли выстроить партнерские отношения между Россией и США?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:25 В гостях Скотт Риттер и Гарланд Никсон

01:49 Риттер в России, на Трампа есть надежда!

05:05 Трамп ждёт победы России?

09:36 «Россия, вперед!» и America First

15:25 Интеграция: образование на Вологодчине

17:46 У американцев нет согласия в вопросах истории

22:58 Женщины голосуют благодаря Великому Октябрю

26:12 США въехали в потребительский рай на горбу мигрантов

32:24 MAGA и связь внешней и внутренней политики США

34:44 Что делать с американским госдолгом?

39:20 38 трлн долларов невозможно оплатить

41:06 Карла III позвали на 250-летие независимости США от Британии

41:40 Штатам для выживания важно быть гегемоном

46:18 «У Венесуэлы наша нефть»

47:39 Америка über alles?

50:36 Будущее за БРИКС, но США не могут туда вступить

54:28 Продолжение следует

