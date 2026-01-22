“Совет мира” Трампа – ловушка для России
Беседа с дипломатом, специалистом по Ближнему Востоку и Соединенным Штатам Америки Вячеславом Николаевичем Матузовым о создаваемом Трампом "Совете мира", как инструменте американской гегемонии.
Комментарий редакции
1. Совет мира Трампа — новая конструкция глобального управления:
В центре обсуждения — инициатива Дональда Трампа о создании некого «Совета мира» якобы для урегулирования проблем сектора Газа, однако модель предполагает распространение его функций на другие мировые кризисы. Предлагается структура, где формальное решение принимается большинством, но президент США, возглавляющий Совет, может отменить любое решение — фактически, абсолютное главенство и контроль США.
2. Платный доступ и бизнес-подход:
Для включения в Совет мира странам требуется внести миллиард долларов, что превращает процесс из идеи сотрудничества в чистый бизнес-проект. Выигрыш получают платежеспособные страны, остальные исключаются из принятия решений, что подменяет принципы универсализма типа ООН финансовым фильтром.
3. Подрыв и вытеснение ООН:
Собеседники убеждены: инициатива Трампа подрывает статус-кво системы международных отношений последних 80 лет, выстраивавшейся после Второй мировой войны. Совет мира рассматривается как инструмент демонтажа ООН через создание альтернативного — более управляемого и элитарного — международного органа под контролем Соединённых Штатов.
4. Критика российской внешней и дипломатической политики:
Большое внимание уделяется ошибкам российской дипломатии: согласию поддержать инициативу о Совете мира, снижению роли России во влиянии на ближневосточный процесс и потере прежних механизмов диалога по Палестине. Упоминается постепенное сворачивание международных площадок для равноправной дискуссии.
5. Преобладание финансовых интересов и глобального капитала:
В риторике Трампа и американской политики видится следование логике крупных финансовых групп: если ты платишь — ты участник игры; если не платишь — ты лишён голоса. Упоминаются классические марксистские концепции о власти капитала и концентрации управления на основе денег.
6. Вмешательство и влияние англосаксонского мира:
Отдельный пласт анализа — роль Великобритании, Уолл-стрит, глобальных финансовых структур. Подчеркивается тесное сплетение бизнеса, политического влияния, религиозных идеологем (упоминание протестантства и сионизма), а также манипулятивная риторика якобы свободы и демократии.
7. Угрозы национальному и глобальному суверенитету:
Демонтаж ООН или выход из неё США воспринимаются как реальный риск потери для России статуса великой державы, утраченого права вето, роли страны-победителя. Подчеркивается, что подобные процессы чреваты не только для России, но и для мировой системы баланса.
8. Игра на желаниях стран-«союзников» и дезориентация общего фронта:
Многие страны, особенно из СНГ и исламского мира, идут на условия США ради формального участия и иллюзии выгоды или защиты, и тем самым лишаются самостоятельности.
9. Потеря субъектности России во внешнеполитических и гуманитарных инициативах:
Указывается на уклон российской политики от активных, самостоятельных решений к реактивности, сопровождённой стратагемами и подвластностью американским условиям — от совещаний по Палестине до вопросов выдачи виз представителям ООН.
10. Религиозно-идеологический пласт «Совета мира» и Ближний Восток:
Автор указывает и на религиозную составляющую: возможное влияние протестантской ветви в американском истеблишменте, стремление к апокалиптическим сценариям типа "строительства третьего храма Соломона". Описывает глубокую связку между политикой, финансами и манипулятивным использованием символики для создания новых «центров тяжести» мирового управления.
Выводы и философский взгляд:
Вся дискуссия окрашена в настроения глубокой тревоги — речь идёт не просто о геополитических разногласиях, а о системной трансформации самого принципа международных отношений, где солидарность, многосторонность и универсализм ООН подменяются инструментами «клуба избранных» с доступом по платежеспособности и ритуальным согласием с волей одного центра силы.
Если попытаться выйти за пределы чисто политического анализа, стоит отметить: описывается процесс, когда идеализированные образы — «миротворчество», «глобальная безопасность», «общие ценности» — используются как витрина для монополии, и за этим исчезает сама ценность многообразия точек зрения и культурного суверенитета. Это не ново: параллель можно провести с работой искусственных интеллектов или социальных сетей, где алгоритмы лишь имитируют демократию, продвигая решения централизованного оператора, а пользователь — как и государство в обсуждаемом контексте — получает лишь иллюзию влияния.
В психологическом и историческом ключе подобные ловушки легко заманивают сообщества, уставшие от неопределённости: ведь ясная вертикаль даёт ощущение порядка. Но цена такого порядка — утрата собственной субъектности, внутренней свободы. Истина в рассматриваемой проблеме вне досягаемости: как и всегда, она существует где-то между реальными человеческими страданиями (Газа, Украина, Венесуэла), стратегическими интересами и риторикой, которой прикрываются вездесущие игроки.
Прагматический вывод для России (и любых желающих сохранить свою самостоятельность участников мирового процесса) строится на осознанности и критическом анализе: можно ли строить свою безопасность и влияние, уступая право на принятие решений и консенсус в пользу клубов, за вход в которые приходится платить и в буквальном, и в символическом смысле?
Вопрос для размышления:
Что дороже современному миру — иллюзия управляемого, быстро принимаемого решения «по оплате» или, несмотря на все трудности, право каждого народа влиять на описание глобальной истины? Не обманываем ли мы себя притягательностью кажущегося простого решения, когда платформа для мира превращается скорее в витрину власти и капитала, чем в подлинное пространство для многостороннего разговора?