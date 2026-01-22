Разговор Ефимова Виктора Алексеевича и Дмитрия Когтенева об идеальном устройстве нового мира, опираясь на концепцию шести приоритетов управления.

Ключевые идеи:

- Необходимость нового мировоззрения и миропонимания для развития человечества.

- Шесть приоритетов управления обществом как инструмент анализа и создания новой цивилизации.

- Отказ от 'земных вирусов' (алкоголь, табак, ростовщичество, трупоедение) на новой планете.

- Важность справедливости как естественно-научного закона природы.

- Создание единой, децентрализованной системы обмена товарами и услугами без денег.

Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

