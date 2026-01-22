Приоритеты блага российского
Разговор Ефимова Виктора Алексеевича и Дмитрия Когтенева об идеальном устройстве нового мира, опираясь на концепцию шести приоритетов управления.
Ключевые идеи:
- Необходимость нового мировоззрения и миропонимания для развития человечества.
- Шесть приоритетов управления обществом как инструмент анализа и создания новой цивилизации.
- Отказ от 'земных вирусов' (алкоголь, табак, ростовщичество, трупоедение) на новой планете.
- Важность справедливости как естественно-научного закона природы.
- Создание единой, децентрализованной системы обмена товарами и услугами без денег.
➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Формирование новой цивилизации и приоритетов развития общества
- Участники ведут диалог о создании идеального общества «с чистого листа», используя концепцию шести приоритетов управления обществом (от мировоззренческого до военного).
- Делается акцент на том, что любые перемены (и деградация, и прогресс) происходят очень медленно, требуя взглядов на горизонте поколений.
- Обсуждается сценарий: что бы было, если бы им поручили устроить новую планету без ошибок земной цивилизации.
2. Шесть приоритетов как система анализа и развития
- Первый приоритет: мировоззренческий (идеологический, смысловой)
Это основа — цели и смыслы общества. Подчеркивается, что его здоровье определяет архитектура общества, система образования, символы и язык. Главная идея: сохранить целостность человека и цивилизации, устойчивость смыслов.
- Второй приоритет: историко-алгоритмический
Историю преподносят как связанное целое, подчеркивая опасность ее переписывания. Исторические знания (в том числе наука об эфире) необходимы для развития; открыто обсуждается идея блокчейна или единой, защищённой базы знаний.
- Третий приоритет: идеологический/научно-методологический
Идеология как синтез научных принципов и культурных кодов, где справедливость — не мечта, а универсальный закон природы.
- Четвёртый приоритет: экономический (деньги, финансы)
Важнейшая проблема — расставщичество, жилье, роль банков. Деньги обозначены как условность, а экономика будущего — как систему непосредственного обмена и сотрудничества (бартер, смарт-контракты, цифровые платформы).
- Пятый приоритет: генно-биоинженерный (продукты, здоровье, питание)
Здоровье как фундамент. Осуждается алкоголь, табак, избыточное питание, пищевые «вирусы» — это механизмы порабощения, которыми человек должен научиться управлять самостоятельно. Здоровье связано с отказом от паразитических привычек.
- Шестой приоритет: силовой (военное оружие)
Война признаётся бесперспективным механизмом разрешения конфликтов. Защита может быть оправдана лишь против угрозы извне, но не должна становиться самоцелью или инструментом междуособиц.
3. Важность среды и управления собой
- Отмечается, что иллюзии, навязываемые извне (через архитектуру, язык, науку, финансы) разлагают общество и личность.
- Осознанное управление своими привычками, мировоззрением и питанием — базовый шаг к изменениям. Каждый человек может самостоятельно разорвать круг вредных паттернов.
4. Критика идеализации и догматизма
- Рационально разоблачается догматизм религиозных и научных систем, идеализация истории, денег, власти.
- Подчеркивается опасность проживания в выдуманных схемах («кривые зеркала» истории, навязанные смыслы), вместо принятия разнообразия и реальности.
5. Технические и культурные решения
- От цифровых платформ знаний (блокчейн-библиотеки) до сообществ и социального рейтинга — рассматриваются способы организации нового, кооперативного общества.
- Предлагается децентрализация власти, развитие личной и общинной ответственности.
6. Видение будущего: экосистема созидания
- Призыв отказаться от накопительства, паразитических знаний и практик, сосредоточиться на созидании и сохранении «космического корабля» — Земли (и воображаемо — солнечной системы).
- Концепция разнообразия: сообщество должно уметь объединять разные подходы, отказавшись от единой «колонны» по образцу прежних цивилизаций (капитализм, социализм и т.д.).
- Справедливость и энергообмен — фундаментальные принципы, обеспечивающие гармонию.
Итоги и выводы
В этой обширной беседе звучит призыв выйти за привычные рамки мышления и начать строить будущее общества (или гипотетической новой планеты) на принципах осознанности, кооперации и справедливости. Беседующие убеждены: большинство ключевых проблем человечества имеет не техническую, а смысловую, мировоззренческую природу — от алкоголизма до войн и финансовых кризисов. Предлагается пересобрать общество, опираясь на шесть приоритетов, где основой служит суверенитет разума, способность к самоуправлению, к честному анализу прошлого и открытости новому знаниям.
Особое внимание уделяется:
- необходимости хранить честную и открыто доступную истину (историческую, научную, культурную) для всех поколений;
- развитию личной культуры ответственности;
- умению распознать и отказаться от навязанных паразитарных моделей (расставщичество, накопительство, наркотизация, разрушительные идеологии);
- объединению людей не вокруг идеализированных образов, но ради подлинного, прагматичного созидания.
Практический вывод: любые изменения нужно начинать с себя, с пересмотра своих привычек, смыслов, своего отношения к истине. Только так, постепенно, возможно изменить и общество, и даже сценарии целых цивилизаций — пусть не одномоментно, но с прицелом на поколения.
Открытый вопрос
И всё же, если истина так многогранна и подвержена влиянию среды, культурного кода, собственного опыта — как нам находить точки опоры между индивидуальным выбором и универсальными законами, чтобы и сохранить разнообразие, и не потерять основу для общего блага? Можно ли согласовать личную свободу и коллективную ответственность в мире, где каждый новый смысл способен изменить направление целой цивилизации?