Первое сражение Великой Северной войны обернулось для России катастрофой под Нарвой. Как молодой шведский король Карл XII разгромил превосходящую русскую армию? Почему иностранные офицеры сдали крепость, а солдаты убивали командиров? И как одно поражение закалило Петра и его армию?

В восьмой серии цикла «Почему Пётр — Великий?» с историком Борисом Кипнисом разбираем начало Северной войны, роковую осаду Нарвы и её горькие уроки. В этом выпуске:

— Стратегическая ошибка Карла XII: почему он ушёл в Польшу вместо похода на Новгород

— Позорная капитуляция: как герцог де Круа предал русскую армию

— Жестокий быт войны: маршевые потери, голод и бунт против «немцев»

— Кто такой Борис Шереметев и почему его назначение защитило границы

— Первые рекрутские наборы и конфликт с церковью: цена будущих побед

Предыдущая серия: https://youtu.be/A5QobHTN0tI

XXII фестиваль «Цифровой истории» 18-19 апреля в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3748001/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

00:00 – Начало долгой Северной войны

00:51 – Союзники и цели: чего хотели Пётр и Август Сильный

09:07 – Первый удар Карла XII: как Швеция разгромила Данию

16:00 – Осада Риги: провал союзников и изоляция Петра

18:41 – Трудный поход: армия тонет в грязи по дороге к Нарве

20:17 – Осада Нарвы: ошибки инженеров и плохая разведка

23:13 – «Офицеры-кондотьеры»: почему армия не доверяла командованию

28:46 – Разгром: трёхчасовой бой и предательство де Круа

35:36 – Реакция на поражение: надежды врагов Петра

39:04 – Роковая ошибка Карла: почему он не пошёл на Москву

48:21 – Реакция Петра: уроки Нарвы

58:26 – Оставайтесь с нами!