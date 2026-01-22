Чтец Горизонтов — роман на стыке альтернативной истории и философской прозы https://vk.cc/cTcQif

Русь Ветхозаветная это скорее всего название следующей моей книги, которую нужно уже садиться писать, но это не значит что Ветхий Завет был основным законом у нас всегда, нет конечно, Ветхий Завет это религия денег и городов, религия ремесленников, ремесленников как сословие, которые без денег существовать не могли, так как ювелир или аптекарь или оружейник не сможет прокормить себя продуктами своего труда. Пока он делает кольчугу целый месяц или булатный меч его кормит крестьянин. Или село, кстати RUS на латыне это и есть село или пашня, чем собственно мы всегда и являлись Мировой Житницей. Которая конечно же тоже имела свои центры, свои города, не такие крупные как Царь Град (Константинополь) но достаточные, что бы с помощью церкви, которую нам из Царь Града и поставили для управления над туземцами которые и должны были кормить города Римской Империи. Но на селе в деревне у землепашцев, охотников, рыболовов, пастухов, собирателей были свои боги, боги природы, которые помогали им с приплодом и урожаем.

И это не было до или после это было одновременно в городах молились одному богу, а в деревне другим богам.

