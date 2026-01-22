Когда же на самом деле было Крещение Руси
Чтец Горизонтов — роман на стыке альтернативной истории и философской прозы https://vk.cc/cTcQif
✔️ Беспрецедентная скидка 30% на курс процедур "РЕНЕРВАЦИЯ" и "РЕВАГУС" от сети клиник "MOZG" до конца февраля 2026.
Записаться на диагностику «Нейромышечный чек-ап»:
https://clck.ru/3QPiBT
или тел.: 8-800-300-66-23 , 8-495-144-23-23
Сайт клиники MOZG:
https://mozg.center/
РЕНЕРВАЦИЯ гарантировано с первого сеанса разблокирует затылочный сустав, нормализует управление опорно-двигательным аппаратом, убирает перекос таза, улучшает кровоснабжение мозга, а также запускает процессы самовосстановления во многих органах и системах.
Новая методика РЕВАГУС заметно снижает уровень тревожности, стресса и депрессии, гармонизирует психику, улучшает качество сна. Клиники «MOZG» в Санкт-Петербурге и Москве.
Лицензия на медицинскую деятельность:
Л041-01137-77/00616932 от 20.09.2022
Реклама ООО «Спейс» ИНН 9705169429 erid 2VtzquhThYf
Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)
Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij
Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm
Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g
Русь Ветхозаветная это скорее всего название следующей моей книги, которую нужно уже садиться писать, но это не значит что Ветхий Завет был основным законом у нас всегда, нет конечно, Ветхий Завет это религия денег и городов, религия ремесленников, ремесленников как сословие, которые без денег существовать не могли, так как ювелир или аптекарь или оружейник не сможет прокормить себя продуктами своего труда. Пока он делает кольчугу целый месяц или булатный меч его кормит крестьянин. Или село, кстати RUS на латыне это и есть село или пашня, чем собственно мы всегда и являлись Мировой Житницей. Которая конечно же тоже имела свои центры, свои города, не такие крупные как Царь Град (Константинополь) но достаточные, что бы с помощью церкви, которую нам из Царь Града и поставили для управления над туземцами которые и должны были кормить города Римской Империи. Но на селе в деревне у землепашцев, охотников, рыболовов, пастухов, собирателей были свои боги, боги природы, которые помогали им с приплодом и урожаем.
И это не было до или после это было одновременно в городах молились одному богу, а в деревне другим богам.
Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc3700bdacab52?lang=ru
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
Яндекс кошелек: 410013052425758
VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
===============================
✆/✉ контакты для связи:
✉ почта - predsedata@gmail.com
#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #обществоиисуса #подменабога #подменабогазакона
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. История России неразрывно связана с историей церкви
По мнению автора, российская история – это проект, во многом написанный и направляемый церковью как институтом управления. После реформ церковь переписывала прошлое, чтобы скорректировать идеологию общества.
2. Дихотомия города и села, влияние Ветхого и Нового заветов
В городах формировалась религия денег, ремесленников и единобожия, тогда как сельские жители хранили языческие и прирожденные культы. Введение авраамических религий осуществлялось сверху, а не в результате органичного развития.
3. Религиозная подмена и корректировка культуры
Фигура Иисуса Христа и Нового завета заменила ветхозаветного Бога и соответствующую идентичность. Значимые элементы Ветхого завета, а зачастую и сами персонажи (Давид, Соломон) были либо русифицированы, либо вытеснены новыми образами, а именами манипулировали с целью передачи нужной идеологии.
4. Манипуляция памятниками, символами и текстами
Старые надгробные камни без христианских символов были убраны или использованы в стройматериалах, чтобы стереть память о прошлых религиозных этапах.
Переход от старой символики и календаря (от сотворения мира) к новому – от Рождества Христова – был актом культурной и идентификационной трансформации.
5. Языческое наследие, его эволюция и уничтожение
До реформ старую веру сохраняли на селе, однако церковь и последующая индустриализация уничтожили этот пласт. С язычеством активно боролись, но никто из язычников не был возведён в ранг святых или мучеников за веру – эта практика началась с Нового завета.
6. Религиозные и исторические реформы как инструмент управления
Каждый раз, когда меняется политический строй, переписывается история, меняется религиозный нарратив, устанавливаются новые запреты и герои. Меняется власть – меняется бог; непринявшие реформы подвергаются гонениям.
7. Символическая подмена и манипуляция смыслами
Значение имён — например, интерпретация имени Владимир как «в ладу с миром», а не как "владеющий миром", – служила инструментом идеологической подмены, чтобы сделать фигуру более соответствующей желаемому образу.
8. Стереотипы, символы и подмена понятий
Современные трактовки и даже элементы архитектуры или иконографические сюжеты часто трактуются иначе, чем их изначальный смысл. Это связано с позднейшей канонизацией/переписыванием икон, фальсификацией символики и пересмотром смыслов, чтобы подогнать под новую идеологию.
9. Город как среда усиления новых религий
Язычество было жизнеспособно только в сельской среде; с урбанизацией оно, как пласт, исчезло, а вера и мифология преобразованы городскими институтами.
Выводы
Автор выстраивает последовательный аргумент о том, что историческая и религиозная идентичность России была неоднократно переписана и подстроена под меняющиеся политико-идеологические запросы. Основные вехи в истории – крещение Руси, реформы Никона, переход на новый календарь – рассматриваются как акты не только духовного, но прежде всего управленческого захвата сознания.
На примере топонимов, семантики имен, сравнений законодательных текстов и иконографии делается вывод о сознательной подмене, копировании и русификации элементов христианства и более древних культов, ради формирования новой идентичности.
Особенное внимание уделено тому, как уничтожалась память о старых религиозных практиках и значения символов, как в прямом (физическом), так и семантическом смысле – что зачастую проявлялось в уничтожении памятников, надгробий, икон, смене календарей и обрядов. Такой подход к прошлому воспринимается автором как часть неизбежного управления обществом через идеологию, где "Бог – это система управления".
тем не менее, автор не выступает с позиции полного отрицания христианства или его наследия – он подчеркивает амбивалентность и многослойность процесса: «всё было не так однозначно». Эта позиция побуждает к осознанному взгляду на историю – не верить слепо в готовые нарративы, а вдумчиво рассматривать их происхождение и трансформацию.
Философская рефлексия
Вся структура повествования насквозь проникнута идеей относительности и субьективности истины в историческом и религиозном контексте. Истина всегда пересобирается в зависимости от власти, техник управления и культурных доминант – так же, как в науке новые парадигмы разрушают старые, пока не станут сами устаревшими. Подмена смыслов и реформы неотделимы от самой природы исторического развития человеческих сообществ.
Заметим, что в современную эпоху мы очень похожим образом "перепрошиваем" свои ценности под новые технологические, экономические и культурные условия — иногда даже не замечая, как глубоки изменения.
Можно тут провести параллели и с изменением парадигмы в инженерии — как, например, нейросети вытесняют собой структурные алгоритмы прошлого, а мышление вслед за этим неуловимо меняется. Сегодня новая "религия" — это уже информационная среда, где правда пересобирается под влиянием технологий, трендов и политического заказа.
И вот тут встаёт вопрос, который не может не волновать каждого ищущего:
Можно ли среди бесконечных слоёв интерпретаций и переписываемых смыслов найти (или хотя бы почувствовать) некую “ядро истины”? Или любая истина — это, в конечном счёте, инструмент управления и лишь временно устойчивая договорённость в обществе? Как отличить живую традицию от навязанного мифа — и стоит ли вообще стремиться к окончательному знанию, или лучше учиться видеть красоту и ценность в самом процессе поиска и в многообразии смыслов?
Комментарий репостера
И это не было до или после это было одновременно в городах молились одному богу, а в деревне другим богам.