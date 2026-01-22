Киберколониализм, или Почему чем яростнее беспредел, тем ближе стабилизация | Андрей Масалович
С Андреем Игоревичем Масаловичем — он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности — обсудили «бодрое» начало 2026 года в цифровом и реальном мире.
Сколько «цифровых метрополий» будет в новом миропорядке? Станет ли приступ глобальной турбулентности стимулом к ускоренному созданию новых мировых правил, а также глобальной системы контроля за их исполнением, включая Кибертрибунал или Киберинквизицию? Какие шансы даёт России обострение противостояния между США и Китаем, и сможет ли она ими воспользоваться в 2026 году?
Повод для осторожного оптимизма есть: в 2025 году Россия в киберсфере серьёзно повзрослела.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Киберстабильность как недостижимый, но желанный идеал
В начале обсуждается утопическая «точка Б» – представление о киберстабильном мире, где существуют международные правила поведения, независимые экспертные проверки, четкие механизмы расследования киберинцидентов и реально международные институты для разрешения конфликтов. Это противостоит текущему положению дел: хаос, отсутствие правил, односторонние трактовки событий, доминирование сильных игроков и отсутствие эффективной ответственности.
2. Аналогии цифрового колониализма с морским и информационным
Масалович сравнивает современную эпоху цифрового противостояния с морским колониализмом прошлых веков: сегодня роль морей и флота играют информационные потоки и киберпространство, а пиратство и беспредел (дикая «гибкость» интернационального права) — обычное дело. Международные законы часто создаются под нужды сильных, легитимизируя грабеж и нарушение ранее принятых норм, либо вообще отсутствуют.
3. Беспредел как предвестник необходимости новых правил
Вопиющая нестабильность последних лет — это, возможно, предвестник новой стабилизации: исторически периоды беззакония и сильных потрясений приводили к осознанию необходимости правил, выработке новых институтов и компромиссов. В нынешней вспышке агрессии и «цифровой войны всех против всех» гость видит аналогию с морским пиратством и предсказывает скорое рождение новых международных структур. Экономические и политические элиты вынуждены будут договариваться ради самосохранения, когда беспредел становится слишком опасен и затратен.
4. Геополитические сдвиги и взросление цифровых игроков
Россия представлена как игрок, который за счет уникального положения в мировой турбулентности может отстоять самостоятельность и предложить свои решения (в том числе в кибербезопасности). Восток (Китай) и Запад (США) вступают в новый виток борьбы; остальной мир уже не верит в благожелательность ни одной из сверхдержав, хотя пока и не готов к новым единодушным правилам.
Приводятся примеры «взросления» дигитальных сред: научились противостоять атакам (пример с Аэрофлотом), укрепляются сектора, уязвимые ранее, появляется понимание, что ключевой момент не в падении, а в том, как и с каким лицом встаёшь после удара.
5. Гибкость реальности и прагматизм элит
Политические договорённости движутся не по идеалистическим, а по прагматическим рельсам. Идею, что нынешние институты вроде ООН исчерпали себя, спикер также поддерживает: новые «правила» и структуры возможны лишь после нового большого геополитического конфликта.
6. Цифровая независимость и новые цифровые метрополии
Масалович отмечает, что в мировой киберигре скоро утвердится ограниченный набор тех, кто способен предложить глобально-значимые решения в IT и безопасности (Россия, США, Китай, Израиль, Великобритания, Франция, и, возможно, Индия). Многие страны будут вынуждены выбирать патронат по принципу «наименее токсичного» покровителя.
Интересно, что профессиональное сообщество внутри РФ воспринимает происходящее как период для активных предложений миру: сейчас российские наработки становятся востребованными по причине усталости от «старых» цифровых метрополий.
7. Психологический аспект современных кризисов
Добавляется психологический взгляд: международное сотрудничество в новых условиях требует умения видеть реальную мотивацию и поведение других — не только государств, но и отдельных профессионалов. Манипуляции и ложь, как в межличностной, так и в глобальной политике, становятся всё более заметными — и только глубокое понимание позволяет выстроить осознанные отношения.
Вывод и философское размышление
В этом видео киберпространство осмысляется как отражение всей человеческой цивилизации — противоречивой, турбулентной, балансирующей между беспределом и необходимостью порядка. История учит: периоды хаоса не вечны, и именно они становятся почвой для рождения новых правил и институтов. Развитие цифрового колониализма — это не просто расширение контроля над информацией, но и зеркальное отражение принципов старых империй, только перенесённых в виртуальную реальность.
Примечательно, что, несмотря на ощущение хаоса, именно в такие времена формируется коллективный запрос на новые способы ответственности, гибкие, но всё же необходимым образом ограничивающие разрушительные импульсы. Технологии, национальные и цивилизационные интересы, человеческая психология — всё это тесно переплетается, создавая новую реальность, в которой истина не абсолютна, но поиск рамок, создающих устойчивость, становится не менее важным, чем сам прогресс.
Практический вывод: адаптивность и зрелость — не в том, чтобы избежать ударов, а в способности быстро и достойно подниматься, реагировать и строить новые, более осознанные отношения, как внутри страны, так и между ними.
Открытый вопрос для размышления:
Если каждый новый виток технологической и политической нестабильности неизбежно ведёт к становлению новых форм порядка, не является ли сама нестабильность — чувством и ситуацией на грани хаоса — необходимым условием нашего взросления, как индивидуального, так и цивилизационного? Возможно ли вообще устойчивое равновесие в постоянно меняющемся мире, чья истина всегда ситуативна и подвижна?