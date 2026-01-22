С Андреем Игоревичем Масаловичем — он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности — обсудили «бодрое» начало 2026 года в цифровом и реальном мире.

Сколько «цифровых метрополий» будет в новом миропорядке? Станет ли приступ глобальной турбулентности стимулом к ускоренному созданию новых мировых правил, а также глобальной системы контроля за их исполнением, включая Кибертрибунал или Киберинквизицию? Какие шансы даёт России обострение противостояния между США и Китаем, и сможет ли она ими воспользоваться в 2026 году?

Повод для осторожного оптимизма есть: в 2025 году Россия в киберсфере серьёзно повзрослела.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #ЕленаАверченко #ТочкаСборки