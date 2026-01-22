Имитаторы

В соцсетях широко разлетелось видео, снятое на улице одного из украинских городов перед Рождеством. Мужчина интересуется у группы несущих звезду ряженых, что они празднуют. Услышав, что Рождество, автор видео спросил, чье именно. Только девушка в костюме козы уверенно сказала, что Иисуса. Однако вопрос о том, кто такой Иисус Христос, загнал всех «ряженых» в ступор. Внятного ответа на него мужчина так и не получил.

В конце концов, одна из участниц мероприятия выдала «суть» происходящего: «Ну, типа, мы тут не все далеко не верующие. И это не значит, что мы колядуем исключительно с точки зрения верующей».

Она объяснила, что «ряженые» собирают деньги на 3-тью штурмовую бригаду ВСУ и предложила автору видео «присоединиться».

Напомним, колядовать со звездой или христославить — это известный святочный обряд, распространенный среди славянских и североевропейских народов. Он сопровождается исполнением колядок на христианские темы. И в нем может участвовать даже церковный причт.

Перед началом колядования участники шествия обычно спрашивали: «Нельзя ли, любезные хозяин с хозяюшкой, у вас со звездой Христа прославить?». А, получив позитивный ответ, пели тропарь «Рождество твое, Христе, Боже наш» и другие церковные песнопения.

К чему сегодня «звезда» и рождественское колядование людям, не способным даже объяснить, кто такой Иисус Христос, — вопрос.

На самом деле, бессмысленная имитации различных традиций и обрядов — это характерная черта современного украинского общества, которую иначе как карго-культом язык назвать не поворачивается.

«Эталонные» карго-культы возникли в свое время на островах Меланезии и распространились особенно широко в годы Второй мировой войны. Американская авиация сбрасывала над своими базами в Океании на парашютах или выгружала на аэродромах массу грузов: оружие, снаряжение, боеприпасы, инструменты, обмундирование, лекарства, продукты питания. С учетом обстоятельств, много полезного перепадало бесплатно местным островитянам за их дружелюбие и гостеприимство. Меланезийцы не могли рационально объяснить себе происхождение такого количества нужных вещей, и стали приписывать их создание «духам». Они искренне поверили, что диспетчеры, радисты и пилоты совершают некие магические ритуалы, благодаря которым сверхъестественные существа делятся с обычными людьми всем необходимым. Островитяне начали создавать из бамбука макеты самолетов и вертолетов, а из половинок кокосов — собирать «наушники». Без какого-либо смысла они годами повторяли непонятные им действия, превратившиеся в ритуалы. Естественно, бамбуковые самолеты никому ничего не привезли, но местами меланезийцы все еще верят в то, что им когда-то им обязательно повезет.

Нечто похожее происходит сегодня и на Украине.

В националистическом угаре многие жители страны начинают механически выполнять различные ритуалы, не понимая их сути и вкладывая в них смыслы, коренным образом отличающиеся от истинных.

Отдельное направление этого карго-культа — «вышиванки». После победы так называемого «евромайдана» поклонение перед вышитыми рубашками без воротника достигло среди украинской «патриотической» общественности уровня беснования. Важными составляющими этого культа стали «дни вышиванок» и «парады вышиванок». Формальная цель всего этого — «сохранение украинских народных традиций». Вот только на самом деле никакого отношения ни к каким традициям оно не имеет.

Сама идея проведения «дня вышиванок» возникла вскоре после «первого майдана», в 2006 году. Такая мысль родилась в голове у местечковой журналистки-националистки из Черновцов Олеси Ворнюк. Благодаря этому «маркетинговому ходу» она пробила себе путь на национальное телевидение и возглавила «коммерчески успешную» общественную организацию.

Предложенный Воронюк «новодел» пришелся по вкусу политикам, эксплуатирующим на Украине националистическую риторику ради власти и денег.

«День вышиванки», который проводится в третий четверг мая, стал прекрасным поводом для мобилизации ультраправого электората и манипуляции сознанием населения в националистическом ключе.

Впрочем, уже очень скоро бенефициары правых настроений сообразили, что одного дня для эксплуатации такой «прекрасной» идеи мало. Если изначально «парады вышиванок» приурочивали к «Дню вышиванки», то со временем их стали проводить по каждому достойному внимания националистов поводу. Например, во Львове — с 2012 года в день празднования создания дивизии СС «Галичина». После победы «евромайдана» эту традицию распространили и на другие украинские города, в том числе — на Киев.

Под «вышиванку» на Украине раскрашивают все что угодно: автомобили, чехлы от мобильных телефонов, одноразовые пакетики в супермаркетах, туалетную бумагу… В «вышиванки» массово наряжают собак и кошек. Самое комичное заключается в том, что современные «вышиванки» к украинским народным традициям не имеют уже практически никакого отношения.

В XVIII—XIX веках на фоне изменения экономических отношений, развития массового производства, усиления миграций и постепенного распространения грамотности традиционная бытовая культура и фольклор стали «смываться» потоком модернизации. И не зря многие былины о киевском периоде существования Древнерусского государства были записаны на Севере, а знаменитый сказатель Трофим Рябинин жил в Олонецкой губернии. Современные историки и этнографы признают, что наши сведения о дохристианской мифологии восточных славян носят фрагментарный характер — значительная часть мифов и даже названия отдельных богов являются «новоделом» — в том числе, второй половины ХХ века. Например, не существует никаких доказательств того, что у славян были такие божества, как Лель, Лада, Марена, Купала.

С «вышиванкой» — та же самая история.

Вышитые рубашки никогда не были украинским «ноу-хау». Они существовали у многих народов (например, до сих пор очень популярны у мексиканцев), и были широко распространены у всех славян. Но в XIX веке стали отступать под давлением унифицированного «европейского» костюма.

Вдали от основных торговых путей и промышленных центров бытовая культура имела определенную инерцию (например, на упомянутом ранее Русском Севере), но территория современной Украины в это время находилась в центре экономических событий. Поэтому быт большей части местных жителей «традиция» покинула.

Интерес к вышитым рубашкам, время от времени возвращался под влиянием моды. Но это уже не была «старая вышиванка», в которую вкладывались какие-то мистические смыслы. Поэтому современные рассуждения украинских этнографов о ее глубоком «символизме», как говорится, высосаны из пальца, и служат, разве что, делу продвижения по карьерной лестнице или сбора лайков в Интернете.

Большинство «вышиванок», хранящихся сегодня в украинских этнографических музеях, вышиты в конце XIX — начале XX века по лекалам, которые наносились в качестве маркетингового хода на упаковку для мыла на предприятиях популярного производителя парфюмерии — «Брокар и Ко».

А уже в Советском Союзе на фоне политики коренизации украинские псевдоэтнографические мотивы использовались в социалистической бытовой культуре. Вышитую сорочку «в украинском стиле» носил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и даже придуманный писателем Лазарем Лагиным Старик Хоттабыч. Но это не означает, что они были носителями неких сакральных украинских смыслов. Это, кстати, касается и придуманного практически с нуля советским хореографом одесситом Павлом Вирским «украинского народного» танца гопак. Он, как и «вышиванка», в ХХ веке был практически забыт, сохранившись только на картинках и в весьма условных письменных описаниях, а потом создан буквально «из воздуха».

Конечно, частично традиции «вышиванки» можно восстановить по рисункам, но «сложить» полную картину по данному вопросу без машины времени вряд ли когда-либо получится. Впрочем, среди украинских элит это никому и не нужно.

Владимир Зеленский с супругой и прочие «новоукраинские элитарии» дефилируют в «вышиванках» от современных модных кутюрье, которые к традициям не имеют никакого отношения. Рядовые же украинцы выходят на «парады» в рубашках, вышитых по образцам с мыльных оберток XIX столетия. И многие из них при этом искренне верят в сакральность того, что они делают.

«Национальный герой» Украины литератор и художник Тарас Шевченко даже не знал, что он «украинец». При его жизни такого этнонима вообще не существовало — он появился значительно позже. «Кирилло-Мефодиевское братство», в которое входил Шевченко, выступало против крепостного права и за республиканскую форму правления. А «южные русские», по мнению членов братства, должны были жить в одной федерации с остальными русскими, сербами и болгарами. В современной Украине за такие предложения Шевченко схлопотал бы лет 15 лишения свободы. Но его портреты висят сегодня в каждом школьном кабинете «украинской мовы».

Никаких достоверных упоминаний об использовании до середины XIX века украинского «национального» желто-голубого флага не существует. Выдуманная украинскими «историками» сказка о львовской хоругви с золотым львом на голубом поле во время Грюнвальдской битвы — ложь. Поле было красным. А желто-голубая символика появилась на Западной Украине только в середине XIX века. Скорее всего, она была взята с герба бывшего наместником польского короля в Галиции Владислава Опольчика. Крайне сомнительный повод для национальной гордости…

Но все это меркнет по сравнению с ужасом, который происходит на Украине вокруг церковного вопроса. Люди, которые осознанно подходят к духовной жизни, прекрасно понимают, что каноничной является исключительно Украинская православная церковь (УПЦ).

Псевдоправославные же структуры вроде СЦУ-ПЦУ, киевского патриархата и других им подобных — не более, чем политические кружки. Общины искренне верующих воцерковленных людей, существовали только в УПЦ.

Однако в рамках мобилизации населения против канонического православия и всего русского киевский режим развернул настоящую войну с УПЦ. Одна из главных технологий — захват церквей силами свезенных из других регионов боевиков-неонацистов. Причем, в ряде ситуаций, как, например, во время атаки на Киево-Печерскую лавру, права ПЦУ отстаивали… язычники сатанисты**! Представители «группы поддержки ПЦУ» кричали: «Да здравствует сатана»** и проводили обряды с пентаграммами.

Значительная часть храмов УПЦ, захваченных якобы для нужд ПЦУ молодчиками в камуфляже, теперь просто больше не функционируют: стоят пустые (в сети с грустной иронией расшифровывают ПЦУ как «пустые церкви Украины») или используются в качестве клубов. Никакой ценности для захватчиков они не представляют. Религиозные лозунги использовались для прикрытия политических богоборческих атак. У ПЦУ нет воцерковленных прихожан, которым были бы нужны эти церкви. Та же самая история с монахами и «реквизированными» монастырями.

Рассказы «просроченного» Зеленского и его подпевал о том, что киевский режим якобы отстаивает некую самобытность Украины — наглая и циничная ложь. «Украинство» было придумано на рубеже XIX и XX веков. Поэтому никакой древней, «самобытной» и отдельной от остальных восточных славян культур у украинцев нет.

А то, что сейчас за эту самую «уникальную самобытность» выдается — всего лишь не имеющие никакого реального содержания элементы карго-культа. Причем, за меланезийские бамбуковые самолеты, в отличие, от «вышиванки» и желто-голубого флага, хотя бы не призывают никого убивать…

Святослав Князев