В связи с инициативой Трампа по созданию «Совета мира» сразу же пошла волна публикаций о ныне действующей ООН: с одной стороны пишут и говорят о её бесполезности и недееспособности, с другой – о том, что это инструмент в руках глобалистов.

Это правда:

- ООН, действительно, создавалась, как орган глобального управления миром, а структуры ООН идеально подходят под цели глобалистов и мирового правительства.

- ООН, действительно, недееспособна, что доказала многократно.

Только это не вся правда.

- Статус постоянного члена Совета безопасности ООН имел огромное значение для отстаивания жизненных интересов СССР.

- ООН сыграла огромную роль не только в деколонизации мира («раскулачивании» европейских колониальных держав), но и в том, что процесс деколонизации не поставил немалую часть бывших европейских колоний в неоколониальную зависимость от США (в значительной мере благодаря СССР и его статусу постоянного члена СБ ООН).

- Структуры ООН перешли под контроль глобалистов в результате капитуляции перед Западом Горбачёва и Ельцина, в результате попытки вписаться в Глобальную Утопию.

- недееспособность ООН – прямой результат нежелания Америки решать вопросы на основе взаимоприемлемых компромиссов, с одной стороны, и наличия права вето при принятии решений у постоянных членов СБ ООН (главным образом у России и Китая, Франция с Англией не в счет уже давно) с другой.

Поэтому проблема не в ООН. Проблема в том, что в результате капитуляции СССР при Горбачёве и РФ при Ельцине возник однополярный мир. ООН в этот однополярный мир не вписалась благодаря Сталину. Отсюда и её ставшая притчей во языцех недееспособность, отсюда начатый вовсе не Трампом поиск новой формы глобального управления миром.

Напомню, что первая попытка создать инструмент глобального управления была предпринята по итогам Первой мировой войны – Лига Наций. Президент США Вудро Вильсон, опираясь на колоссальную экономическую мощь США и то, что союзники по Антанте оказались «в долгах как в шелках» у американских банкиров, вздумал нахрапом создать, как бы сейчас сказали, однополярный мир, с Лигой Наций в качестве инструмента его управления.

Однако по итогу Англия вчистую обыграла Штаты на Версальской мирной конференции. Американцам пришлось сделать хорошую мину при плохой игре – мы изоляционисты и не очень-то хотелось во все эти Лиги Наций играть.

Как результат Лига Наций превратилась в недееспособную структуру, т.к. у Британской империи уже не было возможности построить под себя однополярный мир и превратить дипломатическую победу в политическую.

Второй заход на создание однополярного мира и органа его управления предпринял Рузвельт – Организация Объединенных Наций. Первоначально он попытался утвердить мировую гегемонию слишком прямолинейно: в составе ООН создаётся Совбез из четырех членов (позже стало пять), решения которого обязательны для всего мира, при этом решения в нём принимаются большинством голосов. Это очевидно закладывало перспективу принуждения СССР к выполнению воли гегемона.

Сталин решительно выступил против и потребовал право вето, как условие согласия СССР на создание ООН.

«Для отступления от этой позиции у нас пространства нет, так же как его не было у наших войск, сражавшихся в Сталинграде» (Андрей Громыко)

Рузвельт был вынужден принять советскую позицию, рассчитывая, что при военной и экономической мощи США это лишь замедлит установление однополярного мира и превращение ООН в инструмент его управления.

Ошибся.

После краха СССР и форсирования глобализации (строительства Нового дивного мира) уже при Буше-младшем активно прорабатывалась идея замены непригодной для однополярного мира ООН, в силу наличия права вето у его постоянных членов СБ, Лигой Демократий, с НАТО в качестве органа демократического переустройства мира.

Сенатор Маккейн: «К сожалению, Совет Безопасности ООН не способен ввести значимые санкции (против Ирана) из-за сопротивления против этого со стороны России и Китая. Я давно предложил (создание) “Лиги демократий”, которая соберется вместе и будет действовать не только по этому вопросу, но и по другим действиям, чтобы ответить на такие ситуации, как получение Ираном ядерного оружия».

Но силёнок тогда на это США не хватило.

Теперь мы имеем дело с новой попыткой уже Трампа создать механизм глобального управления в виде «Совета мира».

Да, Трамп враг либеральных глобалистов. Поэтому новый орган управления миром не будет представлять интересы транснациональных «трех толстяков», но он будет представлять и проводить в жизнь интересы ковбойских «трёх толстяков».

Для либеральных глобалистов это более чем существенно, отсюда и столь истерическая реакция у лидеров ЕС, этого оплота глобализма в современном мире.

Да, это существенно и для Трампа – создается организация, в которой, как пишут СМИ, лишь у США есть право вето, и при этом сносится ООН, в которой столь прочны стали за последние десятилетия позиции его врагов – либеральных глобалистов.

Что все это означает для остальных стран мира и, в первую очередь, для России?

Россия уже многие века неизменно руководствуется принципом – «равная среди первых».

Сергей Лавров на недавней пресс-конференции ещё раз подтвердил непреложность для России принципа равноправия во внешней политике.

«Мы будем вести дела с нашими партнёрами, со всеми партнёрами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты, будем разговаривать, конечно же, на основе принципов равноправия».

Членство в организации, решения которой обязательны для исполнения членами организации, в условиях, когда очевидно, что по многим вопросам Россия будет оказываться в меньшинстве, неизбежно будет ограничивать суверенитет России и ставить ее интересы в зависимость от «доброй воли» Трампа. Поэтому история с Советом мира один в один напоминает историю с первоначальным вариантом ООН. Тогда руководство Советского Союза эту проблему решило, не войдя в конфликт с президентом Рузвельтом, будем надеяться, что и сейчас эта проблема будет решена без ущерба российско-американским отношениям и без ущемления суверенитета России.

Игорь Шишкин