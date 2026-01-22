Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Александр Колпакиди разворачивает спор «финансисты против производственников»: зачем рынку паника и синусоиды, почему большевики первыми национализировали банки, откуда вырос ревизионизм Бернштейна и роль Каутского, зачем элиты договариваются в закрытых клубах и как миф о финансировании Маркса рассыпается при проверке. По пути — Роза Люксембург и Либкнехт, фигура Петра Красикова, короткий апдейт про книгу о Зорге и аккуратный разбор тезисов о государстве и капитале.

00:00 Вступление и анонс вопросов зрителей

00:01:10 Финансисты vs производственники: синусоиды и стабильность

00:03:17 Большевики и банки: зачем началась национализация

00:04:48 Французский капитал при позднем царизме и попытки «вытащить» активы

00:06:06 Ревизионизм Бернштейна и раскол с коммунистами

00:07:32 Каутский, социал-демократы и почему союз не случился

00:10:17 Сеть элит и кейс Эпштейна как иллюстрация переплетения интересов

00:11:56 Государство как автономный игрок и «договорняк» элит

00:13:47 Почему тезис «финансисты спонсировали Маркса» не выдерживает проверку

00:14:50 Американская индустриализация глазами ранних большевиков

00:16:35 Анонс параллельных книжных проектов автора (нейтрально)

00:24:01 Где «договариваются» элиты: закрытые клубы и традиции

00:27:01 Бернштейн и Каутский: как работала связка и чем это кончилось

00:29:08 Роза Люксембург и Либкнехт: почему их убрали

00:31:10 Как ЦРУ работало через социал-демократов против компартий

00:31:54 Энгельс как опора Маркса: факты без мифологизации

00:35:15 Пётр Красиков: ранний ленинец, роль и споры вокруг фигуры

00:40:30 Закрытые архивы и «банковские» сюжеты: почему так сложно проверить

00:41:30 Финал и приглашение к вопросам

