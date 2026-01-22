Что такое материя? // Философский камень №21. Роман Осин
Материя – одна из фундаментальных категорий философии и естествознания. При этом важно отличать естественнонаучное понимание материи от философского.
Как понимали материю философы на протяжении всей истории?
Как понимает материю марксизм?
В чем философское понимание материи отличается от конкретно-научного?
Какие основные свойства материи можно выделить?
Какие формы движения материи существуют?
Эти и другие вопросы разбирает в ролике кандидат философских наук Роман Осин.
Ссылки по теме:
Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме.
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.
Ленин В. И. Философские тетради.
Гольбах П. А. Система природы.
Энгельс Ф. Диалектика природы.
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Философское и научное понимание материи
— Философская категория материи формировалась постепенно: от первооснов стихийных материалистов (вода, воздух, огонь, атомы) до метафизического материализма Нового времени и диалектического материализма в марксизме.
— Научное (естественнонаучное) понимание материи изучает её конкретные формы и проявления (физические, химические, биологические формы движения и т.д.), но не раскрывает всеобщие, универсальные стороны материи как таковой.
— Философское понимание материи, особенно в марксистской традиции (Ленин, Энгельс), — это определение материи как объективной реальности, существующей вне и независимо от сознания, познаваемой через ощущения.
2. Отличие материализма от идеализма и теологической позиции
— В споре с идеализмом, материализм утверждает первичность материи по отношению к сознанию; идеализм — напротив, считает сознание первичным.
— Необходимость “веры” в материю противопоставляется религиозной вере: материя дана непосредственно в ощущениях, является объектом исследований, а не предметом мистической веры или абстракции.
3. Атрибуты и свойства материи
— Основные свойства материи: объективная реальность, абсолютность, неисчерпаемость и системность.
— Материя вечна, не создана ничем, бесконечна в проявлениях и формах, её многообразие неисчерпаемо для познания.
— Материя существует независимо от человека и человеческого сознания, но человек может преобразовывать её и познавать — сам человек также материален.
— Атрибуты материи: движение, пространство и время (с оговоркой, что философское понимание этих понятий шире, чем физическое).
4. Историческая эволюция представлений о материи
— Развитие философии, науки и общественно-экономических отношений вызывало радикальные изменения в понимании материи.
— Механистический материализм был ограничен редукцией всего к механике, не учитывал развитие и многообразие форм движения вещества.
— Диалектический материализм (в отличие от метафизического) понимает материю как постоянно развивающуюся и переходящую из одной формы в другую, включая высшую — социальную, где возникает качественно новое — сознание, не сводимое к механике или биохимии.
5. Познание материи — процесс бесконечный
— Новые открытия физики не опровергают философскую категорию материи, а показывают неисчерпаемость материального бытия.
— Отказ от “веры” в пользу эмпирического и практического познания: материей не верят, её изучают и преобразуют посредством практики.
6. Связь теории и практики
— Для развития человеческого общества, для отделения истины от заблуждения материю (особенно её социальную форму) надо не просто осознавать, а практически преобразовывать.
— Теория без практики мертва, как и практика без теории слепа — только единство позволяет движению вперёд.
Глубокий междисциплинарный и аналитический взгляд
Современная наука может обнаруживать всё более экзотические формы “материи” — например, тёмную материю, энергию, квантовые поля, но философская установка диалектического материализма призывает не теряться в новизне фактов и не отождествлять философскую “материю” с конкретными её физическими воплощениями. Фактическое исчезновение привычных свойств (массы, протяжённости, “вещественности” в классическом смысле) не делает саму материю (как объективную реальность) менее актуальной.
Мы видим тут интересную аналогию с современной информационной революцией в ИТ и науке о данных: информация существует как абстракция, но обязана иметь материальный носитель (пусть это память в квантовом компьютере или биоорганизм). В психологии же каждый образ, чувство и мысль коррелируют с материальными процессами, при этом обладают собственной логикой развития.
Диалектика материи проявляется и в самом познании: каждое новое знание — не просто “накопление фактов”, а пересмотр прежних границ и формулировок самой реальности. Предельная честность материалиста в признании неисчерпаемости материи — это, по сути, и признание бесконечности творческого процесса научного познания.
Практический вывод
Философская категория материи необходима для наведения порядка во множестве частных научных открытий, чтобы не подменять фундаментальную проблематику экзотикой новых терминов. Материализм не требует мистической веры — он призывает к практике, исследованиям, осознанной деятельности и честности по отношению к неизвестному.
При этом материализм в своей диалектической форме открыт для развития: он не боится изменений, новых форм движения, неизведанных сфер знания и даже “краха” старых понятий, ибо видит в этом естественное движение самой реальности.
Открытый вопрос для размышления
Если материя в своём философском понимании бесконечна и наш опыт — лишь частный случай проявления материи, то можно ли утверждать, что истина тоже всегда будет только ограниченным и относительным отражением этой объективной реальности? И возможно ли когда-либо достичь такого уровня познания, при котором разница между субъективным сознанием и объективной материей исчезнет — или этот разрыв принципиален и вечен?