Материя – одна из фундаментальных категорий философии и естествознания. При этом важно отличать естественнонаучное понимание материи от философского.

Как понимали материю философы на протяжении всей истории?

Как понимает материю марксизм?

В чем философское понимание материи отличается от конкретно-научного?

Какие основные свойства материи можно выделить?

Какие формы движения материи существуют?

Эти и другие вопросы разбирает в ролике кандидат философских наук Роман Осин.

Ссылки по теме:

Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме.

Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.

Ленин В. И. Философские тетради.

Гольбах П. А. Система природы.

Энгельс Ф. Диалектика природы.

