Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В гостях у Сергея Дмитриева — ветеран госбезопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Юрий Андропов — человек-легенда или человек-загадка? Мы открываем архивы КГБ, чтобы отделить мифы от реальности: от партизанского подполья до кабинета на Лубянке.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Андропов: спаситель или могильщик СССР?

04:04 Инсайд: Как правильно читать документы КГБ (между строк)

08:21 Партизанское прошлое: война и женские курьеры

17:17 Венгрия-56: Андропов в осажденном посольстве

26:09 Шпионский детектив: как доклад Хрущева попал в ЦРУ

27:56 Миф об «армии стукачей»: Реальные цифры агентуры КГБ

33:27 Рождение легенды: создание группы «Альфа» и «Вымпел»

39:38 Зачистка МВД: война Андропова с милицейской мафией

45:32 Главная тайна: Зачем он продвигал Горбачева, Яковлева и Ельцина?

52:28 Афганистан: как мы попали в американскую ловушку

#Андропов #КГБ #СССР #Спецслужбы #История #Хлобустов #ЦРУ #Разведка #Горбачев #Архивы