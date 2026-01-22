Когда ребенок в 2-3 года выражает своё недовольство, неприятие и прочие негативные эмоциональные и чувственные реакции в виде криков и истерики, мы не обращаем на это особого внимания – проревётся, посидит в одиночестве и успокоится. Когда такую реакцию демонстрирует ребенок 5 лет, ему объясняешь необходимость себя контролировать, не устраивать концерты из-за ерунды. В 10 лет впору бить в набат и думать, как всё это исправить, так как предчувствие скорого пубертата пугает уже вас. Подобное поведение в 20 лет служит пропуском на конкурс: «Родитель десятилетия», с последующим покаянием и размышлением, где и как удалось так нагрешить.

Читая политические, экономические и прочие правовые анализы значительной части популярных и известных экспертов и лидеров мнений, регулярно-постоянно испытываешь когнитивный диссонанс. Сегодня сбросил ссылку на одну из самых ярких работ дюже умному и мудрому человеку, с комментарием, дескать как хорошо, что данный автор продолжает радовать нас своими текстами, ведь благодаря этому не получается забыть, почему перед ним спешно закрыли ворота во власть, а коллеги по цеху стараются не поминать его имя лишний раз.

Ответ был лаконичен и великолепен, его хочется просто цитировать: «Текст очень эмоциональный, классный, вдохновляющий и крутой… если б его написал подросток в острой фазе пубертата. Для взрослого человека, тем более претендующего на статус мыслителя (или на что он там претендует, не знаю, не знаком лично) – объяснимо только порывом эмоций после бутылки водки. Ему совет простой – если после 50 ещё не нашел повод для гордости- налей ещё 50».

Дорогие товарищи, когда вас в очередной раз накрывает экспрессивная эмоционально-чувственная реакция в стиле Эдварда Мунка (картина “Крик”) – не надо ей поддаваться. Осознайте, что вы уже давно взрослые люди, что за последние 4 (четыре) года было очень много и во много раз более серьёзных поводов для страхов и паники, но они оказались пустышками, или были решены, что большая часть известной вам информации изначально манипулятивна и искажена, что вы не видите даже половину игровых досок, где происходит партия и т.д.

В конце концов, берите пример с детей, которые постоянно пытаются выглядеть взрослее, чем они есть. Выдохните, отвлекитесь, успокойтесь, найдите пример более знающих и взрослых людей, что ранее оказывались верны в своих оценках. Копируйте их реакции и поведение. Эмоции бьют, но вы же хотите выглядеть как взрослый человек, начинайте изображать глубокомысленную синюю гусеницу из «Алисы в стране чудес», выдыхая дым и «мудрость слов». Когда же реально понимающие люди выскажутся, сделав это спокойно и через некоторое время – «ничего страшного нет», говорите окружающим, что именно так и думали, просто не могли так сформулировать, ибо не обучены. Всё.

И, да, в мирное время бегущий генерал вызывает смех, в военное – панику, у нас далеко не мирное время, но генералы бегали за эти 4 (четыре) года всего 2 (два) раза, и это было давно, теперь они ведут себя степенно. Не бегут? Выдыхайте, вы мудрая синяя гусеница…

