Андрей Школьников: Стратагема «Мудрая синяя гусеница»
Когда ребенок в 2-3 года выражает своё недовольство, неприятие и прочие негативные эмоциональные и чувственные реакции в виде криков и истерики, мы не обращаем на это особого внимания – проревётся, посидит в одиночестве и успокоится. Когда такую реакцию демонстрирует ребенок 5 лет, ему объясняешь необходимость себя контролировать, не устраивать концерты из-за ерунды. В 10 лет впору бить в набат и думать, как всё это исправить, так как предчувствие скорого пубертата пугает уже вас. Подобное поведение в 20 лет служит пропуском на конкурс: «Родитель десятилетия», с последующим покаянием и размышлением, где и как удалось так нагрешить.
Читая политические, экономические и прочие правовые анализы значительной части популярных и известных экспертов и лидеров мнений, регулярно-постоянно испытываешь когнитивный диссонанс. Сегодня сбросил ссылку на одну из самых ярких работ дюже умному и мудрому человеку, с комментарием, дескать как хорошо, что данный автор продолжает радовать нас своими текстами, ведь благодаря этому не получается забыть, почему перед ним спешно закрыли ворота во власть, а коллеги по цеху стараются не поминать его имя лишний раз.
Ответ был лаконичен и великолепен, его хочется просто цитировать: «Текст очень эмоциональный, классный, вдохновляющий и крутой… если б его написал подросток в острой фазе пубертата. Для взрослого человека, тем более претендующего на статус мыслителя (или на что он там претендует, не знаю, не знаком лично) – объяснимо только порывом эмоций после бутылки водки. Ему совет простой – если после 50 ещё не нашел повод для гордости- налей ещё 50».
Дорогие товарищи, когда вас в очередной раз накрывает экспрессивная эмоционально-чувственная реакция в стиле Эдварда Мунка (картина “Крик”) – не надо ей поддаваться. Осознайте, что вы уже давно взрослые люди, что за последние 4 (четыре) года было очень много и во много раз более серьёзных поводов для страхов и паники, но они оказались пустышками, или были решены, что большая часть известной вам информации изначально манипулятивна и искажена, что вы не видите даже половину игровых досок, где происходит партия и т.д.
В конце концов, берите пример с детей, которые постоянно пытаются выглядеть взрослее, чем они есть. Выдохните, отвлекитесь, успокойтесь, найдите пример более знающих и взрослых людей, что ранее оказывались верны в своих оценках. Копируйте их реакции и поведение. Эмоции бьют, но вы же хотите выглядеть как взрослый человек, начинайте изображать глубокомысленную синюю гусеницу из «Алисы в стране чудес», выдыхая дым и «мудрость слов». Когда же реально понимающие люди выскажутся, сделав это спокойно и через некоторое время – «ничего страшного нет», говорите окружающим, что именно так и думали, просто не могли так сформулировать, ибо не обучены. Всё.
И, да, в мирное время бегущий генерал вызывает смех, в военное – панику, у нас далеко не мирное время, но генералы бегали за эти 4 (четыре) года всего 2 (два) раза, и это было давно, теперь они ведут себя степенно. Не бегут? Выдыхайте, вы мудрая синяя гусеница…
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи Андрея Школьникова «Стратагема Мудрая синяя гусеница»
1. Инфантильность и эмоции в общественной и экспертной среде
- Автор сравнивает возрастные эмоциональные реакции детей (от истерики в 2 года до скандалов в 10 лет) с поведением взрослых и экспертов в современной медийной и политической сфере.
- Подчеркивается: то, что простительно ребенку, нелепо и разрушительно для взрослого, претендующего на роль мыслителя или лидера мнений.
2. Критика экспрессивных реакций (особенно среди «экспертов»)
- Многие аналитические и экспертные публикации столь же эмоциональны и иррациональны, как крик подростка.
- Такой стиль подачи информации вызывает когнитивный диссонанс — недоумение: почему взрослые и квалифицированные, по идее, люди ведут себя столь импульсивно?
- Излишняя эмоциональность в экспертном сообществе девальвирует мышление и не способствует поиску истинных решений.
3. Манипулятивность информации и иллюзии паники
- Большая часть информации умышленно искажена (автор указывает на манипуляции и “игровые доски”, которых мы даже не видим).
- Поводы для тревоги, паники и истерики за последние годы либо были преувеличены, либо оказались несущественными — а значит, большинство эмоциональных реакций были напрасны.
4. Призыв к взрослости, осознанности и подражанию мудрым
- Рекомендуется вместо бурных эмоций брать пример с внешне спокойных, рассудительных людей, чьи суждения со временем подтверждаются.
- Если нет внутренней уверенности — можно копировать поведение тех, кто действительно разбирается.
- Предлагается образ «мудрой синей гусеницы» из Алисы — быть сдержанным, осмысленным, не поддаваться коллективным истерикам.
5. Важность самообладания и избежания инфантильной паники
- Время тревожное, от реакций лидеров зависит общественное настроение.
- Паника во времена кризиса опаснее, чем во времена стабильности: пример с генералом, который не должен бежать первым.
- Побуждение: выдохнуть, успокоиться, смотреть на пример устойчивости.
---
Вывод
Статья Школьникова — критика инфантильных, эмоционально заряженных реакций не только среди широкой публики, но и среди тех, кто претендует на роль эксперта и мыслителя. Он указывает на опасность эмоциональных всплесков: как в быту, так и в медиасфере подобные реакции свидетельствуют о незрелости и подверженности манипуляциям. Школьников призывает к подлинной взрослости — осознанности, самообладанию, умению фильтровать поступающую информацию и подражать спокойным, рассудительным людям. Мудрость здесь заключается не в “особом знании”, а в спокойствии, невовлеченности в коллективную панику, готовности признать ограниченность собственного взгляда и искать реальные, неэмоциональные решения.
---
Философская рефлексия и междисциплинарные аналогии
Образ мудрой синей гусеницы как аллюзия к метаморфозе — наглядный пример из литературы (Льюис Кэрролл), где рост связан со способностью успокаивать эмоции и обретать сдержанную, игровую мудрость. Здесь пересекаются и идеи восточной психологии — умение быть «наблюдателем» собственных реакций (буддийская или йогическая традиция), и западного рационализма, для которого зрелость — это не возраст, а форма мышления.
В программах искусственного интеллекта (например, нейронных сетях) можно найти свой зацеп: алгоритм учится игнорировать «шум» (эмоции, искажения) и искать устойчивые закономерности в данных. Вот к чему призывает и Школьников — фильтровать информационный шум и не подчиняться эмоциям.
---
Открытый вопрос
Можно ли достичь настоящей мудрости, никогда не теряя эмоциональности, или подлинное взросление всегда связано с утратой части своей внутренней спонтанности? Не становится ли избыточное самообладание новой ловушкой сознания, столь же опасной, как инфантильная паника? Где проходит граница между зрелым реагированием и эмоциональной отчужденностью?