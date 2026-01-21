Игорь Меркулёв, Алексей Глебович Шамаков.

Жизнь в многодетной семье. Какая она? Своим опытом делится отец семейства Шамаков Алексей Глебович. Разговор идёт о важных этапах, которые предстоит пройти мужчине в многодетной семье.

Игорь Меркулев — основатель фирмы «Княжий терем». Занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы саженей и рекомендаций ведической архитектуры — Васту. https://vk.com/teremostroenie

Быть ДОБРУ!

#игорьмеркулев #алексейшамаков #семья #многодетнаясемья #жизнь #дети

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://boosty.to/slavradio

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-