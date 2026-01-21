ЗЕЛЕНАЯ ИСТЕРИЯ И ТУПИК ПРОГРЕССА. Лисицын: Кому выгоден климатический алармизм? | Фёдор Лисицын
В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает книгу Адама Хотерна «Иное будущее». Это не просто обзор книги, это жесткий спор с современными западными догмами. Лисицын камня на камне не оставляет от «зеленой повестки» и теорий бесконечного прогресса.
Купить книгу Александра Артамонова:
Ozon: https://ozon.onelink.me/SNMZ/ltydfd7t
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/256653290/detail.aspx?utm_source=multi&utm_medium=cpm&utm_campaign=42744-id-artamonov
Читать Электронные книги: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Прогресс под вопросом: почему мы перестали развиваться?
01:45 Западная ловушка: глобальное развитие как догма
03:05 Сомнение в будущем: Почему наши дети могут жить беднее нас
07:18 Климатическая истерия: Кто наживается на страхе?
10:46 Кейс «Озоновой дыры»: как корпорации обманули мир
11:49 Палеоклимат: Земле плевать на человека (доказательства истории)
13:47 Ловушка идентичности: Права меньшинств или диктат?
16:30 СССР и Китай: как правильно решать национальный вопрос
19:54 Фабрика иждивенцев: Почему нельзя просто раздавать деньги
20:43 Конец Welfare State: социалка, которую мы потеряли
21:49 Безрешенчество — худшая стратегия
#КнижныйДень #НашеЗавтра#Лисицын #Климат #Экология #Прогресс #Политика #Общество #СССР #Экономика #Будущее #Книги
Комментарий редакции
1. Критика современного понимания прогресса:
Фёдор Лисицын рассматривает книгу Адама Хоттерна «Иное будущее: развитие, каким оно должно быть» как попытку осмыслить, куда движется человечество. Он подчеркивает, что автор отходит от догмы о неизбежности и однозначной положительности прогресса, ставит под вопрос направление и методы развития, задаёт фундаментальные философские вопросы: обязано ли человечество постоянно двигаться вперёд технически и социально, или сначала стоит решить внутренние противоречия существующих моделей?
2. Климатический алармизм и скептицизм по отношению к «зелёной» повестке:
Лисицын выражает несогласие с тревожными прогнозами относительно климата и считает «климатический алармизм» одной из западных ментальных установок, даже у авторов, сомневающихся в других догмах. Он сравнивает современные климатические страхи с циклическими изменениями климата в истории Земли: планета неоднократно переживала периоды, которые кардинально меняли условия жизни. Он подвергает сомнению целесообразность резких мер ради борьбы с климатом, отмечая, что кризисы и вынужденные миграции всегда были частью человеческой истории.
3. Вопрос культурного многообразия и ассимиляции:
Обсуждается утопичность идеи выстраивания ровного баланса всех культур и народов. История, по мнению Лисицына, показывает, что ассимиляция и исчезновение малых этносов и культур – закономерный процесс; попытки конструктивно учесть интересы всех неизбежно упираются в бюрократические или националистические тупики либо ведут к появлению новых конфликтов.
4. Социальное неравенство и борьба с нищетой:
Лисицын соглашается с автором книги, что социальная несправедливость и нищета – главные источники напряжённости. Однако он критикует чрезмерную государственную поддержку, порождающую «профессиональных паразитов», и считает, что эффективная борьба с нищетой требует поиска баланса между поддержкой и стимулированием самостоятельности.
5. Ограниченность решений, цикличность проблем:
Важнейшая мысль – любой путь развития порождает новые проблемы, и не существует «идеального решения». Безумное стремление к отсутствию проблем или к универсальному благу лишь порождает новые кризисы, часто более глубокие, чем предыдущие.
---
Выводы:
В этой лекции поднимается остроактуальная – и в то же время вечная – тема кризиса современного понимания прогресса. Лисицын демонстрирует аналитический, междисциплинарный подход: обсуждает климатические и социальные вопросы, культурную политику через призму истории, политики, философии. Он скептически относится к идеализации, будь то вера в поступательность прогресса, победу «зелёной» повестки или возможность полного учета интересов всех малых народов.
Важный практический вывод – любая модель развития должна быть гибкой, учитывать ошибки прошлого, а любые возможные решения автоматически создают новые вызовы. Для общества важно не строить утопии, а трезво принимать многомерность реальности, извлекать из этого мудрость и не впадать в крайности.
Наконец, Лисицын подчеркивает, что знание и понимание разных точек зрения, даже тех, с которыми не согласен, – необходимый шаг на пути к мудрости и осознанности.
---
Открытый вопрос для размышления:
Может ли человечество найти устойчивый путь развития, если любые решения всегда порождают новые проблемы, а идеалы оказываются недостижимыми? Или самым зрелым подходом является принятие постоянной изменчивости мира и нахождение внутреннего баланса посреди несовершенства?