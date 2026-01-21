В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает книгу Адама Хотерна «Иное будущее». Это не просто обзор книги, это жесткий спор с современными западными догмами. Лисицын камня на камне не оставляет от «зеленой повестки» и теорий бесконечного прогресса.

00:00 Прогресс под вопросом: почему мы перестали развиваться?

01:45 Западная ловушка: глобальное развитие как догма

03:05 Сомнение в будущем: Почему наши дети могут жить беднее нас

07:18 Климатическая истерия: Кто наживается на страхе?

10:46 Кейс «Озоновой дыры»: как корпорации обманули мир

11:49 Палеоклимат: Земле плевать на человека (доказательства истории)

13:47 Ловушка идентичности: Права меньшинств или диктат?

16:30 СССР и Китай: как правильно решать национальный вопрос

19:54 Фабрика иждивенцев: Почему нельзя просто раздавать деньги

20:43 Конец Welfare State: социалка, которую мы потеряли

21:49 Безрешенчество — худшая стратегия

