Регистрируйте ИП в Точка Банке: https://tchk.me/rJ5XKr

Заказывайте ДНК-тест «Полный геном» от Genotek со скидкой 13% по промокоду PANCHINGEN

https://clck.ru/3RJgP4

Пришло время выяснить, что говорит о троллях, хейтерах и других людях, нарушающих гармонию интернета, наука.

Кто такие тролли на самом деле, что ими движет и чем они отличаются от обычных хейтеров и прочих участников сетевой травли? Узнаем, как психология и эволюционная биология пробуют объяснить эти явления, а также можно ли поймать тролля.

Вы удивитесь, но даже троллинг поддаётся изучению научным методом!

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmQqycRMBs8TGrdWhriBLRu7orUnRu0QTHg_JxPyNHCHw0HLIdjs9docdMa1CJu94B6dp7giI6Gk_B/pub

‍Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j

Разбор доктора Берга (УДАЛЁН YouTube): https://scinquisitor.substack.com/p/doktor-berg

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X

Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor

• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor

• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ

• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor

• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition

• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka

• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium

• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#наука #панчин #тролли #хейтеры

00:00:00 Вступление. Что говорит о троллях и хейтерах наука?

00:05:50 Портрет типичного сетевого тролля

00:08:30 Реклама

00:10:19 Связь между троллингом и садизмом

00:13:36 Реклама

00:16:25 Как сами тролли объясняют, зачем они это делают?

00:20:11 Как обычный пользователь становится троллем?

00:26:18 Эффект онлайн-растормаживания: почему в Интернете исчезают социальные рамки?

00:34:43 Искусственный интеллект будет охотиться на троллей?

00:38:17 Могут ли у троллинга быть эволюционные предпосылки?

00:43:10 Тролли против хейтеров

00:47:57 Хейт во имя справедливости

00:51:16 Заключение. Как не стать троллем?