Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

Я разобрал троллей

1 0
Переслано от: Александр Панчин

Регистрируйте ИП в Точка Банке: https://tchk.me/rJ5XKr

Заказывайте ДНК-тест «Полный геном» от Genotek со скидкой 13% по промокоду PANCHINGEN
https://clck.ru/3RJgP4

Пришло время выяснить, что говорит о троллях, хейтерах и других людях, нарушающих гармонию интернета, наука.
Кто такие тролли на самом деле, что ими движет и чем они отличаются от обычных хейтеров и прочих участников сетевой травли? Узнаем, как психология и эволюционная биология пробуют объяснить эти явления, а также можно ли поймать тролля.

Вы удивитесь, но даже троллинг поддаётся изучению научным методом!

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmQqycRMBs8TGrdWhriBLRu7orUnRu0QTHg_JxPyNHCHw0HLIdjs9docdMa1CJu94B6dp7giI6Gk_B/pub

‍Мой цикл лекций по критическому мышлению с интерактивными домашними заданиями: https://shl.ms/uCPyBOwBi1j

Разбор доктора Берга (УДАЛЁН YouTube): https://scinquisitor.substack.com/p/doktor-berg

Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/

Слушать аудиокнигу Immortality or Death (на англ. яз.) на Spotify: https://open.spotify.com/episode/1yCn6E7ZqF3rbiS4AUkr1X
Также книга доступна на сервисах Storytel, Bookmate, Everand, Google Play Books, Audible, Barnes & Noble, AudiobooksNow и Mobilism.

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition

✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium
• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition

#наука #панчин #тролли #хейтеры

00:00:00 Вступление. Что говорит о троллях и хейтерах наука?
00:05:50 Портрет типичного сетевого тролля
00:08:30 Реклама
00:10:19 Связь между троллингом и садизмом
00:13:36 Реклама
00:16:25 Как сами тролли объясняют, зачем они это делают?
00:20:11 Как обычный пользователь становится троллем?
00:26:18 Эффект онлайн-растормаживания: почему в Интернете исчезают социальные рамки?
00:34:43 Искусственный интеллект будет охотиться на троллей?
00:38:17 Могут ли у троллинга быть эволюционные предпосылки?
00:43:10 Тролли против хейтеров
00:47:57 Хейт во имя справедливости
00:51:16 Заключение. Как не стать троллем?

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Определение и отличия троллинга и хейта
- Троллинг — это деструктивное, провокативное поведение в интернете с целью вызвать у других негативную эмоциональную реакцию. Главная мотивация — реакция, иногда удовольствие от чужих страданий (садизм).
- Хейт (онлайн-ненависть) — публичное выражение негативного отношения, злобы или агрессии, как правило, без цели вызвать ответную реакцию, а скорее — выплеснуть свои чувства либо «наказать справедливо».
- Хейтспич (hate speech) отличается тем, что направлен на возбуждение ненависти к группе.

2. Психологический портрет тролля
- Тролли чаще всего обладают чертами из так называемой «тёмной тетрады»: нарциссизм, макиавеллизм, психопатия, садизм. Особенно выражен садизм: удовольствие (иногда сексуальное) от страдания других.
- Мужчины троллят чаще, чем женщины, а тролли имеют ниже уровень добросовестности и доброжелательности (по шкалам «Большой пятёрки»).
- Для некоторых мотив троллинга — не всегда чисто злоба; иногда это месть или желание найти «своих» через провокационное общение.

3. Роль эмпатии
- Тролли часто обладают сниженной аффективной эмпатией (сопереживанием), но хорошей когнитивной — они хорошо чувствуют уязвимые места собеседника, что позволяет более эффективно провоцировать.

4. Механизмы возникновения и распространения троллинга
- Среда: неблагоприятное настроение, токсичный фон в обсуждении увеличивают вероятность троллинга.
- Троллинг "размножается" в присутствии других троллей: если троллит один, подхватывают и другие — особенно в начале обсуждения, создавая "токсичную среду".
- Циркадные ритмы: больше троллинга — вечером и в начале рабочей недели.

5. Почему интернет усиливает троллинг? Эффект онлайн-растормаживания
- Диссоциативная анонимность (ощущение безнаказанности)
- Невидимость (нет зрительного контакта)
- Асинхронность (нет быстрой обратной связи)
- Автоматическое достраивание собеседников («цели́псистская интеракция»): мы наделяем текст эмоциями и мотивами, придумав их сами
- Восприятие онлайн-общения как игры, а не реальности
- Снижение авторитетов и социального давления в сети

6. Лингвистические и поведенческие следы троллинга
- Троллинг можно выделить автоматически по языковым признакам: много ругательств, низкая сложность текста, удлинённость слов, повышенная адресность комментария.
- Алгоритмы довольно эффективно (до 89%) детектируют троллинговые сообщения, особенно если учитывать контекст.

7. Эволюционные и поведенческие основания
- Нет доказательств эволюционной полезности садизма (по количеству детей он даже отрицательно коррелирует).
- Троллинг может быть побочным продуктом психопатии или вообще следствием современной среды: сняты сдерживающие барьеры, наслаждение эмоциональным доминированием, формирование групп по интересам («сообщество троллей»).

8. Пограничные явления: морально мотивированный хейт
- Люди могут запускать травлю из чувства справедливости, защищая социальные нормы, а не из личной злобы или садизма.
- Механизмы "позорного столба" и амплификации (рупоры, крупные аккаунты) усиливают травлю.

9. Рекомендации
- Троллей лучше не «кормить» (не давать желаемую эмоциональную реакцию).
- Развитие когнитивных навыков, критическое мышление и здоровый work-life balance — профилактика превращения в тролля или хейтера.
- Хейтеры реакции не требуют — их можно игнорировать.

---

Вывод и философская рефлексия

Видео мастерски обобщает многочисленные исследования, препарируя феномен троллинга с позиций междисциплинарного подхода: здесь и психология, и эволюция, и культура, и даже роль языка в создании виртуальной реальности. Центральная идея — троллинг не случаен, это естественная, хоть и неоднозначная, часть сетевой жизни со своими корнями в психологии, динамике среды и человеческих слабостях.

Интересно, что за внешней агрессивностью троллинга таится человеческая потребность: во внимании, общении, самоутверждении или даже мести. Иногда это искажённый поисковый запрос — найти своё племя или хотя бы получить хоть какую-то эмоцию извне. Наука отделяет патологический троллинг (садистский, разрушительный) от "злого юмора", как тонкое различие между жестокостью и ритуальным стёбом ради разрядки.

Идея анонимности и онлайнового растормаживания напоминает о сложной природе человеческой идентичности: интернет буквально размывает барьеры, обнажая те стороны, которые могут десятилетиями оставаться спрятанными в реальной жизни. Как с искусственным интеллектом: алгоритм проявляет те паттерны, что заложены в данных — так же и человек проявляет свои скрытые черты, когда обстоятельства позволяют.

Любопытно, что поиск смысла и истины в феноменах вроде троллинга нередко приводит к неприятным открытиям: не существует "идеального тролля" или абсолютно "злого" хейтера — зачастую под маской провокатора скрыта раненая уязвимость или даже игра, цель которой — не разрушить, а пережить скуку, тревогу или одиночество. Природа онлайн-зла многослойна, и каждый участник системы — часть её баланса.

Практический вывод прост — быть внимательнее не только к "монстрам" в сети, но и к себе: замечать, когда собственная усталость или раздражение подталкивают к деструктивному поведению. Эмпатия — не про то, чтобы оправдывать плохое, а про желание понять подлинные причины и сохранять внутреннюю свободу. Критическое мышление, как и дисциплина, становится щитом — не столько против атак, сколько против собственного превращения в букашку под мостом.

Открытый вопрос:
Если интернет, как зеркало нашего коллективного "я", так ярко проявляет внутренние черты человека, не является ли троллинг (и хейт) естественным этапом цифровой эволюции человечества? Есть ли у нас шанс научиться жить с этой тенью — интегрировать свои деструктивные черты так, чтобы вместо "войны всех со всеми" получать новое, зрелое качество общения и самопознания? Или природа истины в сети (как и в жизни) всегда будет многообразна, противоречива и требовать от нас новой этики присутствия?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXHRnRAYmIg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Я русская. Ответ интернет троллям всех мастей
Я разобрал Татьяну Черниговскую
Рок-лоботомия: Анализ творчества Мумий Тролль, Агаты Кристи и Алисы
Тролль обыкновенный:Предупреждение: может быть ядовит и заразен!
Как я служил в «диванных войсках» Украины (АУДИО)
"Кучка русских троллей"
Как обучают троллей-пропагандистов
Работа "Фабрики Троллей" на примере Бразилии

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru