Трамп – апофеоз или агония гегемонии США
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Комментарий редакции
1. Показная сила США – признак уязвимости, а не могущества.
Демонстрация силы Соединённых Штатов через смелые или даже агрессивные внешнеполитические шаги (операции в Венесуэле, захват танкеров, давление на союзников) – не свидетельство бесспорной гегемонии, а, скорее, симптом глубокого кризиса, вызванного исчерпанием стратегических, экономических и моральных ресурсов прежнего мирового порядка.
2. Действия Трампа не уникальны, а повторяют старые сценарии.
То, что делает США при Трампе, не является историческим исключением – аналогичные методы (перевороты, убийства лидеров, раздел влияния) практиковались и ранее великими державами, включая самих США, СССР и Британию. Новое — лишь в публичности и масштабности, но сущность не меняется.
3. Крах либеральной глобализации как предпосылка нынешней политики.
С середины 2010-х провал концепции глобализации, где Запад рассчитывал управлять миром через мягкую силу, финансовое доминирование и культурное влияние, стал очевидным. Мир не был готов беспрекословно принять новую утопию, национальные и культурные различия остались непреодолимыми. Мягкая сила себя исчерпала, а ресурсов для военного принуждения не хватает.
4. Трамп — продукт системного кризиса, а не победы изоляционизма или “здорового” национального капитала.
В Америке нет четкой борьбы “промышленников” с “финансистами” — экономические силы переплетены комплексно, и само появление Трампа означает не победу какой-то одной экономической группы, а признание, что прежняя модель больше не работает.
5. Новое ядро западной стратегии – ставка на “жёсткую” силу и шантаж.
Что вместо “мягкой” глобализации? Попытка удержать положение жестким, демонстративным давлением и угрозами — как по отношению к союзникам, так и противникам. США вынуждены “качать мускулатуру”, требуя ресурсов, денег, уступок, предлагая “выгодные сделки” на условиях явного давления. Однако даже эта тактика приносит всё меньше плодов, а риски изоляции и внутренней дестабилизации возрастают.
6. США у опасной точки: пан или пропал, риски — колоссальны.
Любая неудачная операция, даже локальная, может привести к стратегической катастрофе, поставить под угрозу всю американскую политическую систему. Это уже не позиция уверенного лидера, а отчаяние тяжелобольного гиганта, чье положение сделалось даже более опасным вследствие негибкости и внутреннего раскола элит.
7. Грядущий фокус на военной мощи открывает окно возможностей и угроз для России.
Мир возвращается к конфронтации держав с реальными возможностями жесткой силы. У России, на фоне слабости её “мягких” ресурсов, сохраняется военный потенциал, что может дать преимущество в новой архитектуре мира, но одновременно резко увеличить риск прямой конфронтации с США и их союзниками.
8. Исторические аналогии: агрессия — продукт страха потери, а не уверенности.
Британская империя перед закатом также шла на рискованные действия, чтобы отсрочить неизбежную утрату гегемонии. Сейчас США повторяют этот путь, но их положение более острое, а временного люфта практически нет.
9. Нарастание милитаризма и национализма сопровождается сменой символов в обществе.
В рекламе, публичной риторике, медийном поле Запад отказывается от прежнего акцента на инклюзивности в пользу традиционных образов “силы” — мужественности, белизны, национального единства — как отражение готовности к трудным временам и внутренней мобилизации.
Вывод (философский и прагматический):
Современная американская гегемония наглядно демонстрирует парадокс: чем активнее империя размахивает “дубиной”, тем очевиднее её растерянность и кризис идентичности. Исторически, когда системы переходят от мягкого доминирования к грубому нажиму, это не признак их жизненной силы, а, скорее, финальный акт самоутверждения перед необратимыми переменами.
В человеческом, индивидуальном измерении это напоминает, как человек, осознавший надвигающуюся утрату контроля над обстоятельствами, начинает проявлять агрессию, чтобы не дать миру “уплыть” из рук, хотя это свидетельствует скорее об уязвимости, чем силе. Точно так же народы и цивилизации сталкиваются с моментом, когда прежние инструменты манипуляции реальностью больше не работают, и возникает страстное, но беспомощное желание спасти ускользающий порядок.
Практический вывод:
Сегодня тот, кто стремится понять мир, должен осознавать относительность любой позиции — не только коллективной, но и личной. Мы наблюдаем смену эпох: гегемон старается “запугать” мир, потому что не может его больше “очаровать” или “убедить”; диффузия силы ведёт к тому, что риск “большой войны” оказывается выше, чем в периоды устойчивого равновесия.
И если для России это историческое окно возможностей благодаря “жёсткой” силе, то для всего человечества — тревожный момент истины: не повторяет ли наше время старый цикл, когда страх перед будущим толкает сильнейших на самоуничтожение?
Открытый вопрос:
Возможно ли выстраивать новые международные отношения — междисциплинарно, осознанно, учитывая опыт прежних империй — без нового витка конфронтации, или сама человеческая природа требует прохождения через очередной этап “агонии” крупной силы ради возникновения новой системы смыслов и ценностей?
Что сильнее формирует будущее: страх перед падением или мужество смотреть в глаза своей ограниченности?