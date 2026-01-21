Эфир на канале "Подкаст Вадима Коженова" 16 октября 2025 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

✔️ Max: https://max.ru/istorik115

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Эпизоды:

00:00 Приветствие

00:10 Цикличность истории

04:14 Диалектика и революция

06:49 Противоречия и регресс

07:48 Историческая спираль

11:09 Природа буржуазных отношений

12:56 Противоречие между трудом и капиталом

13:49 Дефицит рабочей силы

16:36 Престиж рабочих профессий

20:54 Подготовка собственных кадров

21:44 Антагонизм между трудом и капиталом

22:42 Скандинавский капитализм

24:39 Термин «социализм с человеческим лицом»

27:31 Геополитическое противостояние

35:07 Ограничения марксистской теории

37:00 Анализ капитализма

38:04 Методология марксизма

40:02 Диалектика и исторический материализм

43:40 Общие закономерности исторического процесса

45:29 Оценка исторических событий

46:04 Фальсификация истории

47:36 Политический заказ и РПЦЗ

52:45 Антисоветизм и его последствия

01:00:10 Формирование общественного сознания

01:02:00 Оценка сталинской эпохи

01:06:28 Культурная революция

01:08:19 Заключительные вопросы

"В своё время Маркс писал о том, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Очень меткое, кстати, замечание.

Я считаю, что в истории есть закономерности. То есть любые исторические процессы не происходят сами по себе. Всегда в одной точке сходятся десятки, может быть, сотни или даже тысячи различных процессов, которые в конечном итоге влияют на общий ход исторического процесса в рамках всей человеческой цивилизации.

Например, переход от первобытного общества к рабовладению. Или процессы, происходящие в рамках отдельных наций, государств и этносов. Здесь просто необходимо более конкретно исследовать и изучать те или иные периоды отечественной и мировой истории.

То, что говорят о цикличности исторических процессов, — это скорее попытка найти лёгкие ответы на сложные вопросы. Это свойство человеческой психики: люди постоянно обращаются к истории, чтобы понять настоящее и предсказать будущее."

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #Интервью