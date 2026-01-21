Главная » Видео, История

“О труде и капитале, и марксовой спирали”. Е.Ю.Спицын интервью на канале “Подкаст Вадима Кожинова

19 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале "Подкаст Вадима Коженова" 16 октября 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Эпизоды:
00:00 Приветствие
00:10 Цикличность истории
04:14 Диалектика и революция
06:49 Противоречия и регресс
07:48 Историческая спираль
11:09 Природа буржуазных отношений
12:56 Противоречие между трудом и капиталом
13:49 Дефицит рабочей силы
16:36 Престиж рабочих профессий
20:54 Подготовка собственных кадров
21:44 Антагонизм между трудом и капиталом
22:42 Скандинавский капитализм
24:39 Термин «социализм с человеческим лицом»
27:31 Геополитическое противостояние
35:07 Ограничения марксистской теории
37:00 Анализ капитализма
38:04 Методология марксизма
40:02 Диалектика и исторический материализм
43:40 Общие закономерности исторического процесса
45:29 Оценка исторических событий
46:04 Фальсификация истории
47:36 Политический заказ и РПЦЗ
52:45 Антисоветизм и его последствия
01:00:10 Формирование общественного сознания
01:02:00 Оценка сталинской эпохи
01:06:28 Культурная революция
01:08:19 Заключительные вопросы

"В своё время Маркс писал о том, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Очень меткое, кстати, замечание.

Я считаю, что в истории есть закономерности. То есть любые исторические процессы не происходят сами по себе. Всегда в одной точке сходятся десятки, может быть, сотни или даже тысячи различных процессов, которые в конечном итоге влияют на общий ход исторического процесса в рамках всей человеческой цивилизации.

Например, переход от первобытного общества к рабовладению. Или процессы, происходящие в рамках отдельных наций, государств и этносов. Здесь просто необходимо более конкретно исследовать и изучать те или иные периоды отечественной и мировой истории.

То, что говорят о цикличности исторических процессов, — это скорее попытка найти лёгкие ответы на сложные вопросы. Это свойство человеческой психики: люди постоянно обращаются к истории, чтобы понять настоящее и предсказать будущее."

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые идеи и ключевые тезисы


1. Цикличность истории и спираль Маркса:
- История не повторяется буквально, она движется по спирали, поднимаясь либо вверх — к прогрессу, либо вниз — к регрессу (по Марксу).
- Каждая эпоха имеет свои уникальные обстоятельства, но закономерности (например, противоречия между трудом и капиталом) сохраняются и трансформируются.

2. Закономерности и диалектика исторического развития:
- На исторические процессы влияет множество факторов, стекающихся в конкретный момент, что делает любые события результатом сложного переплетения причин.
- Диалектика (идея перехода количества в качество) применима и к социальным, и к природным явлениям: накопление малых изменений может привести к резкому скачку — революции, как в природе смена агрегатных состояний.

3. Неизбежность социальных революций:
- Противоречия между трудом и капиталом — антагонистические, и в буржуазном обществе неразрешимы эволюционным путем.
- Капитализм не может бесконечно реформировать себя; когда старые производственные отношения противоречат новым силам, назревает качественный скачок — революция.
- Капиталисты не откажутся от прибыли добровольно, и даже "скандинавские модели" эксплуатируют свои уникальные культурные особенности, оставаясь разновидностями капитализма.

4. Миграция, рынок труда и образование:
- Современные проблемы рынка труда и притока мигрантов отражают структурные изъяны отечественной образовательной и социальной политики.
- Престиж рабочих профессий упал из-за культивирования идеи, что высшее образование — универсальный билет в жизнь.
- Исключения (как создание учебных центров при предприятиях) подтверждают, что внутреннее решение возможно, если руководствоваться долгосрочными интересами, а не сиюминутной выгодой.

5. Идеализация прошлого и подмена исторических фактов:
- Историческое сознание народа часто формируется на мифах и фальсификациях (пример — "голодомор", представление о советской эпохе только через призму репрессий).
- Отсутствие методологии и источниковедческой работы приводит к превалированию эмоций над фактами, что политически и культурно опасно для общества.

6. Наследие советского периода и роль Сталина:
- Несомненные достижения (индустриализация, коллективизация, культурная революция) не отменяют ошибок и жертв, но масштаб трансформаций исключителен с исторической точки зрения.
- Попытка рассматривать историю без учета методологии и системного взгляда ведет к поверхностному и тенденциозному восприятию событий.

7. Личное становление и поиск смысла:
- Важно получать фундаментальное образование и находить наставников.
- К 30 годам стоит определиться с жизненными приоритетами, к 40 — быть осторожнее с радикальными переменами.

Анализ и философские акценты


Это интервью не сводится к пересказу старых марксистских догм, а скорее демонстрирует попытку интегрировать диалектический подход к современной реальности. Спицын показывает, что простых объяснений в истории не бывает, и делать выводы без знания контекста и глубокого анализа — путь к иллюзиям.

Сравнения между природными переходами (вода — лед — пар) и социальными революциями подчеркивают универсальность процессов "скачков", но также напоминают, что предсказать их заранее невозможно. Это интересная аналогия, родственная современным концепциям из физики (например, фазовые переходы) и психологии (неожиданные инсайты как результат накопления незаметных изменений).

Отдельно стоит выделить замечание о природе истины в историографии: даже при наличии фактов и документов выводы могут расходиться, поскольку каждый читатель/исследователь приносит в анализ свою оптику, свои культурные и психологические допущения. Это отсылает к классической философской проблеме субъективности познания — и даже с обилием "доказательств" мы продолжаем видеть яростную поляризацию взглядов.

Интересно также сопоставление прагматики материальных трансформаций (строительство заводов, массовое образование, индустриализация) и идейных исканий — стремления к "идеальному обществу" всегда сталкиваются с грубой реальностью и внутренними противоречиями.

Тема идеализации и мифологизации прошлого звучит особо остро. Истинный взгляд возможен только на основе тщательно выверенных источников и осмысленной, критической работы. Без этого общество подвержено манипуляциям и коллективным иллюзиям, последствия которых могут быть трагичны.

Практические выводы


- Не стоит упрощать историю до повторяющихся "циклов". Каждая эпоха — уникальна, и поверхностные аналогии опасны для самопонимания.
- Образование и критическая методология имеют высшую ценность в осмыслении прошлого и построении настоящего.
- Идеальные проекты ("скандинавский социализм", "советская утопия") следует рассматривать с учетом культурных, экономических и человеческих ограничений.
- Противоречия между трудом и капиталом остаются неразрешимыми на системном уровне — попытки "замазать" их заканчиваются только временным облегчением симптомов, а не искоренением причин.

Открытый философский вопрос


Если история — это спираль, в которой каждый виток полон новых специфических вызовов и конфликтов, можем ли мы вообще надеяться когда-либо разорвать этот круг антагонизма между трудом и капиталом или же человек по самой своей природе обречен искать справедливость, не достигая её окончательно? И если истина о прошлом столь неуловима и подвержена интерпретациям, каким образом нам строить коллективную память, которая бы не вела к новым трагедиям, а содействовала бы взаимопониманию и развитию?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/633419e3181f1c48e80e9d734b5a3755/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Пётр Машеров: жизнь и судьба". Часть 1-я. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе "Забытые вожди
"О героях былых времен". Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия" в документальном фильме
"О геноциде советского народа в годы войны". Е.Ю.Спицын на Радио-1 в программе "Самое время
"Почему Сталин свернул шею НЭПу?" Е.Ю.Спицын. Интервью на канале "Financial One
"О Мадуро, Трампе, пророке-Горбачеве и сменщике Зеленского" Е.Ю.Спицын Канал БелТа программа "В теме
Е.Ю.Спицын. Интервью газете "Культура. О свастике и пропаганде нацизма"
"От военного коммунизма к НЭПу". Е.Ю.Спицын. Интервью на канале "Financial One
"О книге Бастрыкина и наследии Хрущева". Е.Ю.Спицын на канале Красная история. Ответы на вопросы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru