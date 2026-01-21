“О труде и капитале, и марксовой спирали”. Е.Ю.Спицын интервью на канале “Подкаст Вадима Кожинова
Эфир на канале "Подкаст Вадима Коженова" 16 октября 2025 г.
Эпизоды:
00:00 Приветствие
00:10 Цикличность истории
04:14 Диалектика и революция
06:49 Противоречия и регресс
07:48 Историческая спираль
11:09 Природа буржуазных отношений
12:56 Противоречие между трудом и капиталом
13:49 Дефицит рабочей силы
16:36 Престиж рабочих профессий
20:54 Подготовка собственных кадров
21:44 Антагонизм между трудом и капиталом
22:42 Скандинавский капитализм
24:39 Термин «социализм с человеческим лицом»
27:31 Геополитическое противостояние
35:07 Ограничения марксистской теории
37:00 Анализ капитализма
38:04 Методология марксизма
40:02 Диалектика и исторический материализм
43:40 Общие закономерности исторического процесса
45:29 Оценка исторических событий
46:04 Фальсификация истории
47:36 Политический заказ и РПЦЗ
52:45 Антисоветизм и его последствия
01:00:10 Формирование общественного сознания
01:02:00 Оценка сталинской эпохи
01:06:28 Культурная революция
01:08:19 Заключительные вопросы
"В своё время Маркс писал о том, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Очень меткое, кстати, замечание.
Я считаю, что в истории есть закономерности. То есть любые исторические процессы не происходят сами по себе. Всегда в одной точке сходятся десятки, может быть, сотни или даже тысячи различных процессов, которые в конечном итоге влияют на общий ход исторического процесса в рамках всей человеческой цивилизации.
Например, переход от первобытного общества к рабовладению. Или процессы, происходящие в рамках отдельных наций, государств и этносов. Здесь просто необходимо более конкретно исследовать и изучать те или иные периоды отечественной и мировой истории.
То, что говорят о цикличности исторических процессов, — это скорее попытка найти лёгкие ответы на сложные вопросы. Это свойство человеческой психики: люди постоянно обращаются к истории, чтобы понять настоящее и предсказать будущее."
Комментарий редакции
Ключевые идеи и ключевые тезисы
1. Цикличность истории и спираль Маркса:
- История не повторяется буквально, она движется по спирали, поднимаясь либо вверх — к прогрессу, либо вниз — к регрессу (по Марксу).
- Каждая эпоха имеет свои уникальные обстоятельства, но закономерности (например, противоречия между трудом и капиталом) сохраняются и трансформируются.
2. Закономерности и диалектика исторического развития:
- На исторические процессы влияет множество факторов, стекающихся в конкретный момент, что делает любые события результатом сложного переплетения причин.
- Диалектика (идея перехода количества в качество) применима и к социальным, и к природным явлениям: накопление малых изменений может привести к резкому скачку — революции, как в природе смена агрегатных состояний.
3. Неизбежность социальных революций:
- Противоречия между трудом и капиталом — антагонистические, и в буржуазном обществе неразрешимы эволюционным путем.
- Капитализм не может бесконечно реформировать себя; когда старые производственные отношения противоречат новым силам, назревает качественный скачок — революция.
- Капиталисты не откажутся от прибыли добровольно, и даже "скандинавские модели" эксплуатируют свои уникальные культурные особенности, оставаясь разновидностями капитализма.
4. Миграция, рынок труда и образование:
- Современные проблемы рынка труда и притока мигрантов отражают структурные изъяны отечественной образовательной и социальной политики.
- Престиж рабочих профессий упал из-за культивирования идеи, что высшее образование — универсальный билет в жизнь.
- Исключения (как создание учебных центров при предприятиях) подтверждают, что внутреннее решение возможно, если руководствоваться долгосрочными интересами, а не сиюминутной выгодой.
5. Идеализация прошлого и подмена исторических фактов:
- Историческое сознание народа часто формируется на мифах и фальсификациях (пример — "голодомор", представление о советской эпохе только через призму репрессий).
- Отсутствие методологии и источниковедческой работы приводит к превалированию эмоций над фактами, что политически и культурно опасно для общества.
6. Наследие советского периода и роль Сталина:
- Несомненные достижения (индустриализация, коллективизация, культурная революция) не отменяют ошибок и жертв, но масштаб трансформаций исключителен с исторической точки зрения.
- Попытка рассматривать историю без учета методологии и системного взгляда ведет к поверхностному и тенденциозному восприятию событий.
7. Личное становление и поиск смысла:
- Важно получать фундаментальное образование и находить наставников.
- К 30 годам стоит определиться с жизненными приоритетами, к 40 — быть осторожнее с радикальными переменами.
Анализ и философские акценты
Это интервью не сводится к пересказу старых марксистских догм, а скорее демонстрирует попытку интегрировать диалектический подход к современной реальности. Спицын показывает, что простых объяснений в истории не бывает, и делать выводы без знания контекста и глубокого анализа — путь к иллюзиям.
Сравнения между природными переходами (вода — лед — пар) и социальными революциями подчеркивают универсальность процессов "скачков", но также напоминают, что предсказать их заранее невозможно. Это интересная аналогия, родственная современным концепциям из физики (например, фазовые переходы) и психологии (неожиданные инсайты как результат накопления незаметных изменений).
Отдельно стоит выделить замечание о природе истины в историографии: даже при наличии фактов и документов выводы могут расходиться, поскольку каждый читатель/исследователь приносит в анализ свою оптику, свои культурные и психологические допущения. Это отсылает к классической философской проблеме субъективности познания — и даже с обилием "доказательств" мы продолжаем видеть яростную поляризацию взглядов.
Интересно также сопоставление прагматики материальных трансформаций (строительство заводов, массовое образование, индустриализация) и идейных исканий — стремления к "идеальному обществу" всегда сталкиваются с грубой реальностью и внутренними противоречиями.
Тема идеализации и мифологизации прошлого звучит особо остро. Истинный взгляд возможен только на основе тщательно выверенных источников и осмысленной, критической работы. Без этого общество подвержено манипуляциям и коллективным иллюзиям, последствия которых могут быть трагичны.
Практические выводы
- Не стоит упрощать историю до повторяющихся "циклов". Каждая эпоха — уникальна, и поверхностные аналогии опасны для самопонимания.
- Образование и критическая методология имеют высшую ценность в осмыслении прошлого и построении настоящего.
- Идеальные проекты ("скандинавский социализм", "советская утопия") следует рассматривать с учетом культурных, экономических и человеческих ограничений.
- Противоречия между трудом и капиталом остаются неразрешимыми на системном уровне — попытки "замазать" их заканчиваются только временным облегчением симптомов, а не искоренением причин.
Открытый философский вопрос
Если история — это спираль, в которой каждый виток полон новых специфических вызовов и конфликтов, можем ли мы вообще надеяться когда-либо разорвать этот круг антагонизма между трудом и капиталом или же человек по самой своей природе обречен искать справедливость, не достигая её окончательно? И если истина о прошлом столь неуловима и подвержена интерпретациям, каким образом нам строить коллективную память, которая бы не вела к новым трагедиям, а содействовала бы взаимопониманию и развитию?