В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает бестселлер Джули Риверс «Еда как наркотик». Мы привыкли винить себя за лишний вес, но Лисицын объясняет: мы имеем дело с мощнейшей химической зависимостью, которую индустрия еды выращивала десятилетиями.

Купить книгу Александра Артамонова:

Ozon: https://ozon.onelink.me/SNMZ/ltydfd7t

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/256653290/detail.aspx?utm_source=multi&utm_medium=cpm&utm_campaign=42744-id-artamonov

Читать Электронные книги: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение: почему еда стала наркотиком

00:57 Приговор диетам: Один способ не работает для всех

06:08 Пищевая ломка: как формируется зависимость

08:35 Разоблачение: Миф о «Средиземноморской диете» и правда о Сардинии

13:13 Ультрапереработанная еда: легальный наркотик на полках

16:11 Бедность как секрет долголетия (исторический пример)

30:11 Убийца внутри: Чем опасен висцеральный жир

31:08 Математика веса: почему каждые 10 фунтов держатся насмерть

34:59 Вся правда об Оземпике (GLP-1): Польза и побочки

39:29 Осторожно, подделки! 15 тысяч тяжелых случаев

40:32 Итог: Комплексный подход или смерть

#Лисицын #Здоровье #Ожирение #Оземпик #Диета #Похудение #Медицина #Еда #Наука #Зависимость