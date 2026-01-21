ЕДА — ЭТО НАРКОТИК? Вся правда об Оземпике и мифе Сардинии | Фёдор Лисицын
В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын разбирает бестселлер Джули Риверс «Еда как наркотик». Мы привыкли винить себя за лишний вес, но Лисицын объясняет: мы имеем дело с мощнейшей химической зависимостью, которую индустрия еды выращивала десятилетиями.
Купить книгу Александра Артамонова:
Ozon: https://ozon.onelink.me/SNMZ/ltydfd7t
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/256653290/detail.aspx?utm_source=multi&utm_medium=cpm&utm_campaign=42744-id-artamonov
Читать Электронные книги: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: почему еда стала наркотиком
00:57 Приговор диетам: Один способ не работает для всех
06:08 Пищевая ломка: как формируется зависимость
08:35 Разоблачение: Миф о «Средиземноморской диете» и правда о Сардинии
13:13 Ультрапереработанная еда: легальный наркотик на полках
16:11 Бедность как секрет долголетия (исторический пример)
30:11 Убийца внутри: Чем опасен висцеральный жир
31:08 Математика веса: почему каждые 10 фунтов держатся насмерть
34:59 Вся правда об Оземпике (GLP-1): Польза и побочки
39:29 Осторожно, подделки! 15 тысяч тяжелых случаев
40:32 Итог: Комплексный подход или смерть
#Лисицын #Здоровье #Ожирение #Оземпик #Диета #Похудение #Медицина #Еда #Наука #Зависимость
Комментарий редакции
1. Комплексность проблемы ожирения
В основе ожирения лежит не только избыточное питание, но и комплекс наследственных, эндокринных, психологических и социальных факторов. Причины у каждого индивидуальны и часто переплетены.
2. Пища как зависимость
Акцентируется, что пища способна вызывать привыкание, схожее с наркотической или табачной зависимостью. Проблема не только физиологическая, но и психологическая — многие едят под воздействием эмоций, стресса, привычек.
3. Критика мифов о диетах и “здоровых” образах жизни
На примере “средиземноморской диеты” показана иллюзорность популярных представлений о “волшебных диетах”. Долгожительство на Сардинии объяснялось не особым рационом, а сочетанием вынужденной бедности, высокой физической активности и периодов голода, а не диетическими рецептами.
4. Изменение социального контекста ожирения
Раньше ожирение было “привилегией” богатых, сейчас оно чаще встречается среди малоимущих слоёв, что связано с доступностью высоко переработанных, дешёвых калорийных продуктов.
5. Вред высоко переработанных продуктов
Одной из ключевых причин роста ожирения названы высоко переработанные продукты, легко и быстро усваиваемые, не требующие усилия ни в приготовлении, ни в переваривании. Это способствует формированию пищевой зависимости.
6. Параллели с историей курения
Автор книги сравнивает борьбу с избыточным питанием с борьбой против табакокурения: сначала продукт становится социально приемлемым и даже романтизированным, затем вред становится настолько очевидным, что возникают системные кампании по его ограничению.
7. Скепсис к “чудо-лекарствам” и популярным решениям
Препараты нового поколения, такие как Озимпик (Ozempic), действительно могут помочь снизить вес, но эффект ограничен, а побочные риски и долгосрочные последствия до конца не изучены. Ни один метод (лекарство, диета, спорт) не работает изолированно для всех.
8. Значение комплексного подхода
Единственная устойчивая стратегия — сочетание умеренного лечения, психотерапии, изменения питания (переход к менее обработанным продуктам), повышения физической активности. Любая односторонняя мера временная и неэффективная.
9. Опасность слепого доверия и манипуляций
Процессы маркетинга, мифологизации отдельных продуктов и препаратов приводят к манипуляциям, не имеющим отношения к реальности. Важно критически подходить ко всей информации, включая статистику.
---
Выводы и философские размышления:
В этом обзоре подчеркивается мысль о том, что пищевое поведение современной цивилизации всё больше напоминает формы зависимости — с теми же ритуалами, психологическими ухищрениями и социальной легитимацией, как это было с табаком или алкоголем. Такая аналогия уместна: мозг, отзываясь на быстрое “награждение” (быстрые калории, сахар, жиры), буквально дрессируется повторять эти действия, даже если тело страдает.
Здесь отчетливо проявляется иллюзорность попыток найти “простой выход”: волшебная диета, таблетка или операция не способны устранить корень проблемы, потому что сам стиль жизни, доступность и обработка пищи, а главное — отношение человека к себе и к еде, не меняются. Как в истории с курением, борьба эффективна лишь там, где затрагиваются глубокие социальные, поведенческие механизмы и меняется повседневная культура.
Материалистичный подход медицины (в виде препаратов) часто сталкивается с психосоматикой и привычками, а любые идеализации — будь то магия “средиземноморской диеты” или вера в фармакологическое чудо — приводят к разочарованиям или к новым формам зависимости. Любая простая схема, добывающая истину “раз и навсегда”, подвержена ошибкам — как только мы перестаем критически мыслить и начинаем доверять моде или рекламе, мы снова оказываемся в ловушке.
Практический вывод: единственный путь к здоровью — осознанный, дисциплинированный, трезвый взгляд на свои привычки, обучение себя новым способам жить, есть, двигаться, мыслить. Комплексность — не уступка неопределенности, а признание многоуровневости проблемы и уважение к уникальности каждого человека.
Можно ли назвать пищевую зависимость “нормой” для современного общества, если сама структура социума почти вынуждает человека к избыточному потреблению? Или порочность здесь не столько в людях, сколько в самой архитектуре современной цивилизации? И, если истина комплексна и ситуативна, где проходит граница между индивидуальной ответственностью и ответственностью общества за культуру питания и здоровья?