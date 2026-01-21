Антисемитизм XXI века, или Почему виноваты будут одни и те же
Геостратег Андрей Школьников делится мнением о проблемах, которые предстоит решать миру в ближайшее время.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Уходящий страх Холокоста и новые условия:
Ведущий и гость — аналитик Андрей Школьников — отмечают, что коллективная память о катастрофах XX века (Холокост, ядерная угроза) уходит: сменилось поколение, эмоция страха притупилась, и эти события становятся "книжным знанием", теряя силу воздействия на массовое сознание. Это, по мнению Школьникова, делает новые всплески насилия и геноцида более вероятными, потому что сдерживающий механизм ослабевает.
2. Изменение геополитического положения Израиля:
Подчеркивается уязвимость Израиля: у страны небольшое население, она удалена от потенциальных защитников (Запад теряет влияние, США уходят из региона), а сама страна существовать автономно не может — Израиль жизнеспособен только при поддержке внешних игроков.
Нет уверенности, что кто-то готов будет и дальше "держать" Израиль, и сценарий "нового исхода" или катастрофы не выглядит невозможным.
3. Механика поиска "крайних" после катастроф:
Говоря о поствоенной Украине, собеседник рисует типичный цикл социальной психологии: после пережитых потерь и потрясений население не склонно винить себя или местные власти (слишком болезненно), а ищет внешних или "инаковыглядящих" виновных.
В этом контексте возрождаются старые стереотипы: национальные меньшинства, в частности евреи, становятся мишенью ненависти — классическая схема поиска "козлов отпущения".
4. Антисемитизм как глобальный тренд ближайших лет:
В беседе делается акцент на том, что во многих регионах мира (Европа, Латинская Америка, бывшие территории Украины) может проявиться и усилиться волна антисемитизма. Автор называет это "инерционным сценарием": на фоне потрясений, экономического спада или военных поражений общество снова и снова будет склонно искать простые, древние объяснения своих неудач.
России, по мнению Андрея Школьникова, это в меньшей степени грозит из-за другой структуры общества и отношения к этничности. В России национальные различия (в том числе еврейское происхождение) были исторически менее значимыми из-за имперской и советской традиции интернационализма.
5. Идея неизбежности "повторения" — круговая судьба и вина:
Ведущий и гость размышляют о феномене "вечного возврата" обвинения евреев (или гибко назначаемых "инаковыглядящих") в любых катаклизмах. Было так в XVII веке (управляющие-евреи на польских территориях), происходило в XX веке, может повториться в XXI. Массовое сознание не учится, а лишь повторяет готовые паттерны.
Отдельно отмечается феномен коллективного самообмана и склонности толпы к переписыванию событий в свою пользу, а также тот факт, что исторические "заговоры", якобы обнаруженные раз за разом (инфо-жидовствующие, протоколы, или мнимые следы тайных обществ) — это такая же циклическая потребность в выработке простой картины мира.
6. Проблема индивидуальной и коллективной ответственности:
Удивительно точное проявление универсального механизма: людям больно признать собственную причастность и выбор, проще переложить ответственность на других (и именно поэтому ксенофобия так живуча). Самооправдание, жажда найти виновного — часть устройства человеческой психики.
7. Механизмы ослабления или радикализации общественных настроений:
В разговоре противопоставляется опыт России и других стран: у нас меньший потенциал для "волны" радикального антисемитизма благодаря специфике историй общности и интеграции, однако и здесь нельзя всё полностью исключать — реактивация стереотипов возможна в нестабильные времена.
В то же время в других регионах, где институты слабее, а национальные мифы сильнее, эти явления выражены потенциально острее.
8. Современные проекции — миграции, "безопасные гавани", повторяемость сценариев:
Школьников советует евреям на территории бывшей Украины "уезжать", считая сценарий жестокой волны ненависти практически неизбежным; при этом открыта проблема, что даже уехавшие могут столкнуться с повторением тех же механизмов неприязни уже в новых странах — история циклична.
9. Ироничные исторические экстраполяции и размышления о природе коллективных мифов:
Особое место в диалоге занимают примеры из исторических анекдотов, литературы, циклов "инфожидовствующих", скрытых смыслов и т. п., чтобы показать, как глубоко вживлены подобные паттерны в коллективное воображение и язык культуры.
---
Вывод и философская рефлексия
В данном видео, на фоне анализа современных кризисов и напряженности в мире, проводится глубокая параллель между историческими сюжетами и сегодняшними политическими тенденциями. С одной стороны, обсуждается конкретная перспектива — будущий взрыв антисемитизма, его психологические и социальные корни, вероятность "назначения крайних" в период массового потрясения. С другой стороны, всего лишь на материале частной темы перед нами раскрывается вечный вопрос ответственности, самообмана, потребности в простых ответах и механизмов "разрядки" коллективной тревоги на отдельных группах.
Здесь особенно важна мысль о хрупкости тех норм, которые мы склонны считать бессрочными и непреложными. То, что считалось невозможным после Холокоста — вновь становится вероятным, если исчезает память и остаются только застывшие формы. Рационализация, интеграция "инаковых" — великие проекты модерности, но они требовали постоянной работы над коллективной травмой и над ошибками. Стоит дать психике отдых — и старая логика "поиска жертвы" снова вступает в силу.
При этом, насколько бы ни были могущественны исторические парадигмы, в каждом конкретном случае повторяемость истории зависит от суммы индивидуальных выборов и наличия институциональных (и нравственных) ограничителей. Иными словами, прошлое возвращается, лишь если мы отказываемся учитывать его уроки — и склонны мыслить, что "в этот раз будет по-другому" просто потому, что мы другие. Но объективный опыт, будь то исторический, социальный или психологический, снова и снова доказывает: ничего не даётся нам по праву рождения — ни добрососедство, ни взаимопонимание, ни внутренний иммунитет к ненависти и мифотворчеству.
Рассуждая о "навигационной тени над Сионом", авторы делают вывод о том, что механизм появления антисемитизма — это, на самом деле, универсальный механизм поиска "виноватого" и стремления уйти от личной и коллективной ответственности за собственный выбор и пассивность. Проблема не в "еврейском вопросе", а в человеческой склонности к простым решениям и в уязвимости этнических (или любых иных меньшинств) как носителей "иного".
С практической точки зрения, рекомендации могут быть и жёсткими, и прагматичными (уезжать из опасных мест или искать институциональные гарантии в более устойчивых режимах). Однако самое главное — это видеть повторяемость ошибочных паттернов и помнить, что ни одна "общая истина" не спасает от необходимости личного выбора, действия, самопринятия и внимательного отношения к "другому".
Открытый вопрос для размышления:
Если антисемитизм, как и другие формы поиска "крайних", возникает там, где коллективная боль не принята и не понята, то возможно ли создавать общество, в котором ответственность никогда не перекладывается целиком на других? Или историческое забывание и повторение одних и тех же ошибок — неотъемлемая черта человеческой природы? И какие инструменты (воспоминания, образование, интеграция, этика) могут быть действительно эффективны для преодоления этой "инерции зла" — или каждый раз нам предстоит заново учиться распознавать и преодолевать эти угрозы на новом витке истории?