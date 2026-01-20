Получи грант на обучение в Центральном университете — https://l.tbank.ru/faibytmay

В этом видео вы узнаете, куда делись миллионы бывших нацистов после краха Третьего рейха. Как была устроена денацификация внутри государства, почему она полностью провалилась – и при этом спасла страну? Мы залезем в голову рядового нациста в аргентинской глуши и поймем, кто помог ему бежать в Южную Америку. Разберемся в устройстве тайной нацистской сети ODESSA. Узнаем, как Германия пыталась преодолеть последствия диктатуры. Почему бывшие нацисты после войны были в руководстве и ФРГ, и ГДР? А главное: как миллионы людей, включая самых настоящих палачей, избежали наказания за свои преступления.

Содержание:

0:00 Преролл

0:00 Немецкий голубой огонек

03:42 Berlin Total War

08:54 Новая стратегия

19:49 Лебедь, рак и щука

27:37 Денацификация Германии

35:00 Воспоминания, а не пятна

46:52 Досье ODESSA

59:28 В свободный полет

01:09:02 Не спрашивают – молчи

01:17:36 Отцы и дети

01:26:13 Дети палачей

===

