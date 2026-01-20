НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИФ: Где проходит граница между памятью и новоделом | Вардан Багдасарян
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Вардан Багдасарян показывает, где народная память, а где культурный конструкт: от Афанасьева и братьев Гримм до кильта, белого платья и ёлки. Как дехристианизация, Ренессанс и XIX век собрали «национальные мифы» — и почему их радикализация приводит к политике.
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00:00 Вступление, мифы
00:00:28 Сказки: народ vs конструкт
00:04:22 Нация: две школы
00:05:39 Килт, платье, ёлка — новодел
00:10:14 Дехристианизация и секулярность
00:11:33 Ренессанс и «подантичность»
00:19:47 Национальный миф XIX века
00:23:33 Артур и глобализм
#КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Миф и национальная идентичность
Ведущая идея — современные национальные мифы и традиции (например, народные сказки, праздники, атрибутика, даже история) во многом реконструированы или сконструированы в XIX веке, когда происходило формирование национальных государств и потребность в национальной идентичности.
2. Устная традиция и конструирование
Сказки и мифы действительно уходят корнями в устное народное творчество. Однако в процессе записи и систематизации — братьями Гримм, Афанасьевым и другими — их сильно перерабатывали, “донашивали” под потребности времени. Большая часть привычных нам формул и сюжетов — продукт редакторской, политической и художественной работы XIX века.
3. Примеры новодельных традиций
Шотландский национальный костюм, белое свадебное платье, рождественская ёлка, Дед Мороз, многие народные танцы и праздники — всё это конструкции “под старину”, созданные относительно недавно. Они часто выдаются за вековые или даже древнейшие традиции, но на самом деле их история не столь глубока.
4. Двойственность происхождения — спор между традиционализмом и конструктивизмом
В гуманитарных науках существуют две крайности: одни утверждают, что культурные традиции сложились из глубинной народной почвы (т.е. эволюция этнической памяти), другие — что нации и их мифологии во многом созданы “сверху”, элитами по политическим причинам (конструктивизм).
5. Историческая параллель
Подобные мифологические сборки происходили и ранее — например, Ренессанс “воссоздавал” античность, зачастую ошибочно или исходя из современных интересов. Значительная часть “античного наследия” — не непосредственно античное, а их ренессансные реконструкции и вымыслы.
6. Политический контекст и радикализация национального мифа
Сначала формировались мифы о благородном завоевательском происхождении элит. Затем, с возникновением задачи сбора нации (“нация как единство”), — задача стала противоположной: искать и даже изобретать объединяющие мифы, которые позволят всем идентифицировать себя как часть единого народа.
В XX веке радикализация подобных мифов привела к националистическим идеологиям и даже к нацизму — миф становится инструментом политики и манипуляции массовым сознанием.
7. Современная эпоха — глобалистские мифы
Сегодня создаются новые “сказки” в духе глобализации, перепридумываются старые образы, включаются элементы разных культур без привязки к исторической подлинности. Классический пример — новые интерпретации короля Артура и участие в них персонажей из разных культур, что отражает потребности и ценности современной эпохи.
---
Выводы и философский анализ
В этом разговоре акцент ставится на динамическую, пластичную природу культурной памяти и идентичности. Национальный миф — живой организм, он постоянно актуализируется, переосмысляется и частично пересоздаётся под действием политических, социальных, технологических и психологических факторов.
Идея невозможности восстановить “чистую” историческую правду подчёркивает ограниченность как субъективного восприятия, так и традиционных институтов передачи памяти. Здесь мы видим сходство с феноменом нейросетей: как искусственный интеллект “переобучается” на новых данных и изменяется со временем, так национальный миф корректируется актуальными интересами, контекстом, даже модой.
Подлинность мифа — вопрос не столько факта, сколько утилитарности. Он удовлетворяет потребность в самоидентификации, единстве, объяснении “смысла” для группы. Точно так же отдельный человек иногда “пересобирает” свою биографию — выбирает, что считать яркими моментами и что выносить на первый план при самоописании.
Эта ситуация порождает опасности: каждый новый виток конструирования может увлекать общество в сторону самообмана или радикализации, когда созданный миф берется за абсолют. Но одновременно в этом есть и ресурс внутренней свободы: осознание конструктивного характера традиции позволяет относиться к ней с долей иронии, выбирая, что действительно служит развитию, а что — лишь мешает честному взгляду на себя и на прошлое.
---
Философское завершение:
Если национальные и культурные традиции в значительной степени сконструированы, а связь с “древними истоками” во многом иллюзорна, возникает вопрос — в чём тогда заключается подлинность: в истории, в смысле, который мы вкладываем, или в добросовестности нашего отношения к этой традиции? Насколько искусственные, но искренне принятые мифы способны объединять людей и вдохновлять на конструктивное действие? Может ли наш внутренний отклик на культурный миф быть более важным, чем его фактическая “древность”?
А как вы лично определяете грань между искренней памятью и полезной — но заведомо сконструированной — сказкой в своей жизни?